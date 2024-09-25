https://sarabic.ae/20240925/الصحة-السورية-رفع-استجابة-المشافي-ومنظومة-الإسعاف-لاستقبال-اللبنانيين-والسوريين-1093105594.html

الصحة السورية: رفع استجابة المشافي ومنظومة الإسعاف لاستقبال اللبنانيين والسوريين

الصحة السورية: رفع استجابة المشافي ومنظومة الإسعاف لاستقبال اللبنانيين والسوريين

سبوتنيك عربي

يتوافد اللبنانيون نحو الأراضي السورية، لليوم الثاني على التوالي، في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، هربا من المجازر التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي بالشعب... 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T18:09+0000

2024-09-25T18:09+0000

2024-09-25T18:59+0000

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وأكدت المصادر الصحية الرسمية في سوريا، اتخاذ كافة إجراءات الاستجابة السريعة والفورية لاستقبال السوريين واللبنانيين الهاربين من المجازر الإسرائيلية، ورفد المنافذ الحدودية بعيادات متنقلة لإجراء الإسعافات الأولية، ونقل الحالات الخاصة إلى المشافي المختصة.وقال مدير الجاهزية في مديرية صحة محافظة حمص، علي المصري، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك":وبيّن المصري وجود خط مباشر للتواصل من مكتب الجاهزية مع المعابر الحدودية لتبيان أي احتياج أو الحالات المتوقعة.ولفت إلى إرسال سيارات إسعاف مجهزة مع طواقمها الصحية، والمعدات اللازمة إلى المناطق القريبة من المعابر للاستجابة لأي حالات تحتاج الرعاية الطبية.استعدادات شاملة في طرطوسوفي السياق ذاته، أعدت محافظة طرطوس خطة الاستجابة السريعة اللازمة لاستقبال اللبنانيين الوافدين إلى المحافظة لتوفير كافة الخدمات الأساسية بما في ذلك تجهيز مراكز إيواء مخصصة وتزويدها بالمواد الغذائية، المياه، الكهرباء، الاتصالات، خدمات النظافة والصرف الصحي.وأجبرت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين آلافاً من سكان جنوب لبنان الذين تقدر أعدادهم بـ 800 ألف نسمة على النزوح من مدنهم وقراهم، إذ غادر الكثير منهم منازلهم في بلدات صور والنبطية والناقورة، واتجهوا نحو مدن، صور، وصيدا، وبعلبك، وبيروت، في حين توجه الآلاف منهم إلى سوريا.نحو 27 ألفا عبروا الحدود السورية اللبنانيةوتفيد البيانات الرسمية السورية التي حصلت عليها "سبوتنيك"، بدخول نحو 8200 مواطنا لبنانيا، 18500 مواطنا سوريا عبر المعابر الحدودية المشتركة حتى مساء اليوم الأربعاء، هربا من المجازر الإسرائيلية التي تضرب لبنان.كما وفد عبر منفذ "جديدة يابوس" في محافظة ريف دمشق، خلال اليومين الماضيين، نحو 18 ألف مواطنا سوريا، ونحو 6800 مواطنا لبنانيا، حيث تم توزيع النازحين اللبنانيين على مراكز الإيواء التي جهزنها محافظة ريف دمشق في مناطق "الحرجلة"، "الدوير"، "يبرود" إضافة إلى تجهيز 3 فنادق جديدة في مدينة "السيدة زينب" استعدادا لاستقبال النازحين المحتملين.

https://sarabic.ae/20240925/-النازحون-السوريون-في-لبنان-يواجهون-ظروفا-صعبة-1093104045.html

https://sarabic.ae/20240924/نائب-محافظ-ريف-دمشق-لـسبوتنيك-تقديم-كافة-التسهيلات-لدخول-اللبنانيين-والسوريين-إلى-سوريا-1093061812.html

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