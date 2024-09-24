نائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
© Sputnik . Ali Hashemنائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
© Sputnik . Ali Hashem
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تتوافد، منذ صباح اليوم الثلاثاء، عبر الحدود السورية اللبنانية في معبر جديدة يابوس، أعداد كبيرة من المواطنين باتجاه سوريا حيث يشهد المعبر ازدحاماً خانقاً وتقوم إدارة الهجرة والجوازات بتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخول المواطنين اللبنانيين إلى الأراضي السورية.
وأكد معاون محافظ ريف دمشق، محمود الجاسم، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قيام الفريق المكلف من قبل محافظ ريف دمشق بتقديم كل التسهيلات لتيسير دخول الأشقاء القادمين من لبنان والسوريين العائدين إلى البلاد واتخاذ إجراءات الاستجابة السريعة وتوفير المستلزمات، وتعزيز النقاط الطبية على المعابر الحدودية.
ولفت إلى إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة في معبر جديدة يابوس الحدودي، وإلى أهمية تبسيط إجراءات عبور الوافدين.
© Sputnik . Ali Hashemنائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
نائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
© Sputnik . Ali Hashem
وأضاف:
حتى الآن معظم الوافدين"سوريون" عائدون من لبنان، وتمت معالجة بعض الإشكاليات الحاصلة ومحافظ دمشق وجه بتأمين باصي نقل داخلي، إضافة إلى تأمين أماكن إقامة لمن لم يتوفر له منزل للإقامة وتم تجهيز سلل غذائية وملابس وأدوية للأشخاص الذين يحتاجون لعلاج.
© Sputnik . Ali Hashemنائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
نائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
© Sputnik . Ali Hashem
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك"، من مركز معبر هجرة جديدة يابوس الحدودي دخل حتى الظهيرة اليوم أكثر من 2000 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية وهناك عدد مماثل ينتظر انتهاء الإجراءات للدخول كما دخل قرابة 3000 مواطن سوري حتى الآن عائدين من لبنان وقد تم تبسيط الإجراءات وإيجاد أفضل السبل لتقديم الخدمات بأسرع وقت ممكن وبالشكل الأمثل، وتقديم كافة التسهيلات للمهجرين جراء القصف الإسرائيلي للعديد من المناطق المدنية في لبنان.
© Sputnik . Ali Hashemنائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
نائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
© Sputnik . Ali Hashem
بدوره، أفاد مدير الدفاع المدني في حمص العميد الركن، مهذب المودي، لـ "سبوتنيك" بأنه تم تجهيز 5 مراكز إيواء رئيسية تتسع لنحو 40 ألف شخص و9 مراكز إيواء احتياطية تتسع لنحو 25 ألف شخص.
وبيّن أن مراكز الإيواء مجهزة بكل الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء ومرافق صحية وهاتف، وفيها مواد الإيواء الضرورية من حرامات وإسفنج وعوازل وأدوات المطبخ.
كما قام المجتمع الأهلي في محافظة دمشق بتشكيل لجنة لدعم المهجرين وإطلاق حملة لاستقبال ورعاية الأهالي اللبنانيين من خلال استقبالهم في العديد من المراكز.
© Sputnik . Ali Hashemنائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
نائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
© Sputnik . Ali Hashem
وفي السياق ذاته، عقد محافظ حمص، نمير مخلوف، اجتماعا مع فريق عمل المحافظة لاتخاذ كافة إجراءات الاستجابة السريعة والفورية والتأكيد على ضرورة الجاهزية الدائمة لجميع الجهات المعنية بالاستجابة للقيام بكل ما يلزم من تحضيرات وإجراءات استباقية للتعامل المباشر مع أي احتياجات محتملة وتوفير المستلزمات والتحضيرات اللوجيستية.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الاستجابة والجاهزية والتأكيد على تنظيم العملية بالشكل المناسب، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز النقاط الطبية على المعابر الحدودية بالمستلزمات الطبية والصحية اللازمة.