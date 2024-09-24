https://sarabic.ae/20240924/نائب-محافظ-ريف-دمشق-لـسبوتنيك-تقديم-كافة-التسهيلات-لدخول-اللبنانيين-والسوريين-إلى-سوريا-1093061812.html

نائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا

نائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا

سبوتنيك عربي

تتوافد، منذ صباح اليوم الثلاثاء، عبر الحدود السورية اللبنانية في معبر جديدة يابوس، أعداد كبيرة من المواطنين باتجاه سوريا حيث يشهد المعبر ازدحاماً خانقاً وتقوم... 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T15:50+0000

2024-09-24T15:50+0000

2024-09-24T15:50+0000

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وأكد معاون محافظ ريف دمشق، محمود الجاسم، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قيام الفريق المكلف من قبل محافظ ريف دمشق بتقديم كل التسهيلات لتيسير دخول الأشقاء القادمين من لبنان والسوريين العائدين إلى البلاد واتخاذ إجراءات الاستجابة السريعة وتوفير المستلزمات، وتعزيز النقاط الطبية على المعابر الحدودية. ولفت إلى إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة في معبر جديدة يابوس الحدودي، وإلى أهمية تبسيط إجراءات عبور الوافدين.وأضاف: وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك"، من مركز معبر هجرة جديدة يابوس الحدودي دخل حتى الظهيرة اليوم أكثر من 2000 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية وهناك عدد مماثل ينتظر انتهاء الإجراءات للدخول كما دخل قرابة 3000 مواطن سوري حتى الآن عائدين من لبنان وقد تم تبسيط الإجراءات وإيجاد أفضل السبل لتقديم الخدمات بأسرع وقت ممكن وبالشكل الأمثل، وتقديم كافة التسهيلات للمهجرين جراء القصف الإسرائيلي للعديد من المناطق المدنية في لبنان.بدوره، أفاد مدير الدفاع المدني في حمص العميد الركن، مهذب المودي، لـ "سبوتنيك" بأنه تم تجهيز 5 مراكز إيواء رئيسية تتسع لنحو 40 ألف شخص و9 مراكز إيواء احتياطية تتسع لنحو 25 ألف شخص.كما قام المجتمع الأهلي في محافظة دمشق بتشكيل لجنة لدعم المهجرين وإطلاق حملة لاستقبال ورعاية الأهالي اللبنانيين من خلال استقبالهم في العديد من المراكز.وفي السياق ذاته، عقد محافظ حمص، نمير مخلوف، اجتماعا مع فريق عمل المحافظة لاتخاذ كافة إجراءات الاستجابة السريعة والفورية والتأكيد على ضرورة الجاهزية الدائمة لجميع الجهات المعنية بالاستجابة للقيام بكل ما يلزم من تحضيرات وإجراءات استباقية للتعامل المباشر مع أي احتياجات محتملة وتوفير المستلزمات والتحضيرات اللوجيستية.وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الاستجابة والجاهزية والتأكيد على تنظيم العملية بالشكل المناسب، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز النقاط الطبية على المعابر الحدودية بالمستلزمات الطبية والصحية اللازمة.

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