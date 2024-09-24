نائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا

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بث مباشر... الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240924/نائب-محافظ-ريف-دمشق-لـسبوتنيك-تقديم-كافة-التسهيلات-لدخول-اللبنانيين-والسوريين-إلى-سوريا-1093061812.html
نائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
نائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
سبوتنيك عربي
تتوافد، منذ صباح اليوم الثلاثاء، عبر الحدود السورية اللبنانية في معبر جديدة يابوس، أعداد كبيرة من المواطنين باتجاه سوريا حيث يشهد المعبر ازدحاماً خانقاً وتقوم... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T15:50+0000
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وأكد معاون محافظ ريف دمشق، محمود الجاسم، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قيام الفريق المكلف من قبل محافظ ريف دمشق بتقديم كل التسهيلات لتيسير دخول الأشقاء القادمين من لبنان والسوريين العائدين إلى البلاد واتخاذ إجراءات الاستجابة السريعة وتوفير المستلزمات، وتعزيز النقاط الطبية على المعابر الحدودية. ولفت إلى إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة في معبر جديدة يابوس الحدودي، وإلى أهمية تبسيط إجراءات عبور الوافدين.وأضاف: وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك"، من مركز معبر هجرة جديدة يابوس الحدودي دخل حتى الظهيرة اليوم أكثر من 2000 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية وهناك عدد مماثل ينتظر انتهاء الإجراءات للدخول كما دخل قرابة 3000 مواطن سوري حتى الآن عائدين من لبنان وقد تم تبسيط الإجراءات وإيجاد أفضل السبل لتقديم الخدمات بأسرع وقت ممكن وبالشكل الأمثل، وتقديم كافة التسهيلات للمهجرين جراء القصف الإسرائيلي للعديد من المناطق المدنية في لبنان.بدوره، أفاد مدير الدفاع المدني في حمص العميد الركن، مهذب المودي، لـ "سبوتنيك" بأنه تم تجهيز 5 مراكز إيواء رئيسية تتسع لنحو 40 ألف شخص و9 مراكز إيواء احتياطية تتسع لنحو 25 ألف شخص.كما قام المجتمع الأهلي في محافظة دمشق بتشكيل لجنة لدعم المهجرين وإطلاق حملة لاستقبال ورعاية الأهالي اللبنانيين من خلال استقبالهم في العديد من المراكز.وفي السياق ذاته، عقد محافظ حمص، نمير مخلوف، اجتماعا مع فريق عمل المحافظة لاتخاذ كافة إجراءات الاستجابة السريعة والفورية والتأكيد على ضرورة الجاهزية الدائمة لجميع الجهات المعنية بالاستجابة للقيام بكل ما يلزم من تحضيرات وإجراءات استباقية للتعامل المباشر مع أي احتياجات محتملة وتوفير المستلزمات والتحضيرات اللوجيستية.وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الاستجابة والجاهزية والتأكيد على تنظيم العملية بالشكل المناسب، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز النقاط الطبية على المعابر الحدودية بالمستلزمات الطبية والصحية اللازمة.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, لبنان, إسرائيل

نائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا

15:50 GMT 24.09.2024
© Sputnik . Ali Hashemنائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
نائب محافظ ريف دمشق لـسبوتنيك: تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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تتوافد، منذ صباح اليوم الثلاثاء، عبر الحدود السورية اللبنانية في معبر جديدة يابوس، أعداد كبيرة من المواطنين باتجاه سوريا حيث يشهد المعبر ازدحاماً خانقاً وتقوم إدارة الهجرة والجوازات بتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخول المواطنين اللبنانيين إلى الأراضي السورية.
وأكد معاون محافظ ريف دمشق، محمود الجاسم، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قيام الفريق المكلف من قبل محافظ ريف دمشق بتقديم كل التسهيلات لتيسير دخول الأشقاء القادمين من لبنان والسوريين العائدين إلى البلاد واتخاذ إجراءات الاستجابة السريعة وتوفير المستلزمات، وتعزيز النقاط الطبية على المعابر الحدودية.
ولفت إلى إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة في معبر جديدة يابوس الحدودي، وإلى أهمية تبسيط إجراءات عبور الوافدين.
© Sputnik . Ali Hashemنائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
نائب محافظ ريف دمشق لـسبوتنيك: تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
نائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
© Sputnik . Ali Hashem
وأضاف:

حتى الآن معظم الوافدين"سوريون" عائدون من لبنان، وتمت معالجة بعض الإشكاليات الحاصلة ومحافظ دمشق وجه بتأمين باصي نقل داخلي، إضافة إلى تأمين أماكن إقامة لمن لم يتوفر له منزل للإقامة وتم تجهيز سلل غذائية وملابس وأدوية للأشخاص الذين يحتاجون لعلاج.

© Sputnik . Ali Hashemنائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
نائب محافظ ريف دمشق لـسبوتنيك: تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
نائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
© Sputnik . Ali Hashem
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك"، من مركز معبر هجرة جديدة يابوس الحدودي دخل حتى الظهيرة اليوم أكثر من 2000 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية وهناك عدد مماثل ينتظر انتهاء الإجراءات للدخول كما دخل قرابة 3000 مواطن سوري حتى الآن عائدين من لبنان وقد تم تبسيط الإجراءات وإيجاد أفضل السبل لتقديم الخدمات بأسرع وقت ممكن وبالشكل الأمثل، وتقديم كافة التسهيلات للمهجرين جراء القصف الإسرائيلي للعديد من المناطق المدنية في لبنان.
© Sputnik . Ali Hashemنائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
نائب محافظ ريف دمشق لـسبوتنيك: تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
نائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
© Sputnik . Ali Hashem
بدوره، أفاد مدير الدفاع المدني في حمص العميد الركن، مهذب المودي، لـ "سبوتنيك" بأنه تم تجهيز 5 مراكز إيواء رئيسية تتسع لنحو 40 ألف شخص و9 مراكز إيواء احتياطية تتسع لنحو 25 ألف شخص.

وبيّن أن مراكز الإيواء مجهزة بكل الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء ومرافق صحية وهاتف، وفيها مواد الإيواء الضرورية من حرامات وإسفنج وعوازل وأدوات المطبخ.

كما قام المجتمع الأهلي في محافظة دمشق بتشكيل لجنة لدعم المهجرين وإطلاق حملة لاستقبال ورعاية الأهالي اللبنانيين من خلال استقبالهم في العديد من المراكز.
© Sputnik . Ali Hashemنائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
نائب محافظ ريف دمشق لـسبوتنيك: تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
نائب محافظ ريف دمشق لـ"سبوتنيك": تقديم كافة التسهيلات لدخول اللبنانيين والسوريين إلى سوريا
© Sputnik . Ali Hashem
وفي السياق ذاته، عقد محافظ حمص، نمير مخلوف، اجتماعا مع فريق عمل المحافظة لاتخاذ كافة إجراءات الاستجابة السريعة والفورية والتأكيد على ضرورة الجاهزية الدائمة لجميع الجهات المعنية بالاستجابة للقيام بكل ما يلزم من تحضيرات وإجراءات استباقية للتعامل المباشر مع أي احتياجات محتملة وتوفير المستلزمات والتحضيرات اللوجيستية.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الاستجابة والجاهزية والتأكيد على تنظيم العملية بالشكل المناسب، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز النقاط الطبية على المعابر الحدودية بالمستلزمات الطبية والصحية اللازمة.
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