https://sarabic.ae/20240924/رئيس-الصليب-الأحمر-اللبناني-يطالب-عبر-سبوتنيك-بتقديم-المساعدات-إلى-لبنان---1093058732.html
رئيس الصليب الأحمر اللبناني يطالب عبر "سبوتنيك" بتقديم المساعدات إلى لبنان
رئيس الصليب الأحمر اللبناني يطالب عبر "سبوتنيك" بتقديم المساعدات إلى لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، اليوم الثلاثاء، عن أنّ "القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف من... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T15:07+0000
2024-09-24T15:07+0000
2024-09-24T15:07+0000
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وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "خلايا الأزمات تتواجد في جميع المناطق لمعالجة مسألة النزوح وتأمين المأوى اللازم"، مشيرًا إلى أنّ" هناك حالة طارئة ثانية تتمثل في عدد الجرحى ونوع الإصابات تحديد ماهيتها وكيفية التعامل معها".ولفت الدكتور الزغبي أنّ "الدولة اللبنانية أنجزت خطتها، ولكننا بحاجة إلى مساعدات للاستمرار، ونحن ننسق مع وزارة الصحة لإدارة جميع الأزمات، وتبذل وزارة الصحة والدولة اللبنانية قصارى جهدهما لدعم الجهود الحالية".وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.وبحسب تقرير لوزارة الصحة اللبنانية صادر يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، تسببت الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس، على مناطق مختلفة في لبنان، في مقتل 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا.
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لبنان, العالم العربي, إسرائيل, الصليب الأحمر الدولي, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار حزب الله
لبنان, العالم العربي, إسرائيل, الصليب الأحمر الدولي, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار حزب الله
رئيس الصليب الأحمر اللبناني يطالب عبر "سبوتنيك" بتقديم المساعدات إلى لبنان
حصري
أعلن رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، اليوم الثلاثاء، عن أنّ "القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف من الجرحى، بالإضافة إلى أن لبنان شهد موجة نزوح كبيرة".
وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "خلايا الأزمات تتواجد في جميع المناطق لمعالجة مسألة النزوح وتأمين المأوى اللازم"، مشيرًا إلى أنّ" هناك حالة طارئة ثانية تتمثل في عدد الجرحى ونوع الإصابات تحديد ماهيتها وكيفية التعامل معها".
وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني: "أطالب جميع الدول بتقديم المساعدة الى لبنان سواء على صعيد الأدوية أو الغذاء، إذ أنّ لبنان يعاني من أزمة اقتصادية عميقة، وهذه الحرب تتجاوز مقدراتنا، ومع ذلك، نبذل قصارى جهدنا لإنجاز ما يجب إنجازه".
ولفت الدكتور الزغبي أنّ "الدولة اللبنانية أنجزت خطتها، ولكننا بحاجة إلى مساعدات للاستمرار، ونحن ننسق مع وزارة الصحة لإدارة جميع الأزمات، وتبذل وزارة الصحة والدولة اللبنانية قصارى جهدهما لدعم الجهود الحالية".
وأضاف الزعبي أنه "تم وضع خطة للتعامل مع استهداف الطرقات والجسور، بهدف إغاثة جميع الناس في كل منطقة"، مضيفا أن الغارات أدت إلى إصابة بعض المسعفين المدنيين المساندين للصليب الأحمر".
شنت القوات الإسرائيلية، أمس الإثنين، سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.
وبحسب تقرير لوزارة الصحة اللبناني
ة صادر يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، تسببت الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس، على مناطق مختلفة في لبنان، في مقتل 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا.