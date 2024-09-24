رئيس الصليب الأحمر اللبناني يطالب عبر "سبوتنيك" بتقديم المساعدات إلى لبنان

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بث مباشر... الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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مدار الليل والنهار
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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مدار الليل والنهار
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05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
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27 د
المقهى الثقافي
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09:44 GMT
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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https://sarabic.ae/20240924/رئيس-الصليب-الأحمر-اللبناني-يطالب-عبر-سبوتنيك-بتقديم-المساعدات-إلى-لبنان---1093058732.html
رئيس الصليب الأحمر اللبناني يطالب عبر "سبوتنيك" بتقديم المساعدات إلى لبنان
رئيس الصليب الأحمر اللبناني يطالب عبر "سبوتنيك" بتقديم المساعدات إلى لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، اليوم الثلاثاء، عن أنّ "القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف من... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T15:07+0000
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وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "خلايا الأزمات تتواجد في جميع المناطق لمعالجة مسألة النزوح وتأمين المأوى اللازم"، مشيرًا إلى أنّ" هناك حالة طارئة ثانية تتمثل في عدد الجرحى ونوع الإصابات تحديد ماهيتها وكيفية التعامل معها".ولفت الدكتور الزغبي أنّ "الدولة اللبنانية أنجزت خطتها، ولكننا بحاجة إلى مساعدات للاستمرار، ونحن ننسق مع وزارة الصحة لإدارة جميع الأزمات، وتبذل وزارة الصحة والدولة اللبنانية قصارى جهدهما لدعم الجهود الحالية".وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.وبحسب تقرير لوزارة الصحة اللبنانية صادر يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، تسببت الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس، على مناطق مختلفة في لبنان، في مقتل 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا.
https://sarabic.ae/20240924/نقيب-الصيادلة-في-لبنان-يعلن-عبر-سبوتنيك-مخزون-الأدوية-للأمراض-المزمنة-يكفي-لـ5-إلى-6-أشهر--1093055522.html
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لبنان, العالم العربي, إسرائيل, الصليب الأحمر الدولي, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار حزب الله
لبنان, العالم العربي, إسرائيل, الصليب الأحمر الدولي, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار حزب الله

رئيس الصليب الأحمر اللبناني يطالب عبر "سبوتنيك" بتقديم المساعدات إلى لبنان

15:07 GMT 24.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
أعلن رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، اليوم الثلاثاء، عن أنّ "القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف من الجرحى، بالإضافة إلى أن لبنان شهد موجة نزوح كبيرة".
وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "خلايا الأزمات تتواجد في جميع المناطق لمعالجة مسألة النزوح وتأمين المأوى اللازم"، مشيرًا إلى أنّ" هناك حالة طارئة ثانية تتمثل في عدد الجرحى ونوع الإصابات تحديد ماهيتها وكيفية التعامل معها".

وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني: "أطالب جميع الدول بتقديم المساعدة الى لبنان سواء على صعيد الأدوية أو الغذاء، إذ أنّ لبنان يعاني من أزمة اقتصادية عميقة، وهذه الحرب تتجاوز مقدراتنا، ومع ذلك، نبذل قصارى جهدنا لإنجاز ما يجب إنجازه".

لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
نقيب الصيادلة في لبنان يعلن عبر "سبوتنيك": مخزون الأدوية للأمراض المزمنة يكفي لـ5 إلى 6 أشهر
14:06 GMT
ولفت الدكتور الزغبي أنّ "الدولة اللبنانية أنجزت خطتها، ولكننا بحاجة إلى مساعدات للاستمرار، ونحن ننسق مع وزارة الصحة لإدارة جميع الأزمات، وتبذل وزارة الصحة والدولة اللبنانية قصارى جهدهما لدعم الجهود الحالية".

وأضاف الزعبي أنه "تم وضع خطة للتعامل مع استهداف الطرقات والجسور، بهدف إغاثة جميع الناس في كل منطقة"، مضيفا أن الغارات أدت إلى إصابة بعض المسعفين المدنيين المساندين للصليب الأحمر".

الطريق من جنوب لبنان إلى مدينة صيدا يشهد - إزدحام كبير بآلاف السيارات والشاحنات التي تقل النازحين من جنوب لبنان إلى مناطق ومراكز آيواء آمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
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11:51 GMT

شنت القوات الإسرائيلية، أمس الإثنين، سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.
وبحسب تقرير لوزارة الصحة اللبنانية صادر يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، تسببت الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس، على مناطق مختلفة في لبنان، في مقتل 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا.
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