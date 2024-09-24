https://sarabic.ae/20240924/رئيس-الصليب-الأحمر-اللبناني-يطالب-عبر-سبوتنيك-بتقديم-المساعدات-إلى-لبنان---1093058732.html

رئيس الصليب الأحمر اللبناني يطالب عبر "سبوتنيك" بتقديم المساعدات إلى لبنان

رئيس الصليب الأحمر اللبناني يطالب عبر "سبوتنيك" بتقديم المساعدات إلى لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، اليوم الثلاثاء، عن أنّ "القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف من... 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T15:07+0000

2024-09-24T15:07+0000

2024-09-24T15:07+0000

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وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "خلايا الأزمات تتواجد في جميع المناطق لمعالجة مسألة النزوح وتأمين المأوى اللازم"، مشيرًا إلى أنّ" هناك حالة طارئة ثانية تتمثل في عدد الجرحى ونوع الإصابات تحديد ماهيتها وكيفية التعامل معها".ولفت الدكتور الزغبي أنّ "الدولة اللبنانية أنجزت خطتها، ولكننا بحاجة إلى مساعدات للاستمرار، ونحن ننسق مع وزارة الصحة لإدارة جميع الأزمات، وتبذل وزارة الصحة والدولة اللبنانية قصارى جهدهما لدعم الجهود الحالية".وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.وبحسب تقرير لوزارة الصحة اللبنانية صادر يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، تسببت الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس، على مناطق مختلفة في لبنان، في مقتل 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا.

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