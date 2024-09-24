https://sarabic.ae/20240924/شيخ-من-طرابلس-يوزع-الحلوى-على-النازحين-من-الجنوب-اللبناني-فيديو-1093049679.html
شيخ من طرابلس يوزع الحلوى على النازحين من الجنوب اللبناني... فيديو
شيخ من طرابلس يوزع الحلوى على النازحين من الجنوب اللبناني... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شيخا من طرابلس اللبنانية يوزع الحلوى على النازحين من جنوب لبنان، في تصاعد التوترات بين "حزب الله"... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T11:51+0000
2024-09-24T11:51+0000
2024-09-24T11:51+0000
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وأظهرت المقاطع ازدحاما واختناقا مروريا في شوارع عدد من القرى والبلدات اللبنانية التي تتعرض لغارات جوية إسرائيلية، جنوبي لبنان، وذلك مع أنباء عن فتح المدارس في بيروت لاستقبال النازحين.وتوافد النازحون من الجنوب على العديد من مناطق البلاد والمجاورة، حيث نزح عدد من المواطنين اللبنانيين إلى طرابلس شمالي لبنان.خفف من وطأة عمليات النزوح الاستقبال الطيب الذي أظهره أهالي طرابلس في الشمال اللبناني للنازحين من الجنوب اللبناني بالترحيب الشديد، كما قدموا لهم زجاجات المياه والوجبات الغذائية.يذكر ان الغارات الإسرائيلية كانت قد استهدفت تقريبا جميع قرى وبلدات جنوب لبنان، وكذلك مناطق في البقاع وبعلبك والهرمل شرقي لبنان.
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نادي الفيديو, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
نادي الفيديو, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
شيخ من طرابلس يوزع الحلوى على النازحين من الجنوب اللبناني... فيديو
تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شيخا من طرابلس اللبنانية يوزع الحلوى على النازحين من جنوب لبنان، في تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.
وأظهرت المقاطع ازدحاما واختناقا مروريا في شوارع عدد من القرى والبلدات اللبنانية التي تتعرض لغارات جوية إسرائيلية، جنوبي لبنان، وذلك مع أنباء عن فتح المدارس في بيروت لاستقبال النازحين.
وتوافد النازحون من الجنوب على العديد من مناطق البلاد والمجاورة، حيث نزح عدد من المواطنين اللبنانيين إلى طرابلس شمالي لبنان.
خفف من وطأة عمليات النزوح الاستقبال الطيب الذي أظهره أهالي طرابلس في الشمال اللبناني للنازحين من الجنوب اللبناني بالترحيب الشديد، كما قدموا لهم زجاجات المياه والوجبات الغذائية.
يذكر ان الغارات الإسرائيلية
كانت قد استهدفت تقريبا جميع قرى وبلدات جنوب لبنان، وكذلك مناطق في البقاع وبعلبك والهرمل شرقي لبنان.