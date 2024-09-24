شيخ من طرابلس يوزع الحلوى على النازحين من الجنوب اللبناني... فيديو

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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ع الموجة مع ايلي
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
صدى الحياة
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11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
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https://sarabic.ae/20240924/شيخ-من-طرابلس-يوزع-الحلوى-على-النازحين-من-الجنوب-اللبناني-فيديو-1093049679.html
شيخ من طرابلس يوزع الحلوى على النازحين من الجنوب اللبناني... فيديو
شيخ من طرابلس يوزع الحلوى على النازحين من الجنوب اللبناني... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شيخا من طرابلس اللبنانية يوزع الحلوى على النازحين من جنوب لبنان، في تصاعد التوترات بين "حزب الله"... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
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وأظهرت المقاطع ازدحاما واختناقا مروريا في شوارع عدد من القرى والبلدات اللبنانية التي تتعرض لغارات جوية إسرائيلية، جنوبي لبنان، وذلك مع أنباء عن فتح المدارس في بيروت لاستقبال النازحين.وتوافد النازحون من الجنوب على العديد من مناطق البلاد والمجاورة، حيث نزح عدد من المواطنين اللبنانيين إلى طرابلس شمالي لبنان.خفف من وطأة عمليات النزوح الاستقبال الطيب الذي أظهره أهالي طرابلس في الشمال اللبناني للنازحين من الجنوب اللبناني بالترحيب الشديد، كما قدموا لهم زجاجات المياه والوجبات الغذائية.يذكر ان الغارات الإسرائيلية كانت قد استهدفت تقريبا جميع قرى وبلدات جنوب لبنان، وكذلك مناطق في البقاع وبعلبك والهرمل شرقي لبنان.
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نادي الفيديو, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
نادي الفيديو, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار

شيخ من طرابلس يوزع الحلوى على النازحين من الجنوب اللبناني... فيديو

11:51 GMT 24.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالطريق من جنوب لبنان إلى مدينة صيدا يشهد - إزدحام كبير بآلاف السيارات والشاحنات التي تقل النازحين من جنوب لبنان إلى مناطق ومراكز آيواء آمنة
الطريق من جنوب لبنان إلى مدينة صيدا يشهد - إزدحام كبير بآلاف السيارات والشاحنات التي تقل النازحين من جنوب لبنان إلى مناطق ومراكز آيواء آمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شيخا من طرابلس اللبنانية يوزع الحلوى على النازحين من جنوب لبنان، في تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.
وأظهرت المقاطع ازدحاما واختناقا مروريا في شوارع عدد من القرى والبلدات اللبنانية التي تتعرض لغارات جوية إسرائيلية، جنوبي لبنان، وذلك مع أنباء عن فتح المدارس في بيروت لاستقبال النازحين.
وتوافد النازحون من الجنوب على العديد من مناطق البلاد والمجاورة، حيث نزح عدد من المواطنين اللبنانيين إلى طرابلس شمالي لبنان.
خفف من وطأة عمليات النزوح الاستقبال الطيب الذي أظهره أهالي طرابلس في الشمال اللبناني للنازحين من الجنوب اللبناني بالترحيب الشديد، كما قدموا لهم زجاجات المياه والوجبات الغذائية.
يذكر ان الغارات الإسرائيلية كانت قد استهدفت تقريبا جميع قرى وبلدات جنوب لبنان، وكذلك مناطق في البقاع وبعلبك والهرمل شرقي لبنان.
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