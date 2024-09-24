اجتماع وزراء الخارجية العرب يحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240924/اجتماع-وزراء-الخارجية-العرب-يحمل-إسرائيل-مسؤولية-التصعيد-في-لبنان-1093037703.html
اجتماع وزراء الخارجية العرب يحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في لبنان
اجتماع وزراء الخارجية العرب يحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في لبنان
سبوتنيك عربي
حمّل الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد أمس الاثنين، إسرائيل مسؤولية التصعيد في لبنان، محذرًا من... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T02:28+0000
2024-09-24T02:50+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093005233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_596aecb00ca3cfba0c79af721ad2b7c2.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لجامعة الدول العربية أن "الاجتماع تناول تطورات الوضع الخاص بالحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة، وكذلك التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد لبنان. وأكد الاجتماع في هذا السياق على التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبًا، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه منذ صباح 23 أيلول/سبتمبر، والذي أدى إلى سقوط 357 ضحية لبنانية و1250 جريحًا في يوم واحد".وقال البيان إن الاجتماع "عبر عن الدعم الكامل للبنان في مواجهة هذا العدوان، محملاً إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، ومحذرًا من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة بما قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".وأوضح البيان أن وزراء خارجية الدول العربية "اتفقوا على أهمية التنسيق مع الدول الأعضاء في المجموعة الإسلامية خلال الأيام القادمة بغية توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية بشكل فوري".وكان وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، قد أعلن في وقت سابق من أمس أن "عدد الجرحى في لبنان جراء القصف الإسرائيلي بلغ قرابة 5 آلاف في أقل من أسبوع، وهذا دلالة على توحش وعدوانية العدو الصهيوني".وأضاف أنه "قد قُتل شخصان وأُصيب 16 آخرون من طواقم الإنقاذ العاملة في المناطق المتضررة من القصف الإسرائيلي".ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين شن غارات متتالية على مناطق متفرقة بجنوبي لبنان، على مواقع يُزعم أنها تابعة لحزب الله.تأتي التطورات فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرًا.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية وحزب الله اتهما إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفِ ضلوعها فيه.وعقب هجوم أجهزة الاتصال، شهدت الضاحية الجنوبية في بيروت غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل القائدين العسكريين، إبراهيم عقيل، وأحمد وهبي، ومعهما عدد من العناصر الميدانية خلال اجتماعهم في الضاحية الجنوبية، علاوة على مقتل أكثر من 50 شخصًا آخرين.وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
https://sarabic.ae/20240923/مصر-للطيران-تلغي-رحلاتها-غدا-إلى-لبنان-1093036635.html
https://sarabic.ae/20240923/بعد-ارتفاع-عدد-الضحايا-هل-تحول-إسرائيل-لبنان-إلى-غزة-أخرى؟-1093032468.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093005233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acc717fc9776fb365a03fa3c2b855fa8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

اجتماع وزراء الخارجية العرب يحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في لبنان

02:28 GMT 24.09.2024 (تم التحديث: 02:50 GMT 24.09.2024)
© AP Photo / Gil Nechushtanتداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان، كريات بياليك
تداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان، كريات بياليك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Gil Nechushtan
تابعنا عبر
حمّل الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد أمس الاثنين، إسرائيل مسؤولية التصعيد في لبنان، محذرًا من تداعياته بما قد يدفع إلى حرب إقليمية شاملة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لجامعة الدول العربية أن "الاجتماع تناول تطورات الوضع الخاص بالحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة، وكذلك التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد لبنان. وأكد الاجتماع في هذا السياق على التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبًا، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه منذ صباح 23 أيلول/سبتمبر، والذي أدى إلى سقوط 357 ضحية لبنانية و1250 جريحًا في يوم واحد".
وقال البيان إن الاجتماع "عبر عن الدعم الكامل للبنان في مواجهة هذا العدوان، محملاً إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، ومحذرًا من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة بما قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".
مصر للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
مصر للطيران تلغي الرحلات الجوية المتجهة إلى لبنان
أمس, 20:56 GMT
وأوضح البيان أن وزراء خارجية الدول العربية "اتفقوا على أهمية التنسيق مع الدول الأعضاء في المجموعة الإسلامية خلال الأيام القادمة بغية توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية بشكل فوري".
وكان وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، قد أعلن في وقت سابق من أمس أن "عدد الجرحى في لبنان جراء القصف الإسرائيلي بلغ قرابة 5 آلاف في أقل من أسبوع، وهذا دلالة على توحش وعدوانية العدو الصهيوني".
وأضاف أنه "قد قُتل شخصان وأُصيب 16 آخرون من طواقم الإنقاذ العاملة في المناطق المتضررة من القصف الإسرائيلي".
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين شن غارات متتالية على مناطق متفرقة بجنوبي لبنان، على مواقع يُزعم أنها تابعة لحزب الله.
تأتي التطورات فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرًا.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين.
تداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان، كريات بياليك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
بعد ارتفاع عدد الضحايا.. هل تحول إسرائيل لبنان إلى غزة أخرى؟
أمس, 18:31 GMT
وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية وحزب الله اتهما إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفِ ضلوعها فيه.
وعقب هجوم أجهزة الاتصال، شهدت الضاحية الجنوبية في بيروت غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل القائدين العسكريين، إبراهيم عقيل، وأحمد وهبي، ومعهما عدد من العناصر الميدانية خلال اجتماعهم في الضاحية الجنوبية، علاوة على مقتل أكثر من 50 شخصًا آخرين.
وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:07 GMTПоследствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 15:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала