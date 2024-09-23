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مصر للطيران تلغي الرحلات الجوية المتجهة إلى لبنان
مصر للطيران تلغي الرحلات الجوية المتجهة إلى لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلاتها المتجهة إلى لبنان غدا، بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد واستمرار القصف الإسرائيلي. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T20:56+0000
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جاء ذلك حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الاثنين، قالت فيه: "نظرا للأحداث التى تشهدها دولة لبنان الشقيقة، فقد قررت مصر للطيران إلغاء رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت غدا الثلاثاء".وتابع البيان: "سيتم إلغاء الرحلة رقم "MS713" والمقرر إقلاعها فى تمام الساعة 5 صباحا، وكذلك الرحلة رقم "MS709" المقرر إقلاعها فى تمام الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد".وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، إن الوضع الحالي في لبنان دقيق وخطير، محذرا جميع اللبنانيين من استهدافهم بالضربات الإسرائيلية، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 492 شخصا وإصابة 1645 جراء الغارات الإسرائيلية.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".وأفادت أن هجمات الجيش الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان حيث يخزن "حزب الله" أسلحته".كما أفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, لبنان, أخبار لبنان

مصر للطيران تلغي الرحلات الجوية المتجهة إلى لبنان

20:56 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 21:06 GMT 23.09.2024)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمصر للطيران
مصر للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلاتها المتجهة إلى لبنان غدا، بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد واستمرار القصف الإسرائيلي.
جاء ذلك حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الاثنين، قالت فيه: "نظرا للأحداث التى تشهدها دولة لبنان الشقيقة، فقد قررت مصر للطيران إلغاء رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت غدا الثلاثاء".
قصف إسرائيلي يستهدف بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
وزير الداخلية: لبنان كله يتعرض للحرب والوضع خطير
17:22 GMT
وتابع البيان: "سيتم إلغاء الرحلة رقم "MS713" والمقرر إقلاعها فى تمام الساعة 5 صباحا، وكذلك الرحلة رقم "MS709" المقرر إقلاعها فى تمام الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد".
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، إن الوضع الحالي في لبنان دقيق وخطير، محذرا جميع اللبنانيين من استهدافهم بالضربات الإسرائيلية، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 492 شخصا وإصابة 1645 جراء الغارات الإسرائيلية.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".
وأفادت أن هجمات الجيش الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان حيث يخزن "حزب الله" أسلحته".
كما أفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.
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