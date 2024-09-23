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نائب لبناني: إسرائيل لديها أهداف معلنة وأخرى غير معلنة من التصعيد في لبنان
نائب لبناني: إسرائيل لديها أهداف معلنة وأخرى غير معلنة من التصعيد في لبنان
سبوتنيك عربي
رأى النائب في البرلمان اللبناني، أسامة سعد، أنّ "الحرب تتواصل على لبنان منذ عام، وما يحصل اليوم هو تصعيد جديد من الجيش الإسرائيلي ضد البلاد"، مشيراً إلى "أهداف... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T15:52+0000
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وأوضح سعد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" في مكتبه بصيدا أنّ "الأهداف المعلنة تتمثل في إعادة المستوطنين إلى شمال إسرائيل، بينما الهدف غير المعلن هو استعادة قوة الردع الاستراتيجي التي فقدها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".وشدّد سعد على "ضرورة التنبه من ازدياد التصعيد الإسرائيلي تجاه لبنان في الفترة المقبلة، ولذا توجد خطة طوارئ جاهزة يجري البحث في كيفية تنفيذها"، معلنًا عن" إجتماع للجمعيات الأهلية والبلدية يُعقد اليوم لاستيعاب تداعيات هذه الحرب، وخاصة مسألة نزوح الأهالي والمدنيين نحو صيدا وبقية المناطق اللبنانية".واعتبر سعد أنّه "من المتوقع أن يتبلور المشهد في الساعات المقبلة". وتابع، قائلًا: "نحن بحاجة ماسة إلى تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة هذا العدو، وتأمين مقومات الصمود لشعبنا لمواجهة العدوان وتداعياته، وهذه المسؤولية مشتركة بين الحكومة اللبنانية وإدارتها، وكذلك بين القوى المجتمعية والمدنية، لتوحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الحرب".
https://sarabic.ae/20240923/نقيب-الأطباء-في-لبنان-70-من-المصابين-بتفجيرات-البيجر-يحتاجون-لرعاية-مخصصة--1093024342.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, العالم العربي

نائب لبناني: إسرائيل لديها أهداف معلنة وأخرى غير معلنة من التصعيد في لبنان

15:52 GMT 23.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay استمرار عمليات الإنقاذ بعد قصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية وسط إدانات رسمية وتزايد التوتر على الجبهة الجنوبية
استمرار عمليات الإنقاذ بعد قصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية وسط إدانات رسمية وتزايد التوتر على الجبهة الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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رأى النائب في البرلمان اللبناني، أسامة سعد، أنّ "الحرب تتواصل على لبنان منذ عام، وما يحصل اليوم هو تصعيد جديد من الجيش الإسرائيلي ضد البلاد"، مشيراً إلى "أهداف معلنة من هذا التصعيد وأخرى غير معلنة".
وأوضح سعد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" في مكتبه بصيدا أنّ "الأهداف المعلنة تتمثل في إعادة المستوطنين إلى شمال إسرائيل، بينما الهدف غير المعلن هو استعادة قوة الردع الاستراتيجي التي فقدها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وشدّد سعد على "ضرورة التنبه من ازدياد التصعيد الإسرائيلي تجاه لبنان في الفترة المقبلة، ولذا توجد خطة طوارئ جاهزة يجري البحث في كيفية تنفيذها"، معلنًا عن" إجتماع للجمعيات الأهلية والبلدية يُعقد اليوم لاستيعاب تداعيات هذه الحرب، وخاصة مسألة نزوح الأهالي والمدنيين نحو صيدا وبقية المناطق اللبنانية".

وأضاف سعد أنّه "حتى الآن، لا توجد حركة نزوح كبيرة في صيدا، حيث تبقى محدودة جدًا ولكنه تم وضع خطة في المنطقة لإيواء النازحين تشمل المدارس وغيرها من المرافق، إذ بدأ النزوح في منطقة إقليم الخروب والشوف، وقد ينتقل إلى مناطق أخرى".

جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
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واعتبر سعد أنّه "من المتوقع أن يتبلور المشهد في الساعات المقبلة".

وأشار إلى أنّ "المرحلة تستدعي سلامة الجبهة الداخلية وأعلى درجات التضامن الوطني، بغض النظر عن التوافق حول الملفات الاستراتيجية".

وتابع، قائلًا: "نحن بحاجة ماسة إلى تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة هذا العدو، وتأمين مقومات الصمود لشعبنا لمواجهة العدوان وتداعياته، وهذه المسؤولية مشتركة بين الحكومة اللبنانية وإدارتها، وكذلك بين القوى المجتمعية والمدنية، لتوحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الحرب".
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