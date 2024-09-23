https://sarabic.ae/20240923/نائب-لبناني-إسرائيل-لديها-أهداف-معلنة-وأخرى-غير-معلنة-من-التصعيد-في-لبنان---1093027297.html

نائب لبناني: إسرائيل لديها أهداف معلنة وأخرى غير معلنة من التصعيد في لبنان

نائب لبناني: إسرائيل لديها أهداف معلنة وأخرى غير معلنة من التصعيد في لبنان

سبوتنيك عربي

رأى النائب في البرلمان اللبناني، أسامة سعد، أنّ "الحرب تتواصل على لبنان منذ عام، وما يحصل اليوم هو تصعيد جديد من الجيش الإسرائيلي ضد البلاد"، مشيراً إلى "أهداف... 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T15:52+0000

2024-09-23T15:52+0000

2024-09-23T15:52+0000

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وأوضح سعد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" في مكتبه بصيدا أنّ "الأهداف المعلنة تتمثل في إعادة المستوطنين إلى شمال إسرائيل، بينما الهدف غير المعلن هو استعادة قوة الردع الاستراتيجي التي فقدها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".وشدّد سعد على "ضرورة التنبه من ازدياد التصعيد الإسرائيلي تجاه لبنان في الفترة المقبلة، ولذا توجد خطة طوارئ جاهزة يجري البحث في كيفية تنفيذها"، معلنًا عن" إجتماع للجمعيات الأهلية والبلدية يُعقد اليوم لاستيعاب تداعيات هذه الحرب، وخاصة مسألة نزوح الأهالي والمدنيين نحو صيدا وبقية المناطق اللبنانية".واعتبر سعد أنّه "من المتوقع أن يتبلور المشهد في الساعات المقبلة". وتابع، قائلًا: "نحن بحاجة ماسة إلى تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة هذا العدو، وتأمين مقومات الصمود لشعبنا لمواجهة العدوان وتداعياته، وهذه المسؤولية مشتركة بين الحكومة اللبنانية وإدارتها، وكذلك بين القوى المجتمعية والمدنية، لتوحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الحرب".

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