https://sarabic.ae/20240923/نقيب-الأطباء-في-لبنان-70-من-المصابين-بتفجيرات-البيجر-يحتاجون-لرعاية-مخصصة--1093024342.html

نقيب الأطباء في لبنان: 70% من المصابين بتفجيرات "البيجر" يحتاجون لرعاية مخصصة

نقيب الأطباء في لبنان: 70% من المصابين بتفجيرات "البيجر" يحتاجون لرعاية مخصصة

سبوتنيك عربي

أعلن نقيب أطباء لبنان الدكتور يوسف بخاش أنّ حوالي 70% من المصابين إثر تفجير أجهزة "البيجر" يحتاجون إلى رعاية متخصصة، مشيرًا إلى أنّ "الإصابات تعتبر حرجة إذ... 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T14:39+0000

2024-09-23T14:39+0000

2024-09-23T14:39+0000

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وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "حوالي 20% من المصابين يعانون من إصابات في الأطراف العلوية عبر اليد وجدار البطن، و10% في منطقة الحوض"، مشيراً إلى أنّ "علاج هذه الحالات يحتاج حوالي ثلاثة أشهر لاستعادة القوة والحركة في الإصابات الطفيفة، بينما قد تستغرق الإصابات البليغة أو العميقة عاماً أو عامين لاستعادة 50% أو 60% من قدرة اليد على الاستخدام".الدكتور بخاش وإذ أشار إلى أنّه "تم توزيع الإصابات من الجنوب إلى البقاع وبيروت الكبرى وصولاً إلى منطقة كسروان"، أكّد أنّ "كل مستشفى استقبلت وفقاً لقدراتها الاستيعابية"، وتابع قائلًا: "إذا قارنّا هذا الحدث بانفجار مرفأ بيروت، نجد أن عدد الإصابات كان ثلاثة أضعاف، لكن معظم الحالات في انفجار المرفأ كانت إصابات طفيفة، حيث تلقت العلاج في الطوارئ وغادرت المستشفيات، على عكس يومنا هذا، فإنّ معظم الإصابات كانت تحتاج إلى عمليات جراحية ورعاية طويلة الأمد، مما وضع ضغطاً كبيراً على المستشفيات ذات القدرة الاستيعابية المحدودة"."حسناء البيجر"... تحت حماية أجهزة المخابرات الهنغاريةوقال الدكتور بخاش: "بعض المستشفيات غير مجهزة بالمجاهر الطبية اللازمة للتدخلات الجراحية في العيون، مما استدعى نقل بعض الجرحى إلى مراكز العيون التخصصية"، كما أشاد بـ "القطاع الطبي والتقنيون بالجهود الوطنية الجبارة التي بُذلت خلال هذه الأيام الأربعة، حيث تم استيعاب المرحلة الأولى بشكل مهني وعملي".أول تعليق من إسرائيل على اتهامها بالتورط في "تفجيرات البيجر" بلبنانورأى الدكتور بخاش أنّ "مهمة المعنيين في القطاع الطبي اليوم، تكمن في إنشاء عيادات تخصصية وتأمين أسرّة جديدة، بالإضافة إلى إخراج المصابين ذوي الوضع المستقر إلى منازلهم لتقديم العلاج وتغيير الجروح في بيئتهم المنزلية، كما حصل مع مرضى مستشفى سان جورج، إذ أننا بحاجة اليوم إلى إخلاء المستشفيات لتخفيف الضغط عن الطواقم الاستشفائية، استعداداً لأي موجات ثانية محتملة".ونوّه نقيب الأطباء اللبناني بـ "الجهود المبذولة لانجاح خطة الطوارئ الحكومية التي أثبتت فعاليتها، ومع كل حادث نتعلم كيفية مواجهة الطوارئ بشكل أفضل، لا سيّما وأنه لأول مرة في تاريخ البشرية، كانت الإصابات موجهة بشكل مباشر نحو العيون واليدين، اليوم، تعلمنا كيفية التحرك بسرعة لمواكبة اهتمام الطواقم الصحية لعلاج إصابات معينة في الجسم".

https://sarabic.ae/20240923/لبنان-يعلن-مقتل-100-شخصا-وإصابة-أكثر-من-400-آخرين-نتيجة-الغارات-الإسرائيلية-على-الجنوب-1093014386.html

https://sarabic.ae/20240922/السفير-الإيراني-لدى-لبنان-إصابتي-في-تفجيرات-البيجر-شرف-لي-1092989889.html

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