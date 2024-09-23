https://sarabic.ae/20240923/قنبلة-مدوية-نائب-يكشف-دور-إيران-في-شراء-أجهزة-البيجر-لـحزب-الله-وصلتها-بتحطم-طائرة-رئيسي-1093002548.html

"قنبلة مدوية"... نائب يكشف دور إيران في شراء أجهزة "البيجر" لـ"حزب الله" وصلتها بتحطم طائرة رئيسي

"قنبلة مدوية"... نائب يكشف دور إيران في شراء أجهزة "البيجر" لـ"حزب الله" وصلتها بتحطم طائرة رئيسي

سبوتنيك عربي

كشفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن طهران شاركت في شراء أجهزة النداء اللاسلكي الخاصة بـ"حزب الله" اللبناني" البيجر". 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T06:20+0000

2024-09-23T06:20+0000

2024-09-23T06:20+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار لبنان

لبنان

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم

إبراهيم رئيسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/12/1092848890_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_3c9690a87c95d022b65963ff03ba4699.jpg

وقال عضو لجنة الأمن القومي أحمد بخشايش أردستاني، في حديث لموقع "دیده بان إيران"، إن "طهران متورطة بالتأكيد في شراء هذه الأجهزة، لأن السفير الإيراني في بيروت كان يحمل واحدا منها"، لافتًا إلى أن الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي كان يستخدم نوعا مشابها من هذه الأجهزة.وأضاف أردستاني أن "أحد السيناريوهات المحتملة بشأن الحادث الذي وقع لرئيسنا السابق هو انفجار جهاز النداء الخاص به الذي كان موجودا في الطائرة"، معتبرًا أن "إسرائيل بالتأكيد قد اخترقت صفوف "حزب الله" في لبنان، بعد أن علمت باجتماعات قادته الكبار، كما تمكنت من وضع مواد متفجرة في الآلاف من أجهزة اللاسلكي الخاصة بهم.وتابع: "أنا شخصياً لا أزال أختلف مع كلام وزير الاستخبارات الذي قال إنه لا يوجد أي أثر من خرق أجنبي فيما يتعلق باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لأنني غير مقتنع بإمكان الكشف عن مكان إقامة هنية وطابق إقامته في ذلك المبنى وتوقيت وجوده من دون خرق أمني".وأوضح عضو لجنة الأمن القومي أن "موضوع الاختراق أمر طبيعي في أجهزة المخابرات، وكما أننا نتجسس على العدو، فهم يفعلون كذلك. لذلك لا ينبغي أن ننكر الاختراق، بل يجب أن نغلق الثغرات التي تسبب اختراق الأعداء قدر الإمكان".وأقر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الأسبوع الماضي، بأن الحزب تعرض إلى ضربة كبيرة وغير مسبوقة على المستويين الأمني والإنساني، مؤكدًا أن الحزب سيتجاوز هذا الامتحان برؤوس مرفوعة.وقال نصر الله إن "الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أجهزة "البيجر" تجاوزت كل الضوابط والخطوط الحمراء"، مؤكدًا أن هذه الهجمات ترقى إلى إعلان حرب.وأضاف نصر الله أن هناك ضغط كبير على المستشفيات في لبنان بعد الهجمات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأرقام الحقيقية لضحايا الهجمات الإسرائيلية ستظهر مع مرور الوقت.وأوضح الأمين العام لـ"حزب الله"، أن إسرائيل استهدفت قتل 5 آلاف شخص في دقيقتين على مدى يومين متتاليين، واصفا الأيام الماضية بأنها كانت ثقيلة ودامية.يُذكر أن أجهزة "بيجر" انفجرت في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 4 آلاف شخص، وتوفي 37. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لعشرات الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240919/صورة-لجهاز-بيجر-بجانب-الرئيس-الإيراني-الراحل-تثير-جدلا-واسعا-وشكوكا-حول-سبب-وفاته--1092904268.html

https://sarabic.ae/20240920/روسيا-منظمو-تفجيرات-بيجر-في-لبنان-أرادوا-إشعال-حرب-جديدة-1092952348.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار لبنان

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم, إبراهيم رئيسي