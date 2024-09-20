https://sarabic.ae/20240920/روسيا-منظمو-تفجيرات-بيجر-في-لبنان-أرادوا-إشعال-حرب-جديدة-1092952348.html
روسيا: منظمو تفجيرات "بيجر" في لبنان أرادوا إشعال حرب جديدة
روسيا: منظمو تفجيرات "بيجر" في لبنان أرادوا إشعال حرب جديدة
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن منظمي تفجيرات "بيجر" في لبنان سعوا إلى إثارة "حرب كبيرة جديدة في الشرق الأوسط". 20.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "من الواضح أن منظمي هذا الهجوم غير المسبوق من حيث الاستخدام الخبيث للأجهزة (بيجر) سعوا عمدا إلى التحريض على مواجهة مسلحة واسعة النطاق، سعيا إلى إثارة حرب كبرى جديدة في الشرق الأوسط".وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم".ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قتل فيها إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم "تحسين" الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".
https://sarabic.ae/20240920/مندوب-إسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-تل-أبيب-لا-تقف-خلف-تفجير-أجهزة-بيجر-في-لبنان-1092951064.html
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روسيا, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
روسيا, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
روسيا: منظمو تفجيرات "بيجر" في لبنان أرادوا إشعال حرب جديدة
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن منظمي تفجيرات "بيجر" في لبنان سعوا إلى إثارة "حرب كبيرة جديدة في الشرق الأوسط".
وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "من الواضح أن منظمي هذا الهجوم غير المسبوق من حيث الاستخدام الخبيث للأجهزة (بيجر) سعوا عمدا إلى التحريض على مواجهة مسلحة واسعة النطاق، سعيا إلى إثارة حرب كبرى جديدة في الشرق الأوسط".
وأضاف: "ما حدث في لبنان وسوريا، خلال الأسبوع الماضي، يجعل التصعيد في لبنان وسوريا ينتقل إلى بعد تكنولوجي جديد عالي المستوى، وهذا منعطف خطير للغاية".
وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق
يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.
وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم".
وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قتل فيها إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم "تحسين" الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".