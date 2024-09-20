https://sarabic.ae/20240920/روسيا-منظمو-تفجيرات-بيجر-في-لبنان-أرادوا-إشعال-حرب-جديدة-1092952348.html

روسيا: منظمو تفجيرات "بيجر" في لبنان أرادوا إشعال حرب جديدة

روسيا: منظمو تفجيرات "بيجر" في لبنان أرادوا إشعال حرب جديدة

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن منظمي تفجيرات "بيجر" في لبنان سعوا إلى إثارة "حرب كبيرة جديدة في الشرق الأوسط". 20.09.2024, سبوتنيك عربي

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وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "من الواضح أن منظمي هذا الهجوم غير المسبوق من حيث الاستخدام الخبيث للأجهزة (بيجر) سعوا عمدا إلى التحريض على مواجهة مسلحة واسعة النطاق، سعيا إلى إثارة حرب كبرى جديدة في الشرق الأوسط".وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم".ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قتل فيها إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم "تحسين" الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".

https://sarabic.ae/20240920/مندوب-إسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-تل-أبيب-لا-تقف-خلف-تفجير-أجهزة-بيجر-في-لبنان-1092951064.html

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