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"سلاح جديد للدمار الشامل".. سيناتور روسي يوصف انفجارات الـ"بيجر" في لبنان
"سلاح جديد للدمار الشامل".. سيناتور روسي يوصف انفجارات الـ"بيجر" في لبنان
سبوتنيك عربي
أكد السيناتور الروسي ألكسي بوشكوف، بأن الانفجارات الهائلة لأجهزة النداء الآلي (بيجر) في لبنان، أصبحت سلاحاً جديداً في معركة إبادة البشر. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T08:54+0000
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وقال بوشكوف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "لقد تم تطوير سلاح جديد من أسلحة الدمار الشامل، يعتمد على آليات الاستهلاك الجماعي ويتم استخدامه أمام أعيننا. بعد الفيروسات، كلمة جديدة في الحرب القاسية ضد الإنسان".وأشار إلى أن "الإنسان المعاصر يتدهور بسرعة بسبب جهود أولئك، الذين يبتكرون المزيد والمزيد من وسائل الدمار لتدمير البشر بلا كلل أو ملل".ووفقا له، فإن أولئك "يستمتعون بإفلاتهم من العقاب ولا يدركون أنهم يعملون في النهاية على تدمير أنفسهم".وكان عدد كبير جدا من أجهزة الـ"بيجر" قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37 آخرين، ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية "إسرائيل في الحادث".إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسّع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
https://sarabic.ae/20240920/حسناء-البيجر-لغز-سيدة-أعمال-غامضة-ربما-تكون-وراء-تفجيرات-لبنان-1092920089.html
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روسيا, العالم, لبنان, إسرائيل, العالم العربي
روسيا, العالم, لبنان, إسرائيل, العالم العربي

"سلاح جديد للدمار الشامل".. سيناتور روسي يوصف انفجارات الـ"بيجر" في لبنان

08:54 GMT 20.09.2024 (تم التحديث: 08:55 GMT 20.09.2024)
© Photo / Abdul Kader AlBayتشييع أربعة قتلى من حزب الله في هجوم الأجهزة اللاسلكية
تشييع أربعة قتلى من حزب الله في هجوم الأجهزة اللاسلكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Photo / Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أكد السيناتور الروسي ألكسي بوشكوف، بأن الانفجارات الهائلة لأجهزة النداء الآلي (بيجر) في لبنان، أصبحت سلاحاً جديداً في معركة إبادة البشر.
وقال بوشكوف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "لقد تم تطوير سلاح جديد من أسلحة الدمار الشامل، يعتمد على آليات الاستهلاك الجماعي ويتم استخدامه أمام أعيننا. بعد الفيروسات، كلمة جديدة في الحرب القاسية ضد الإنسان".
وأشار إلى أن "الإنسان المعاصر يتدهور بسرعة بسبب جهود أولئك، الذين يبتكرون المزيد والمزيد من وسائل الدمار لتدمير البشر بلا كلل أو ملل".
ووفقا له، فإن أولئك "يستمتعون بإفلاتهم من العقاب ولا يدركون أنهم يعملون في النهاية على تدمير أنفسهم".
الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
"حسناء البيجر"... لغز سيدة أعمال غامضة ربما تكون وراء تفجيرات لبنان
08:34 GMT
وكان عدد كبير جدا من أجهزة الـ"بيجر" قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37 آخرين، ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية "إسرائيل في الحادث".

يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسّع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
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