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"حسناء البيجر"... لغز سيدة أعمال غامضة ربما تكون وراء تفجيرات لبنان
"حسناء البيجر"... لغز سيدة أعمال غامضة ربما تكون وراء تفجيرات لبنان
سبوتنيك عربي
كشف تقرير بريطاني تفاصيل جديدة حول سيدة الأعمال المجرية كريستيانا بارسوني أرسيدياكونو، التي أصبحت محط الأنظار بعد تورط شركتها في تصنيع أجهزةالنداء الآلي، التي... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T08:34+0000
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تلك التفجيرات التي هزت لبنان وأودت بحياة 37 شخصا وأصابت الآلاف، وارتبطت بأجهزة صنعتها شركة "بي إيه سي"، التي يقع مقرها في العاصمة المجرية بودابست.وكشف صديق مقرب سابق من كريستيانا، والذي تحدث لوسائل إعلام بريطانية، أن "هذه السيدة كانت تحيط حياتها المهنية بالسرية والغموض". وبدأت الشكوك تحوم حول كريستيانا، بعد أن أُعلن أن أجهزة الـ"بيجر" المستخدمة في التفجيرات، كانت من إنتاج شركتها.وازدادت التساؤلات عندما كشفت تقارير أمريكية عن شبكة معقدة من الشركات الوهمية المرتبطة بالاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، والتي ربما كانت شركة "بي إيه سي" جزءا منها.من جانبها، نفت كريستيانا بارسوني (49 عاما)، بشكل قاطع أي تورط أو علم مسبق بهذه الشبكة أو أي مؤامرة، بحسب قولها.كما نفت شركة "غولد أبوللو" التايوانية، التي تُعتبر من كبرى الشركات المصنعة لأجهزة الـ"بيجر"، أي علاقة لها بهذه التفجيرات، مؤكدة أن "الأجهزة المستخدمة في الحادثة من إنتاج شركة "بي إيه سي" المجرية، التي تحمل ترخيصا لاستخدام العلامة التجارية لـ"غولد أبوللو".وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل"، تظل كريستيانا بارسوني، شخصية غامضة تحيطها الكثير من الأسئلة، فيما يتواصل التحقيق في ملابسات تفجيرات لبنان، وعلاقة شركة بارسوني المحتملة بعمليات "غير قانونية ذات طابع استخباري دولي".وكان عدد كبير من أجهزة الـ"بيجر" قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لعشرات الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار

"حسناء البيجر"... لغز سيدة أعمال غامضة ربما تكون وراء تفجيرات لبنان

08:34 GMT 20.09.2024
© Sputnikالأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان
الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
كشف تقرير بريطاني تفاصيل جديدة حول سيدة الأعمال المجرية كريستيانا بارسوني أرسيدياكونو، التي أصبحت محط الأنظار بعد تورط شركتها في تصنيع أجهزةالنداء الآلي، التي فُجرت في لبنان، يومي 17و18 سبتمبر/ أيلول الجاري.
تلك التفجيرات التي هزت لبنان وأودت بحياة 37 شخصا وأصابت الآلاف، وارتبطت بأجهزة صنعتها شركة "بي إيه سي"، التي يقع مقرها في العاصمة المجرية بودابست.
وكشف صديق مقرب سابق من كريستيانا، والذي تحدث لوسائل إعلام بريطانية، أن "هذه السيدة كانت تحيط حياتها المهنية بالسرية والغموض".

وقال: "كانت دائما تتجنب الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بعملها، وكانت تكتفي بالقول إنه مجرد تجارة عادية. لم يكن أحد يعرف على وجه الدقة ما الذي كانت تفعله".

وبدأت الشكوك تحوم حول كريستيانا، بعد أن أُعلن أن أجهزة الـ"بيجر" المستخدمة في التفجيرات، كانت من إنتاج شركتها.
وازدادت التساؤلات عندما كشفت تقارير أمريكية عن شبكة معقدة من الشركات الوهمية المرتبطة بالاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، والتي ربما كانت شركة "بي إيه سي" جزءا منها.
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من جانبها، نفت كريستيانا بارسوني (49 عاما)، بشكل قاطع أي تورط أو علم مسبق بهذه الشبكة أو أي مؤامرة، بحسب قولها.
كما نفت شركة "غولد أبوللو" التايوانية، التي تُعتبر من كبرى الشركات المصنعة لأجهزة الـ"بيجر"، أي علاقة لها بهذه التفجيرات، مؤكدة أن "الأجهزة المستخدمة في الحادثة من إنتاج شركة "بي إيه سي" المجرية، التي تحمل ترخيصا لاستخدام العلامة التجارية لـ"غولد أبوللو".
وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل"، تظل كريستيانا بارسوني، شخصية غامضة تحيطها الكثير من الأسئلة، فيما يتواصل التحقيق في ملابسات تفجيرات لبنان، وعلاقة شركة بارسوني المحتملة بعمليات "غير قانونية ذات طابع استخباري دولي".
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وكان عدد كبير من أجهزة الـ"بيجر" قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لعشرات الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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