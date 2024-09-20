https://sarabic.ae/20240920/مندوب-إسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-تل-أبيب-لا-تقف-خلف-تفجير-أجهزة-بيجر-في-لبنان-1092951064.html

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: تل أبيب لا تقف خلف تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: تل أبيب لا تقف خلف تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان

سبوتنيك عربي

رفض مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الجمعة، الاعتراف بأن إسرائيل هي من تقف وراء تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان، معتبرا أن إسرائيل تفضل... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T19:36+0000

2024-09-20T19:36+0000

2024-09-20T19:36+0000

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار حزب الله

لبنان

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104450/67/1044506732_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_1cb5e6ed17322b493b5bb027c27bd3ca.jpg

وقال دانون للصحفيين: "لن نعلّق على الهجمات المحددة التي ذكرتموها (تفجيرات لبنان)، لكن يمكنني أن أقول لكم إننا سنبذل كل ما في وسعنا لمحاربة هؤلاء الإرهابيين، لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكننا نفضل الطريق الدبلوماسي".وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم".وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قتل فيها إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم "تحسين" الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".

https://sarabic.ae/20240920/تصويت-هل-تثق-بهاتفك-الصغير-بعد-تفجيرات-البيجر----1092939425.html

قطاع غزة

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان