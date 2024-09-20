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عرب بوينت بودكاست
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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ملفات ساخنة
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17:03 GMT
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منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
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صدى الحياة
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مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: تل أبيب لا تقف خلف تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: تل أبيب لا تقف خلف تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان
سبوتنيك عربي
رفض مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الجمعة، الاعتراف بأن إسرائيل هي من تقف وراء تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان، معتبرا أن إسرائيل تفضل... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T19:36+0000
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وقال دانون للصحفيين: "لن نعلّق على الهجمات المحددة التي ذكرتموها (تفجيرات لبنان)، لكن يمكنني أن أقول لكم إننا سنبذل كل ما في وسعنا لمحاربة هؤلاء الإرهابيين، لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكننا نفضل الطريق الدبلوماسي".وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم".وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قتل فيها إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم "تحسين" الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".
https://sarabic.ae/20240920/تصويت-هل-تثق-بهاتفك-الصغير-بعد-تفجيرات-البيجر----1092939425.html
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أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: تل أبيب لا تقف خلف تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان

19:36 GMT 20.09.2024
© AP Photo / Bebeto Matthewsسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يخاطب مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يخاطب مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يخاطب مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
© AP Photo / Bebeto Matthews
تابعنا عبر
رفض مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الجمعة، الاعتراف بأن إسرائيل هي من تقف وراء تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان، معتبرا أن إسرائيل تفضل الدبلوماسية.
وقال دانون للصحفيين: "لن نعلّق على الهجمات المحددة التي ذكرتموها (تفجيرات لبنان)، لكن يمكنني أن أقول لكم إننا سنبذل كل ما في وسعنا لمحاربة هؤلاء الإرهابيين، لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكننا نفضل الطريق الدبلوماسي".
وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.
وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم".
هاتف نقال - موبايل - موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
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تصويت... هل تثق بهاتفك الصغير بعد تفجيرات "البيجر"؟
14:15 GMT
وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قتل فيها إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم "تحسين" الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".
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