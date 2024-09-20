https://sarabic.ae/20240920/إعلام-أمريكي-يكشف-عدد-السنوات-التي-استغرقتها-إسرائيل-لتحضير-عملية-تفجير-الـبيجر-في-لبنان-1092916751.html

إعلام أمريكي يكشف عدد السنوات التي استغرقتها إسرائيل لتحضير عملية تفجير الـ"بيجر" في لبنان

إعلام أمريكي يكشف عدد السنوات التي استغرقتها إسرائيل لتحضير عملية تفجير الـ"بيجر" في لبنان

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن "إسرائيل كانت تستعد لعملية تفجير أجهزة النداء الآلي (بيجر) في لبنان، منذ 15 عامًا". 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T06:02+0000

2024-09-20T06:02+0000

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ونقلت شبكة إخبارية أمريكية، عن مصدر في وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه)، قوله: "إسرائيل متورطة في إنتاج أجهزة النداء، التي انفجرت في مناطق مختلفة من لبنان. ولجعل ذلك ممكنًا، أنشأت إسرائيل العديد من الشركات الوهمية، التي كان من المفترض أن تكون مرتبطة بتصنيع أجهزة النداء، وبعض موظفي هذه الشركات لم يعرفوا حتى الجهة التي يعملون لصالحها".ووفقًا لمصادر"أي بي سي نيوز"، فقد تم زرع ما بين أونصة أو اثنتين من المتفجرات ومفتاح تشغيل عن بعد لتفجيرها في أجهزة الـ"بيجر".وكان عدد كبير جدا من أجهزة الـ"بيجر" قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37 آخرين، ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية "إسرائيل في الحادث".وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.خبير في الحوكمة الرقمية لـ "سبوتنيك": أجهزة "البيجر" ربما كانت قد فخختالأمين العام للأمم المتحدة: تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان يمهد للتصعيد العسكري في المنطقة

https://sarabic.ae/20240919/مباشر-حسن-نصرالله-يتحدث-لأول-مرة-بعد-تفجيرات-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092901680.html

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