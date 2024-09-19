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خبير في الحوكمة الرقمية لـ "سبوتنيك": أجهزة "البيجر" ربما كانت قد فخخت

خبير في الحوكمة الرقمية لـ "سبوتنيك": أجهزة "البيجر" ربما كانت قد فخخت

سبوتنيك عربي

أكد الخبير في الحوكمة الرقمية ربيع بعلبكي، اليوم الخميس، أنّ "أنواع القرصنة والهجمات الحاصلة تتعدّد، والتي تتم على ثلاثة مستويات باستخدام تقنيات واتصالات... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T16:48+0000

2024-09-19T16:48+0000

2024-09-19T16:48+0000

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وأوضح الخبير في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "أول خرق كان عبارة عن عملية استخبارات دقيقة جداً، حيث استطاع الجيش الإسرائيلي الوصول إلى المورّد لهذه الأجهزة واستخدام شركة تدعى "أبولو الذهبي"، يقال حتى الآن إنها وهمية، وقد حصلت على الترخيص لتصنيع وتجميع أجهزة البيجر".وطمأن بعلبكي أنّه "من شبه المستحيل أن يطال التفجير الأجهزة الذكية، إذ أن أميركا وأوروبا لن تسمح لإسرائيل القيام بهذا الأمر، على اعتبار أنّ هذه العمليات قد تضر باقتصادها الرقمي، بالإضافة إلى ذلك، حزب الله لا يستخدم هذه الأجهزة، والاختراقات قد تحدث على مستوى أجهزة "البيجر" ومثيلاتها فقط".ورأى الخبير في الحوكمة الرقمية أنّه "من الواضح أن هناك إحراجًا في مكان معين وفي التوقيت، حيث لم نرَ أي مكاسب حربية على الميدان، وبالتالي، فإن عملية من هذا النوع تعتبر شرسة جدًا، ومن المؤكد أنه كان هناك كشف لهذه الأجهزة، لكن ساعة الصفر كانت أسرع من الاتصالات".وأضاف بعلبكي أنّ "هذه العملية تعتبر درسًا كبيرًا لكل الدول التي تبحث عن أمنها القومي، حيث يجب عليها تطوير ابتكاراتها في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي".يُذكر أن أجهزة "بيجر" انفجرت في أجزاء مختلفة من لبنان، يوم الثلاثاء، وأصيب ما يصل إلى نحو 3 آلاف شخص، وتوفي 37. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لعشرات الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.وأثارت انفجارات أجهزة "بيجر" الأخيرة في لبنان، عدة تساؤلات عن الشركة المصنعة لهذه الأجهزة، ما أجبر الشركة التايوانية على الرد في بيان لها.

https://sarabic.ae/20240919/نصر-الله-انفجار-الأجهزة-الإلكترونية-هو-هجوم-إرهابي-وإبادة-جماعية-يؤدي-إلى-إعلان-الحرب-1092902568.html

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