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خبير في الحوكمة الرقمية لـ "سبوتنيك": أجهزة "البيجر" ربما كانت قد فخخت
خبير في الحوكمة الرقمية لـ "سبوتنيك": أجهزة "البيجر" ربما كانت قد فخخت
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الحوكمة الرقمية ربيع بعلبكي، اليوم الخميس، أنّ "أنواع القرصنة والهجمات الحاصلة تتعدّد، والتي تتم على ثلاثة مستويات باستخدام تقنيات واتصالات... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T16:48+0000
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وأوضح الخبير في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "أول خرق كان عبارة عن عملية استخبارات دقيقة جداً، حيث استطاع الجيش الإسرائيلي الوصول إلى المورّد لهذه الأجهزة واستخدام شركة تدعى "أبولو الذهبي"، يقال حتى الآن إنها وهمية، وقد حصلت على الترخيص لتصنيع وتجميع أجهزة البيجر".وطمأن بعلبكي أنّه "من شبه المستحيل أن يطال التفجير الأجهزة الذكية، إذ أن أميركا وأوروبا لن تسمح لإسرائيل القيام بهذا الأمر، على اعتبار أنّ هذه العمليات قد تضر باقتصادها الرقمي، بالإضافة إلى ذلك، حزب الله لا يستخدم هذه الأجهزة، والاختراقات قد تحدث على مستوى أجهزة "البيجر" ومثيلاتها فقط".ورأى الخبير في الحوكمة الرقمية أنّه "من الواضح أن هناك إحراجًا في مكان معين وفي التوقيت، حيث لم نرَ أي مكاسب حربية على الميدان، وبالتالي، فإن عملية من هذا النوع تعتبر شرسة جدًا، ومن المؤكد أنه كان هناك كشف لهذه الأجهزة، لكن ساعة الصفر كانت أسرع من الاتصالات".وأضاف بعلبكي أنّ "هذه العملية تعتبر درسًا كبيرًا لكل الدول التي تبحث عن أمنها القومي، حيث يجب عليها تطوير ابتكاراتها في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي".يُذكر أن أجهزة "بيجر" انفجرت في أجزاء مختلفة من لبنان، يوم الثلاثاء، وأصيب ما يصل إلى نحو 3 آلاف شخص، وتوفي 37. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لعشرات الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.وأثارت انفجارات أجهزة "بيجر" الأخيرة في لبنان، عدة تساؤلات عن الشركة المصنعة لهذه الأجهزة، ما أجبر الشركة التايوانية على الرد في بيان لها.
https://sarabic.ae/20240919/نصر-الله-انفجار-الأجهزة-الإلكترونية-هو-هجوم-إرهابي-وإبادة-جماعية-يؤدي-إلى-إعلان-الحرب-1092902568.html
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أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, لبنان, إسرائيل
أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, لبنان, إسرائيل

خبير في الحوكمة الرقمية لـ "سبوتنيك": أجهزة "البيجر" ربما كانت قد فخخت

16:48 GMT 19.09.2024
© Photo / wikipediaجهاز الاتصال "البيجر"
جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Photo / wikipedia
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أكد الخبير في الحوكمة الرقمية ربيع بعلبكي، اليوم الخميس، أنّ "أنواع القرصنة والهجمات الحاصلة تتعدّد، والتي تتم على ثلاثة مستويات باستخدام تقنيات واتصالات متقدمة"، لافتًا إلى أنّ "إسرائيل تمتلك قوةً كبيرةً في هذا المجال، مما يعزز قدرتها على تنفيذ هذه العمليات".
وأوضح الخبير في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "أول خرق كان عبارة عن عملية استخبارات دقيقة جداً، حيث استطاع الجيش الإسرائيلي الوصول إلى المورّد لهذه الأجهزة واستخدام شركة تدعى "أبولو الذهبي"، يقال حتى الآن إنها وهمية، وقد حصلت على الترخيص لتصنيع وتجميع أجهزة البيجر".

وأضاف: "تم تبديل هذه الأجهزة عبر تفخيخ البطارية بمواد متفجرة، وفي المرحلة الثانية، تم التلاعب بالساعة التي تتحكم في شحن البطارية أو تفخيخها، لأنهم يحتاجون إلى صاعق لتفجيرها، استخدموا بطارية ليثيوم، مما يوفر الحرارة العالية والشرارة اللازمة لتفجير العبوة، هذا ما حدث أول من أمس، وهذه التقنية استخدمت يوم أمس أيضا، لكن الأضرار كانت أقل بسبب الوعي المتزايد لدى المواطنين لهذا الموضوع، ولاحظنا أنه تم استخدام الأجهزة في أماكن أمنية اضطرارية أثناء تشييع "الشهداء" فقط".

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وطمأن بعلبكي أنّه "من شبه المستحيل أن يطال التفجير الأجهزة الذكية، إذ أن أميركا وأوروبا لن تسمح لإسرائيل القيام بهذا الأمر، على اعتبار أنّ هذه العمليات قد تضر باقتصادها الرقمي، بالإضافة إلى ذلك، حزب الله لا يستخدم هذه الأجهزة، والاختراقات قد تحدث على مستوى أجهزة "البيجر" ومثيلاتها فقط".

ولفت إلى أنّ "الصور التي انتشرت تشير إلى أنّ كل الأجهزة أبعدت عن مكانها، وهنا نرجح فكرتين: الأولى تفيد بأنه قد تم اختراقها في وقت سابق وزرع برنامج يتحكم في تفجير البطارية، أما الثانية فتتعلق باستخدام موجات كهرومغناطيسية عالية جداً، مما يفسر التشويش الكبير الذي شهده لبنان منذ بداية الحرب".

© Sputnikاغتيالات نفذتها إسرائيل بتفخيخ أجهزة الاتصالات
اغتيالات نفذتها إسرائيل بتفخيخ أجهزة الاتصالات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
اغتيالات نفذتها إسرائيل بتفخيخ أجهزة الاتصالات
© Sputnik
ورأى الخبير في الحوكمة الرقمية أنّه "من الواضح أن هناك إحراجًا في مكان معين وفي التوقيت، حيث لم نرَ أي مكاسب حربية على الميدان، وبالتالي، فإن عملية من هذا النوع تعتبر شرسة جدًا، ومن المؤكد أنه كان هناك كشف لهذه الأجهزة، لكن ساعة الصفر كانت أسرع من الاتصالات".
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وأضاف بعلبكي أنّ "هذه العملية تعتبر درسًا كبيرًا لكل الدول التي تبحث عن أمنها القومي، حيث يجب عليها تطوير ابتكاراتها في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي".
© Sputnikالأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان
الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان
© Sputnik
يُذكر أن أجهزة "بيجر" انفجرت في أجزاء مختلفة من لبنان، يوم الثلاثاء، وأصيب ما يصل إلى نحو 3 آلاف شخص، وتوفي 37. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لعشرات الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.
وأثارت انفجارات أجهزة "بيجر" الأخيرة في لبنان، عدة تساؤلات عن الشركة المصنعة لهذه الأجهزة، ما أجبر الشركة التايوانية على الرد في بيان لها.
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