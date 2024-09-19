https://sarabic.ae/20240919/نصر-الله-انفجار-الأجهزة-الإلكترونية-هو-هجوم-إرهابي-وإبادة-جماعية-يؤدي-إلى-إعلان-الحرب-1092902568.html
نصر الله: انفجار الأجهزة الإلكترونية هو هجوم إرهابي وإبادة جماعية يؤدي إلى إعلان الحرب
نصر الله: انفجار الأجهزة الإلكترونية هو هجوم إرهابي وإبادة جماعية يؤدي إلى إعلان الحرب
سبوتنيك عربي
وصف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، انفجار الأجهزة الإلكترونية في لبنان، بالهجوم الإرهابي، وأنه يؤدي إلى إعلان الحرب. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال نصر الله، خلال كلمة بثتها قنوات تلفزيونية لبنانية، إن إسرائيل تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، مما عرض حياة عدد كبير من المدنيين اللبنانيين للخطر، وتفجير الأجهزة الإلكترونية عمل إرهابي وإبادة جماعية.يُذكر أنه يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول، تم تفجير معدات اتصالات، بما في ذلك أجهزة الاستدعاء، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، في مناطق مختلفة من لبنان.وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف، ولم يعرف بعد سبب الانفجار المتزامن لآلاف الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث، في حين لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي تورطها بعد.ووصفت الممثلة الرسمية للخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ما حدث في لبنان بأنه عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإثارة صراع كبير.وزير الصحة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" حصيلة ضحايا التفجيرات ويؤكد: نتحضر لـ"السيناريو الأسوأ"رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله": العدوان الإسرائيلي على لبنان لن يمر دون عقاب
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لبنان, أخبار لبنان, حسن نصر الله, نصر الله, خطاب حسن نصر الله, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, حسن نصر الله, نصر الله, خطاب حسن نصر الله, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
نصر الله: انفجار الأجهزة الإلكترونية هو هجوم إرهابي وإبادة جماعية يؤدي إلى إعلان الحرب
14:47 GMT 19.09.2024 (تم التحديث: 15:03 GMT 19.09.2024)
وصف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، انفجار الأجهزة الإلكترونية في لبنان، بالهجوم الإرهابي، وأنه يؤدي إلى إعلان الحرب.
وقال نصر الله، خلال كلمة بثتها قنوات تلفزيونية لبنانية، إن إسرائيل تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، مما عرض حياة عدد كبير من المدنيين اللبنانيين للخطر، وتفجير الأجهزة الإلكترونية عمل إرهابي وإبادة جماعية.
وشدد نصر الله على أن ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء هو "جريمة حرب وهجوم إرهابي واسع النطاق وإبادة جماعية تؤدي إلى إعلان الحرب".
يُذكر أنه يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول، تم تفجير معدات اتصالات، بما في ذلك أجهزة الاستدعاء، وأجهزة الاتصال اللاسلكي،
في مناطق مختلفة من لبنان.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف،
ولم يعرف بعد سبب الانفجار المتزامن لآلاف الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث، في حين لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي تورطها بعد.
ووصفت الممثلة الرسمية للخارجية الروسية،
ماريا زاخاروفا، ما حدث في لبنان بأنه عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإثارة صراع كبير.