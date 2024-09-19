https://sarabic.ae/20240919/نصر-الله-انفجار-الأجهزة-الإلكترونية-هو-هجوم-إرهابي-وإبادة-جماعية-يؤدي-إلى-إعلان-الحرب-1092902568.html

نصر الله: انفجار الأجهزة الإلكترونية هو هجوم إرهابي وإبادة جماعية يؤدي إلى إعلان الحرب

نصر الله: انفجار الأجهزة الإلكترونية هو هجوم إرهابي وإبادة جماعية يؤدي إلى إعلان الحرب

سبوتنيك عربي

وصف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، انفجار الأجهزة الإلكترونية في لبنان، بالهجوم الإرهابي، وأنه يؤدي إلى إعلان الحرب. 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T14:47+0000

2024-09-19T14:47+0000

2024-09-19T15:03+0000

لبنان

أخبار لبنان

حسن نصر الله

نصر الله

خطاب حسن نصر الله

الحرب على حزب الله

أخبار حزب الله

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101414/79/1014147973_0:17:677:397_1920x0_80_0_0_f518f58841c387d43c851b202f3ea3d2.jpg

وقال نصر الله، خلال كلمة بثتها قنوات تلفزيونية لبنانية، إن إسرائيل تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، مما عرض حياة عدد كبير من المدنيين اللبنانيين للخطر، وتفجير الأجهزة الإلكترونية عمل إرهابي وإبادة جماعية.يُذكر أنه يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول، تم تفجير معدات اتصالات، بما في ذلك أجهزة الاستدعاء، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، في مناطق مختلفة من لبنان.وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف، ولم يعرف بعد سبب الانفجار المتزامن لآلاف الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث، في حين لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي تورطها بعد.ووصفت الممثلة الرسمية للخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ما حدث في لبنان بأنه عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإثارة صراع كبير.وزير الصحة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" حصيلة ضحايا التفجيرات ويؤكد: نتحضر لـ"السيناريو الأسوأ"رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله": العدوان الإسرائيلي على لبنان لن يمر دون عقاب

https://sarabic.ae/20240918/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-تفجير-أجهزة-بيجر-في-لبنان-يمهد-للتصعيد-العسكري-في-المنطقة-1092862295.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, حسن نصر الله, نصر الله, خطاب حسن نصر الله, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي