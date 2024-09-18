https://sarabic.ae/20240918/الصليب-الأحمر-اللبناني-لـسبوتنيك-400-حالة-حرجة-حتى-الساعة-والمستشفيات-وصلت-لأقصى-طاقتها--1092862616.html
الصليب الأحمر اللبناني لـ"سبوتنيك": 400 حالة حرجة حتى الساعة والمستشفيات وصلت لأقصى طاقتها
الصليب الأحمر اللبناني لـ"سبوتنيك": 400 حالة حرجة حتى الساعة والمستشفيات وصلت لأقصى طاقتها
سبوتنيك عربي
قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، اليوم الأربعاء، إن "التفجيرات التي حصلت في لبنان، أمس، أدت إلى سقوط أكثر من 3000 جريح، 400 منهم بحالة... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T15:03+0000
2024-09-18T15:03+0000
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وحذر الزغبي في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، من أن "المستشفيات وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى وخاصة في ما يتعلق بعمليات العيون"، مشدداً في الوقت ذاته على أن لبنان بحاجة للمساعدات الطبية من قبل الجميع لأن ما حصل هو كارثة طبية".وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين.وأدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، انفجار أجهزة "البيجر" اللاسلكية في لبنان، معتبرة ذلك عملا من أعمال الحرب الهجينة.وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن موسكو تدين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان ومواطنيه وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا.
https://sarabic.ae/20240918/انفجارات-جديدة-لأجهزة-البيجر-في-عدد-من-المناطق-اللبنانية---1092860805.html
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أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, لبنان, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار حزب الله
أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, لبنان, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار حزب الله
الصليب الأحمر اللبناني لـ"سبوتنيك": 400 حالة حرجة حتى الساعة والمستشفيات وصلت لأقصى طاقتها
حصري
قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، اليوم الأربعاء، إن "التفجيرات التي حصلت في لبنان، أمس، أدت إلى سقوط أكثر من 3000 جريح، 400 منهم بحالة خطرة"، لافتاً إلى أن "أغلب الإصابات كانت في اليد ما فرض بترها، وإصابات أخرى في العين".
وحذر الزغبي في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، من أن "المستشفيات وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى وخاصة في ما يتعلق بعمليات العيون"، مشدداً في الوقت ذاته على أن لبنان بحاجة للمساعدات الطبية من قبل الجميع لأن ما حصل هو كارثة طبية".
وقال الزغبي إنّ "أول استجابة لحرب متوقعة كانت عظيمة ولبنان معتاد على الكوارث"، مشيراً إلى "التنسيق الكبير الحاصل مع وزارة الصحة اللبنانية وباقي المستشفيات التي تعمل على تأمين كل ما يلزم لإسعاف المصابين، بالإضافة إلى تحضير وحدات دم لتخزينها لوقت الذروة".
ودعا الزعبي في حديثه، الجميع للتبرع بالدم عبر مراكز الصليب الأحمر في جميع المناطق اللبنانية.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان
مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، انفجار أجهزة "البيجر" اللاسلكية في لبنان، معتبرة ذلك عملا من أعمال الحرب الهجينة.
وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن موسكو تدين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان
ومواطنيه وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا.