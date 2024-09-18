https://sarabic.ae/20240918/الكرملين-يجب-إجراء-تحقيق-شامل-في-انفجارات-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092852067.html
الكرملين: يجب إجراء تحقيق شامل في انفجارات أجهزة "البيجر" في لبنان
الكرملين: يجب إجراء تحقيق شامل في انفجارات أجهزة "البيجر" في لبنان
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على ضرورة إجراء تحقيق شامل في انفجارات أجهزة الاستدعاء في لبنان، وتحديد الأسباب والظروف ومن يقف... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T09:47+0000
2024-09-18T09:47+0000
2024-09-18T10:13+0000
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وقال بيسكوف في تصريح له: "من أجل إصدار أي أحكام، يجب علينا أولا أن نفهم هذة الحالة، ونعتقد أنه يجب إجراء تحقيق شامل، وتحديد أسباب وملابسات ما حدث، وبالطبع يجب تحديد هوية من يقفون وراء هذه الانفجارات الهائلة".وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين.وأدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، انفجار أجهزة "البيجر" اللاسلكية في لبنان، معتبرة ذلك عملا من أعمال الحرب الهجينة.وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن موسكو تدين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان ومواطنيه وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا.واعتبرت زاخاروفا منظمي تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان سعوا للتحريض على مواجهة مسلحة كبيرة بهدف إثارة حرب كبيرة، داعية إلى إجراء تحقيق شامل في العمل الإرهابي المتعلق بتفجير الأجهزة اللاسلكية ومحاسبة جميع المتورطين.كما دعت زاخاروفا جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس في ضوء الوضع في لبنان واتهامات إسرائيل بتفجير أجهزة لاسلكية.
https://sarabic.ae/20240918/روسيا-انفجار-أجهزة-البيجر-في-لبنان-بمثابة-حرب-هجينة---1092850307.html
https://sarabic.ae/20240918/تقرير-إسرائيل-فجرت-أجهزة-البيجر-في-لبنان-من-خلال-رسائل-نصية-1092846437.html
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روسيا, لبنان, أخبار لبنان
روسيا, لبنان, أخبار لبنان
الكرملين: يجب إجراء تحقيق شامل في انفجارات أجهزة "البيجر" في لبنان
09:47 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 10:13 GMT 18.09.2024)
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على ضرورة إجراء تحقيق شامل في انفجارات أجهزة الاستدعاء في لبنان، وتحديد الأسباب والظروف ومن يقف وراءها.
وقال بيسكوف في تصريح له: "من أجل إصدار أي أحكام، يجب علينا أولا أن نفهم هذة الحالة، ونعتقد أنه يجب إجراء تحقيق شامل، وتحديد أسباب وملابسات ما حدث، وبالطبع يجب تحديد هوية من يقفون وراء هذه الانفجارات الهائلة".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان
مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، انفجار أجهزة "البيجر" اللاسلكية في لبنان، معتبرة ذلك عملا من أعمال الحرب الهجينة.
وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن موسكو تدين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان
ومواطنيه وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا.
واعتبرت زاخاروفا منظمي تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان سعوا للتحريض على مواجهة مسلحة كبيرة بهدف إثارة حرب كبيرة، داعية إلى إجراء تحقيق شامل في العمل الإرهابي المتعلق بتفجير الأجهزة اللاسلكية ومحاسبة جميع المتورطين
.
كما دعت زاخاروفا جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس في ضوء الوضع في لبنان
واتهامات إسرائيل بتفجير أجهزة لاسلكية.