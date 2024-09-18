https://sarabic.ae/20240918/الخارجية-الروسية-التفجير-الجماعي-للأجهزة-اللاسلكية-في-لبنان-يتطلب-تحقيقا-واهتماما-دوليا---عاجل-1092846939.html
الخارجية الروسية: التفجير الجماعي للأجهزة اللاسلكية في لبنان يتطلب تحقيقا دوليا
الخارجية الروسية: التفجير الجماعي للأجهزة اللاسلكية في لبنان يتطلب تحقيقا دوليا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن التفجير الجماعي للأجهزة اللاسلكية الذي حصل في لبنان، يتطلب تحقيقا واهتماما دوليا. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T06:58+0000
2024-09-18T06:58+0000
2024-09-18T07:32+0000
روسيا
لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن "تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر) في لبنان يتطلب تحقيقا واهتماما دوليا بهذا الموضوع".وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن "هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة العشرات من قبل عناصر "حزب الله".وقال المراسل إن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جدا".هجوم إلكتروني خطير يريق دماء العشرات من عناصر "حزب الله"وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت، في وقت سابق، إن "هناك حدث أمني في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات"، مشيرة إلى أن "إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها".إدانات واسعة لاستهداف مدنيين في أنحاء لبنان عبر سلسلة انفجارات لأجهزة اتصالات
https://sarabic.ae/20240917/إدانات-واسعة-لاستهداف-مدنيين-في-أنحاء-لبنان-عبر-سلسلة-انفجارات-لأجهزة-اتصالات-1092844141.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
روسيا, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
الخارجية الروسية: التفجير الجماعي للأجهزة اللاسلكية في لبنان يتطلب تحقيقا دوليا
06:58 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 07:32 GMT 18.09.2024)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن التفجير الجماعي للأجهزة اللاسلكية الذي حصل في لبنان، يتطلب تحقيقا واهتماما دوليا.
وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن "تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر) في لبنان يتطلب تحقيقا واهتماما دوليا بهذا الموضوع".
وأضافت زاخاروفا: أن "الحادث وأسبابه يتطلب عملا من المتخصصين وكل ذلك يحتاج إلى تحقيق".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن "هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة العشرات من قبل عناصر "حزب الله".
وقال المراسل إن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جدا".
وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت، في وقت سابق، إن "هناك حدث أمني في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات"، مشيرة إلى أن "إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها".