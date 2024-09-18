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الخارجية الإيرانية: العمل الإرهابي في لبنان إبادة جماعية تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية
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الخارجية الروسية: التفجير الجماعي للأجهزة اللاسلكية في لبنان يتطلب تحقيقا دوليا
الخارجية الروسية: التفجير الجماعي للأجهزة اللاسلكية في لبنان يتطلب تحقيقا دوليا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن التفجير الجماعي للأجهزة اللاسلكية الذي حصل في لبنان، يتطلب تحقيقا واهتماما دوليا. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
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وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن "تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر) في لبنان يتطلب تحقيقا واهتماما دوليا بهذا الموضوع".وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن "هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة العشرات من قبل عناصر "حزب الله".وقال المراسل إن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جدا".هجوم إلكتروني خطير يريق دماء العشرات من عناصر "حزب الله"وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت، في وقت سابق، إن "هناك حدث أمني في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات"، مشيرة إلى أن "إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها".إدانات واسعة لاستهداف مدنيين في أنحاء لبنان عبر سلسلة انفجارات لأجهزة اتصالات
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روسيا, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

الخارجية الروسية: التفجير الجماعي للأجهزة اللاسلكية في لبنان يتطلب تحقيقا دوليا

06:58 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 07:32 GMT 18.09.2024)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن التفجير الجماعي للأجهزة اللاسلكية الذي حصل في لبنان، يتطلب تحقيقا واهتماما دوليا.
وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن "تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر) في لبنان يتطلب تحقيقا واهتماما دوليا بهذا الموضوع".

وأضافت زاخاروفا: أن "الحادث وأسبابه يتطلب عملا من المتخصصين وكل ذلك يحتاج إلى تحقيق".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن "هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة العشرات من قبل عناصر "حزب الله".
العلم اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
إدانات واسعة لاستهداف مدنيين في أنحاء لبنان عبر سلسلة انفجارات لأجهزة اتصالات
أمس, 21:59 GMT
وقال المراسل إن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جدا".
هجوم إلكتروني خطير يريق دماء العشرات من عناصر "حزب الله"
وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت، في وقت سابق، إن "هناك حدث أمني في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات"، مشيرة إلى أن "إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها".
إدانات واسعة لاستهداف مدنيين في أنحاء لبنان عبر سلسلة انفجارات لأجهزة اتصالات
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