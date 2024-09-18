https://sarabic.ae/20240918/روسيا-انفجار-أجهزة-البيجر-في-لبنان-بمثابة-حرب-هجينة---1092850307.html
روسيا: انفجار أجهزة "البيجر" في لبنان بمثابة حرب هجينة
روسيا: انفجار أجهزة "البيجر" في لبنان بمثابة حرب هجينة
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، انفجار أجهزة "البيجر" اللاسلكية في لبنان، معتبرة ذلك عملا من أعمال الحرب الهجينة. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T08:41+0000
2024-09-18T08:41+0000
2024-09-18T09:09+0000
روسيا
لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070775302_0:484:1365:1252_1920x0_80_0_0_94119adb9eaf167693ed4323e23451a1.jpg
وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن موسكو تدين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان ومواطنيه وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا.واعتبرت زاخاروفا منظمي تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان سعوا للتحريض على مواجهة مسلحة كبيرة بهدف إثارة حرب كبيرة، داعية إلى إجراء تحقيق شامل في العمل الإرهابي المتعلق بتفجير الأجهزة اللاسلكية ومحاسبة جميع المتورطين.كما دعت زاخاروفا جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس في ضوء الوضع في لبنان واتهامات إسرائيل بتفجير أجهزة لاسلكية.وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن "هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة العشرات من قبل عناصر "حزب الله".إدانات واسعة لاستهداف مدنيين في أنحاء لبنان عبر سلسلة انفجارات لأجهزة اتصالاتوقال المراسل إن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جدا". هجوم إلكتروني خطير يريق دماء العشرات من عناصر "حزب الله"وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت، في وقت سابق، إن "هناك حدث أمني في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات"، مشيرة إلى أن "إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها".إدانات واسعة لاستهداف مدنيين في أنحاء لبنان عبر سلسلة انفجارات لأجهزة اتصالات
https://sarabic.ae/20240918/الخارجية-الروسية-التفجير-الجماعي-للأجهزة-اللاسلكية-في-لبنان-يتطلب-تحقيقا-واهتماما-دوليا---عاجل-1092846939.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070775302_0:356:1365:1380_1920x0_80_0_0_ad0f29f622bb8223cc68b370334530f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا: انفجار أجهزة "البيجر" في لبنان بمثابة حرب هجينة
08:41 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 09:09 GMT 18.09.2024)
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، انفجار أجهزة "البيجر" اللاسلكية في لبنان، معتبرة ذلك عملا من أعمال الحرب الهجينة.
وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن موسكو تدين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان ومواطنيه وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا.
واعتبرت زاخاروفا منظمي تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان سعوا للتحريض على مواجهة مسلحة كبيرة بهدف إثارة حرب كبيرة، داعية إلى إجراء تحقيق شامل في العمل الإرهابي المتعلق بتفجير الأجهزة اللاسلكية ومحاسبة جميع المتورطين.
كما دعت زاخاروفا جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس في ضوء الوضع في لبنان واتهامات إسرائيل بتفجير أجهزة لاسلكية.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن "هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة العشرات من قبل عناصر "حزب الله".
وقال المراسل إن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جدا".
وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت، في وقت سابق، إن "هناك حدث أمني في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات"، مشيرة إلى أن "إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها".