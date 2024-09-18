https://sarabic.ae/20240918/انفجارات-جديدة-لأجهزة-البيجر-في-عدد-من-المناطق-اللبنانية---1092860805.html

انفجارات جديدة لأجهزة التخاطب اللاسلكية "بوفينغ" في عدد من المناطق اللبنانية... صور وفيديو

انفجارات جديدة لأجهزة التخاطب اللاسلكية "بوفينغ" في عدد من المناطق اللبنانية... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بحدوث انفجارات جديدة لأجهزة التخاطب اللاسلكية "بوفينغ" في عدد من المواقع اللبنانية، الأمر الذي تسبب بوقوع قتلى... 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T14:24+0000

2024-09-18T14:24+0000

2024-09-18T15:07+0000

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ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "أجهزة اتصال من نوع "بوفينغ" انفجرت من جديد في عدة مناطق لبنانية وأسفرت عن سقوط جرحى".كما أفاد مصدر لبناني بانفجار عدد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر "حزب الله" في عدة مناطق لبنانية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انفجارات في أجهزة "بيجر" اللاسلكية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.وقال المصدر لـ"سبوتنيك": " تعرض عدد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها حزب الله للانفجار في عدة مناطق لبنانية والمعلومات الأولية أنها ليست أجهزة بيجر".وأشار إلى أن "يعض الانفجارات أسفرت عن وقوع إصابات وحرائق في عدد من المنازل والسيارات والدراجات النارية نتيجة وجود الأجهزة فيها، حيث احترقت 4 سيارات في بلدة العباسية جنوبي لبنان".وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية "بسقوط 3 شهداء في انفجار الأجهزة في بلدة سحمر".وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، "هذا الحدث يؤكد وجود مخاطر جدية للتصعيد في لبنان، ويجب بذل كل الجهود لتجنبه.ولفت إلى أن "منطق" مثل هذه العمليات هو توجيه ضربة استباقية قبل إطلاق عملية عسكرية كبيرة.وأثارت انفجارات أجهزة "بيجر" الأخيرة، يوم أمس، في لبنان، عدة تساؤلات عن الشركة المصنعة لهذه الأجهزة، ما أجبر الشركة التايوانية على الرد في بيان لها.وقعت انفجارات أجهزة "بيجر" في العاصمة اللبنانية بيروت، وكذلك في المناطق الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد خلال اجتماع للحكومة اللبنانية المؤقتة على المستوى الوزاري.وقال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن انفجار أجهزة "بيجر" أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة نحو 2800 آخرين، نحو 200 منهم في حالة حرجة.تقرير: إسرائيل فجرت أجهزة البيجر في لبنان من خلال رسائل نصية"حزب الله" يتعهد بمواصلة عملياته ضد إسرائيل بعد تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان

https://sarabic.ae/20240918/الشركة-المصنعة-لأجهزة-البيجر-تخرج-عن-صمتها-وتكشف-معلومات-أماكن-التصدير---1092859472.html

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