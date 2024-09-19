https://sarabic.ae/20240919/وزير-الصحة-اللبناني-يكشف-لـسبوتنيك-حصيلة-ضحايا-التفجيرات-ويؤكد-نتحضر-لـالسيناريو-الأسوأ-1092879995.html

وزير الصحة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" حصيلة ضحايا التفجيرات ويؤكد: نتحضر لـ"السيناريو الأسوأ"

وزير الصحة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" حصيلة ضحايا التفجيرات ويؤكد: نتحضر لـ"السيناريو الأسوأ"

سبوتنيك عربي

كشف وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، في تصريحات لوكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك" عن الحصيلة النهائية لضحايا تفجيرات أجهزة اللاسلكي في البلاد، مشددا على... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T09:02+0000

2024-09-19T09:02+0000

2024-09-19T09:02+0000

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وقال الوزير اللبناني إنّ "حصيلة اليوم الأول للاستهداف الاسرائيلي للبنان بلغت 12 قتيلاً، من بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاماً وطفلة عمرها 8 سنوات، كما أُصيب حوالي 2750 شخصاً، منهم 300 في حالة حرجة ويتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، وقد تطلبت حالة حوالي 450 جريحاً إجراء عمليات جراحية عاجلة، بينما في اليوم التالي ارتفعت الحصيلة إلى 20 قتيلًا فيما تم تسجيل أكثر من 400 جريح إضافي".ولفت الأبيض إلى أنّه "بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" كان هناك 90 مستشفى تستقبل المرضى و1100 سيارة إسعاف تعمل على نقل الجرحى، والتنسيق كان في أعلى مستوياته حتى وصل الأمر إلى نقل المصابين من جنوب لبنان إلى شماله".تصويت... برأيك هل لأمريكا يد بانفجار أجهزة "البيجر" في لبنان؟وأكّد الأبيض أنّ "الوزارة دائماً ما تتحضر للسيناريو الأسوأ لا سيّما بعد المشاهد التي نراها من العدوان على غزة، لذلك، يجب علينا دائمًا تعزيز جاهزيتنا، والحل يكمن في تنفيذ مطالب الحكومة اللبنانية بوقف إطلاق النار".تصويت... برأيك كيف انفجرت أجهزة النداء الآلي "بيجر" في لبنان؟وأشار الأبيض إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حضر أمس غرفة عمليات الطوارئ في الوزارة لمتابعة سير الأمور، وذلك تزامناً مع الاعتداء الذي وقع".وتابع قائلاً: إنّ "موقف الحكومة اللبنانية واضح؛ فهذا الاعتداء يتعارض مع جميع القوانين الدولية، خصوصاً أن عددًا كبيرًا من المصابين هم من المدنيين ليسوا محاربين ولم تميز إسرائيل بين المدنيين والمقاتلين، لذا، طلب ميقاتي من وزارة الخارجية تقديم شكوى، بالإضافة إلى المطالبة بانعقاد مجلس الأمن، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة قريبة لمناقشة هذا الاعتداء".

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