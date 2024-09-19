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القوات الروسية تحرر غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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وزير الصحة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" حصيلة ضحايا التفجيرات ويؤكد: نتحضر لـ"السيناريو الأسوأ"
وزير الصحة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" حصيلة ضحايا التفجيرات ويؤكد: نتحضر لـ"السيناريو الأسوأ"
سبوتنيك عربي
كشف وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، في تصريحات لوكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك" عن الحصيلة النهائية لضحايا تفجيرات أجهزة اللاسلكي في البلاد، مشددا على... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الوزير اللبناني إنّ "حصيلة اليوم الأول للاستهداف الاسرائيلي للبنان بلغت 12 قتيلاً، من بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاماً وطفلة عمرها 8 سنوات، كما أُصيب حوالي 2750 شخصاً، منهم 300 في حالة حرجة ويتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، وقد تطلبت حالة حوالي 450 جريحاً إجراء عمليات جراحية عاجلة، بينما في اليوم التالي ارتفعت الحصيلة إلى 20 قتيلًا فيما تم تسجيل أكثر من 400 جريح إضافي".ولفت الأبيض إلى أنّه "بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" كان هناك 90 مستشفى تستقبل المرضى و1100 سيارة إسعاف تعمل على نقل الجرحى، والتنسيق كان في أعلى مستوياته حتى وصل الأمر إلى نقل المصابين من جنوب لبنان إلى شماله".تصويت... برأيك هل لأمريكا يد بانفجار أجهزة "البيجر" في لبنان؟وأكّد الأبيض أنّ "الوزارة دائماً ما تتحضر للسيناريو الأسوأ لا سيّما بعد المشاهد التي نراها من العدوان على غزة، لذلك، يجب علينا دائمًا تعزيز جاهزيتنا، والحل يكمن في تنفيذ مطالب الحكومة اللبنانية بوقف إطلاق النار".تصويت... برأيك كيف انفجرت أجهزة النداء الآلي "بيجر" في لبنان؟وأشار الأبيض إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حضر أمس غرفة عمليات الطوارئ في الوزارة لمتابعة سير الأمور، وذلك تزامناً مع الاعتداء الذي وقع".وتابع قائلاً: إنّ "موقف الحكومة اللبنانية واضح؛ فهذا الاعتداء يتعارض مع جميع القوانين الدولية، خصوصاً أن عددًا كبيرًا من المصابين هم من المدنيين ليسوا محاربين ولم تميز إسرائيل بين المدنيين والمقاتلين، لذا، طلب ميقاتي من وزارة الخارجية تقديم شكوى، بالإضافة إلى المطالبة بانعقاد مجلس الأمن، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة قريبة لمناقشة هذا الاعتداء".
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

وزير الصحة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" حصيلة ضحايا التفجيرات ويؤكد: نتحضر لـ"السيناريو الأسوأ"

09:02 GMT 19.09.2024
© Sputnikوزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض
وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
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كشف وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، في تصريحات لوكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك" عن الحصيلة النهائية لضحايا تفجيرات أجهزة اللاسلكي في البلاد، مشددا على أن المؤسسات الصحية تتحضر "للسيناريو الأسوأ".
وقال الوزير اللبناني إنّ "حصيلة اليوم الأول للاستهداف الاسرائيلي للبنان بلغت 12 قتيلاً، من بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاماً وطفلة عمرها 8 سنوات، كما أُصيب حوالي 2750 شخصاً، منهم 300 في حالة حرجة ويتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، وقد تطلبت حالة حوالي 450 جريحاً إجراء عمليات جراحية عاجلة، بينما في اليوم التالي ارتفعت الحصيلة إلى 20 قتيلًا فيما تم تسجيل أكثر من 400 جريح إضافي".

وشدّد الأبيض في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" على أنّه "في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، يُظهر النظام الصحي في لبنان قوته وقدرته على التعامل مع الأزمات"، مضيفًا أنّه "منذ بداية الأحداث في غزة، توقعنا وقوع اعتداءات على لبنان تؤدي إلى أعداد كبيرة من الجرحى، لذلك، تم تجهيز غرفة الطوارئ التي فُعّلت منذ أكتوبر الماضي بشكل جيد لهذه الحالة، عبر إجراء تمارين مكثفة وتنسيق نقل المرضى وتوزيعهم بشكل فعال".

جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
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08:39 GMT
ولفت الأبيض إلى أنّه "بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" كان هناك 90 مستشفى تستقبل المرضى و1100 سيارة إسعاف تعمل على نقل الجرحى، والتنسيق كان في أعلى مستوياته حتى وصل الأمر إلى نقل المصابين من جنوب لبنان إلى شماله".
تصويت... برأيك هل لأمريكا يد بانفجار أجهزة "البيجر" في لبنان؟

أما في ما يتعلق بما يحدث في الشارع من حالات هلع، قال الأبيض: "من الواضح أنّ هذا الموضوع يتطلب المزيد من العمل، وذلك يعود لطبيعة الاعتداءات، لذا، من الطبيعي أن نشهد هذا النوع من الهلع، أما داخل المؤسسات الطبية، فقد بذلنا جهوداً كبيرة لتقديم الرعاية للمرضى بأقصى سرعة ممكنة"، لافتًا إلى أنّ "ما أرهق القطاع الصحي هو أنه بدأ الاستعداد منذ السابع من أكتوبر، حيث كنا على دراية بتاريخ العدوان الإسرائيلي، لهذا السبب، كنا جاهزين لاستقبال عدد كبير من الجرحى".

وأكّد الأبيض أنّ "الوزارة دائماً ما تتحضر للسيناريو الأسوأ لا سيّما بعد المشاهد التي نراها من العدوان على غزة، لذلك، يجب علينا دائمًا تعزيز جاهزيتنا، والحل يكمن في تنفيذ مطالب الحكومة اللبنانية بوقف إطلاق النار".
جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
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فيما يتعلق بالمساعدات العراقية، اعتبر وزير الصحة اللبناني أنّ "هناك جانبين مهمين، أولاً، الجانب المعنوي؛ فمن المهم في هذا الظرف أن يعرف الشعب اللبناني أنه ليس وحده، وأن هناك أصدقاء يقفون إلى جانبه، سواء من العراق أو تركيا أو سوريا أو مصر أو الأردن أو إيران، وقد بدأت المساعدات تصل، حيث وصلت يوم أمس شحنتان من العراق، وهناك المزيد في الطريق، وثانيًا أهمية رفع المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية تحضيراً لأي تصعيد محتمل، خصوصاً أننا نتلقى رسائل تصعيد يومية".

تصويت... برأيك كيف انفجرت أجهزة النداء الآلي "بيجر" في لبنان؟
وأشار الأبيض إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حضر أمس غرفة عمليات الطوارئ في الوزارة لمتابعة سير الأمور، وذلك تزامناً مع الاعتداء الذي وقع".
وتابع قائلاً: إنّ "موقف الحكومة اللبنانية واضح؛ فهذا الاعتداء يتعارض مع جميع القوانين الدولية، خصوصاً أن عددًا كبيرًا من المصابين هم من المدنيين ليسوا محاربين ولم تميز إسرائيل بين المدنيين والمقاتلين، لذا، طلب ميقاتي من وزارة الخارجية تقديم شكوى، بالإضافة إلى المطالبة بانعقاد مجلس الأمن، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة قريبة لمناقشة هذا الاعتداء".
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