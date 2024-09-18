https://sarabic.ae/20240918/تصويت-برأيك-هل-للولايات-المتحدة-الأمريكية-ضلوع-بانفجار-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092856775.html
تصويت... برأيك هل للولايات المتحدة الأمريكية ضلوع بانفجار أجهزة "البيجر" في لبنان؟
تصويت... برأيك هل للولايات المتحدة الأمريكية ضلوع بانفجار أجهزة "البيجر" في لبنان؟
سبوتنيك عربي
تساءلت وسائل إعلام غربية عن مدى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في تفجير أجهزة محمولة من نوع "البيجر" في لبنان، أمس الثلاثاء، والذي تسبب في مقتل العشرات وإصابة... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T12:59+0000
2024-09-18T12:59+0000
2024-09-18T13:19+0000
أخبار حزب الله
أخبار لبنان
لبنان
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
وسائط متعددة
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/15/1086276188_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_74a819fe9926ddf3da64e28636871eff.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني "منش أوسينت" (MenchOsint)، المتخصص بمراقبة الأنشطة العسكرية، مساء أمس الثلاثاء، أنه ربما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في استهداف قادة وعناصر "حزب الله" في كل من لبنان وسوريا، بتفجير أجهزة النداء الآلي الخاصة بهم "البيجر".وأكد الموقع أن "هذا النوع الأمريكي من الطائرات يستخدم في مسارات الحرب الإلكترونية، وأنه بإمكانها تعطيل اتصالات القيادة والسيطرة للعدو، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات هجومية مضادة للمعلومات، خاصة أنها تحمل أجهزة وبرمجيات تمنحها القدرة على اختراق الأجهزة اللاسلكية وغيرها".وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن "هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان، مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين".وقال المراسل إن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جد.برأيك هل للولايات المتحدة الأمريكية ضلوع بانفجار أجهزة "البيجر" في لبنان؟تصويت... برأيك كيف انفجرت أجهزة النداء الآلي "بيجر" في لبنان؟ تصويت... برأيك لماذا حظرت "ميتا" حسابات مجموعة "روسيا سيغودنيا" و"آر تي"؟
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/15/1086276188_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba3b16151f06414ed40f858757d65f56.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, استطلاعات الرأي, опросы
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك هل للولايات المتحدة الأمريكية ضلوع بانفجار أجهزة "البيجر" في لبنان؟
12:59 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 13:19 GMT 18.09.2024)
تساءلت وسائل إعلام غربية عن مدى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في تفجير أجهزة محمولة من نوع "البيجر" في لبنان، أمس الثلاثاء، والذي تسبب في مقتل العشرات وإصابة آلاف آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وذكر الموقع الإلكتروني "منش أوسينت" (MenchOsint)، المتخصص بمراقبة الأنشطة العسكرية، مساء أمس الثلاثاء، أنه ربما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في استهداف قادة وعناصر "حزب الله" في كل من لبنان وسوريا، بتفجير أجهزة النداء الآلي الخاصة بهم "البيجر".
وأكد الموقع أن "هذا النوع الأمريكي من الطائرات يستخدم في مسارات الحرب الإلكترونية، وأنه بإمكانها تعطيل اتصالات القيادة والسيطرة للعدو، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات هجومية مضادة للمعلومات، خاصة أنها تحمل أجهزة وبرمجيات تمنحها القدرة على اختراق الأجهزة اللاسلكية وغيرها".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن "هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان
، مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين".
وقال المراسل إن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جد.
برأيك هل للولايات المتحدة الأمريكية ضلوع بانفجار أجهزة "البيجر" في لبنان؟