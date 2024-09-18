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تصويت... برأيك هل للولايات المتحدة الأمريكية ضلوع بانفجار أجهزة "البيجر" في لبنان؟
تصويت... برأيك هل للولايات المتحدة الأمريكية ضلوع بانفجار أجهزة "البيجر" في لبنان؟
سبوتنيك عربي
تساءلت وسائل إعلام غربية عن مدى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في تفجير أجهزة محمولة من نوع "البيجر" في لبنان، أمس الثلاثاء، والذي تسبب في مقتل العشرات وإصابة... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
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وذكر الموقع الإلكتروني "منش أوسينت" (MenchOsint)، المتخصص بمراقبة الأنشطة العسكرية، مساء أمس الثلاثاء، أنه ربما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في استهداف قادة وعناصر "حزب الله" في كل من لبنان وسوريا، بتفجير أجهزة النداء الآلي الخاصة بهم "البيجر".وأكد الموقع أن "هذا النوع الأمريكي من الطائرات يستخدم في مسارات الحرب الإلكترونية، وأنه بإمكانها تعطيل اتصالات القيادة والسيطرة للعدو، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات هجومية مضادة للمعلومات، خاصة أنها تحمل أجهزة وبرمجيات تمنحها القدرة على اختراق الأجهزة اللاسلكية وغيرها".وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن "هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان، مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين".وقال المراسل إن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جد.برأيك هل للولايات المتحدة الأمريكية ضلوع بانفجار أجهزة "البيجر" في لبنان؟تصويت... برأيك كيف انفجرت أجهزة النداء الآلي "بيجر" في لبنان؟ تصويت... برأيك لماذا حظرت "ميتا" حسابات مجموعة "روسيا سيغودنيا" و"آر تي"؟
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تصويت... برأيك هل للولايات المتحدة الأمريكية ضلوع بانفجار أجهزة "البيجر" في لبنان؟

12:59 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 13:19 GMT 18.09.2024)
© AFP 2023 / JALAA MAREYجندي إسرائيلي يشاهد خطابًا متلفزًا لزعيم حركة "حزب الله"
جندي إسرائيلي يشاهد خطابًا متلفزًا لزعيم حركة حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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تساءلت وسائل إعلام غربية عن مدى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في تفجير أجهزة محمولة من نوع "البيجر" في لبنان، أمس الثلاثاء، والذي تسبب في مقتل العشرات وإصابة آلاف آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وذكر الموقع الإلكتروني "منش أوسينت" (MenchOsint)، المتخصص بمراقبة الأنشطة العسكرية، مساء أمس الثلاثاء، أنه ربما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في استهداف قادة وعناصر "حزب الله" في كل من لبنان وسوريا، بتفجير أجهزة النداء الآلي الخاصة بهم "البيجر".
وأكد الموقع أن "هذا النوع الأمريكي من الطائرات يستخدم في مسارات الحرب الإلكترونية، وأنه بإمكانها تعطيل اتصالات القيادة والسيطرة للعدو، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات هجومية مضادة للمعلومات، خاصة أنها تحمل أجهزة وبرمجيات تمنحها القدرة على اختراق الأجهزة اللاسلكية وغيرها".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن "هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان، مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين".
وقال المراسل إن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جد.
برأيك هل للولايات المتحدة الأمريكية ضلوع بانفجار أجهزة "البيجر" في لبنان؟
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تصويت... برأيك كيف انفجرت أجهزة النداء الآلي "بيجر" في لبنان؟
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