https://sarabic.ae/20240918/وزير-العمل-اللبناني-لـسبوتنيك-تفجيرالبيجر-عمل-إرهابي-وسنرد-الصاع--صاعين-1092852590.html
وزير العمل اللبناني لـ"سبوتنيك": تفجير"البيجر" عمل إرهابي وسنرد "الصاع صاعين"
وزير العمل اللبناني لـ"سبوتنيك": تفجير"البيجر" عمل إرهابي وسنرد "الصاع صاعين"
سبوتنيك عربي
أكد وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، اليوم الأربعاء، أن تفجير أجهزة "البيجر" هي جريمة موصوفة وعملية إرهابية. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T10:10+0000
2024-09-18T10:10+0000
2024-09-18T10:10+0000
العالم العربي
لبنان
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وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل قامت بهذا العمل بعد فشلها على الصعيد العسكري وبالتالي لجأت إلى إرهاب المدنيين عبر حرب نفسية يخوضها في وجه المدنيين، ولكنه يضرب على الوتر الخاطئ".وشدد وزير العمل اللبناني على أن "حزب الله سيرد بالطريقة المناسبة وسيتخذ الإجراءات الملائمة عبر خطة مدروسة، لا سيما أننا نواجه قوى دولية تدعم الجيش الإسرائيلي بكل التقنيات اللازمة، ولكننا نملك إرادة وعقل يجعلنا نرد "الصاع صاعين".وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن "هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان، مما تسبب في إصابة العشرات من قبل عناصر "حزب الله".إدانات واسعة لاستهداف مدنيين في أنحاء لبنان عبر سلسلة انفجارات لأجهزة اتصالاتوقال المراسل إن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جدا".هجوم إلكتروني خطير يريق دماء العشرات من عناصر "حزب الله"وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت، في وقت سابق، إن "هناك حدث أمني في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات"، مشيرة إلى أن "إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها".إدانات واسعة لاستهداف مدنيين في أنحاء لبنان عبر سلسلة انفجارات لأجهزة اتصالات
https://sarabic.ae/20240918/الخارجية-الروسية-التفجير-الجماعي-للأجهزة-اللاسلكية-في-لبنان-يتطلب-تحقيقا-واهتماما-دوليا---عاجل-1092846939.html
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العالم العربي, لبنان
وزير العمل اللبناني لـ"سبوتنيك": تفجير"البيجر" عمل إرهابي وسنرد "الصاع صاعين"
أكد وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، اليوم الأربعاء، أن تفجير أجهزة "البيجر" هي جريمة موصوفة وعملية إرهابية.
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل قامت بهذا العمل بعد فشلها على الصعيد العسكري وبالتالي لجأت إلى إرهاب المدنيين عبر حرب نفسية يخوضها في وجه المدنيين، ولكنه يضرب على الوتر الخاطئ".
وتابع بيرم بالقول: "صحيح أننا نحزن لفقد أصدقائنا وأحبابنا، إلا أنّ "حزب الله" استوعب الصدمة، ينظر نحو الجانب الإيجابي والتضامن اللبناني الذي شهدناه يؤسس لبناء وطن مقتدر، إذ أننا ندير خلافاتنا الداخلية بالحوار والتلاقي ونقف يدًا واحدة في وجه عدونا".
وشدد وزير العمل اللبناني على أن "حزب الله سيرد بالطريقة المناسبة وسيتخذ الإجراءات الملائمة عبر خطة مدروسة، لا سيما أننا نواجه قوى دولية تدعم الجيش الإسرائيلي بكل التقنيات اللازمة، ولكننا نملك إرادة وعقل يجعلنا نرد "الصاع صاعين".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن "هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان، مما تسبب في إصابة العشرات من قبل عناصر "حزب الله".
وقال المراسل إن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جدا".
وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت، في وقت سابق، إن "هناك حدث أمني في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات"، مشيرة إلى أن "إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها".