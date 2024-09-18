نتنياهو يجدد التزامه بـ"الوعد" بعد اتهامات لإسرائيل بتفجير أجهزة في لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: شويغو في دمشق لمناقشة ملفات أمنية ضخمة لعدم جر المنطقة لحرب إقليمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240918/نتنياهو-بعد-انفجارات-في-لبنان-سبق-أن-قلت-إننا-سنعيد-سكان-الشمال-سالمين-إلى-منازلهم---عاجل-1092866615.html
نتنياهو يجدد التزامه بـ"الوعد" بعد اتهامات لإسرائيل بتفجير أجهزة في لبنان
نتنياهو يجدد التزامه بـ"الوعد" بعد اتهامات لإسرائيل بتفجير أجهزة في لبنان
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تعهد بإعادة سكان الشمال إلى بلداتهم بأمان، مضيفا: "هذا ما سنفعله بالضبط". 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T17:16+0000
2024-09-18T17:42+0000
أخبار العالم الآن
العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092409156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09744e2627073dd3a30daca9c2c10830.jpg
جاء ذلك في كلمة مختصرة في مقطع فيديو نشره، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على موقع "إكس".وتأتي تلك الرسالة إثر اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات التي تستهدف أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان منذ أمس الثلاثاء.واتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الهجمات، أمس الثلاثاء، بينما توعد "حزب الله" اللبناني بأن ينال العدو قصاصا عادلا، في إشارة إلى تل أبيب.وتسببت الانفجارات في مقتل 12 لبنانيا وإصابة نحو 2800 آخرين، حسب إحصاءات رسمية.وتتصاعد المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" وسط تحذيرات من انفلات الأمور وتحولها إلى حرب إقليمية واسعة، في ذات الوقت الذي تستمر فيه الحرب في قطاع غزة.وبينما توعد "حزب الله" بالرد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن مركز الثقل العسكري للجيش ينتقل شمالا، مضيفا: "نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092409156_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_220a698e40a1382696f819a496a30e3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

نتنياهو يجدد التزامه بـ"الوعد" بعد اتهامات لإسرائيل بتفجير أجهزة في لبنان

17:16 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 17:42 GMT 18.09.2024)
© AP Photo / Abir Sultanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Abir Sultan
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تعهد بإعادة سكان الشمال إلى بلداتهم بأمان، مضيفا: "هذا ما سنفعله بالضبط".
جاء ذلك في كلمة مختصرة في مقطع فيديو نشره، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على موقع "إكس".
وتأتي تلك الرسالة إثر اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات التي تستهدف أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان منذ أمس الثلاثاء.
واتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الهجمات، أمس الثلاثاء، بينما توعد "حزب الله" اللبناني بأن ينال العدو قصاصا عادلا، في إشارة إلى تل أبيب.
وتسببت الانفجارات في مقتل 12 لبنانيا وإصابة نحو 2800 آخرين، حسب إحصاءات رسمية.
وتتصاعد المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" وسط تحذيرات من انفلات الأمور وتحولها إلى حرب إقليمية واسعة، في ذات الوقت الذي تستمر فيه الحرب في قطاع غزة.
وبينما توعد "حزب الله" بالرد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن مركز الثقل العسكري للجيش ينتقل شمالا، مضيفا: "نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنان05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала