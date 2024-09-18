https://sarabic.ae/20240918/نتنياهو-بعد-انفجارات-في-لبنان-سبق-أن-قلت-إننا-سنعيد-سكان-الشمال-سالمين-إلى-منازلهم---عاجل-1092866615.html
نتنياهو يجدد التزامه بـ"الوعد" بعد اتهامات لإسرائيل بتفجير أجهزة في لبنان
نتنياهو يجدد التزامه بـ"الوعد" بعد اتهامات لإسرائيل بتفجير أجهزة في لبنان
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تعهد بإعادة سكان الشمال إلى بلداتهم بأمان، مضيفا: "هذا ما سنفعله بالضبط". 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T17:16+0000
2024-09-18T17:16+0000
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بنيامين نتنياهو
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جاء ذلك في كلمة مختصرة في مقطع فيديو نشره، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على موقع "إكس".وتأتي تلك الرسالة إثر اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات التي تستهدف أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان منذ أمس الثلاثاء.واتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الهجمات، أمس الثلاثاء، بينما توعد "حزب الله" اللبناني بأن ينال العدو قصاصا عادلا، في إشارة إلى تل أبيب.وتسببت الانفجارات في مقتل 12 لبنانيا وإصابة نحو 2800 آخرين، حسب إحصاءات رسمية.وتتصاعد المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" وسط تحذيرات من انفلات الأمور وتحولها إلى حرب إقليمية واسعة، في ذات الوقت الذي تستمر فيه الحرب في قطاع غزة.وبينما توعد "حزب الله" بالرد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن مركز الثقل العسكري للجيش ينتقل شمالا، مضيفا: "نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
نتنياهو يجدد التزامه بـ"الوعد" بعد اتهامات لإسرائيل بتفجير أجهزة في لبنان
17:16 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 17:42 GMT 18.09.2024)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تعهد بإعادة سكان الشمال إلى بلداتهم بأمان، مضيفا: "هذا ما سنفعله بالضبط".
جاء ذلك في كلمة مختصرة في مقطع فيديو نشره، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على موقع "إكس".
وتأتي تلك الرسالة إثر اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات
التي تستهدف أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان منذ أمس الثلاثاء.
واتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل
بالمسؤولية عن الهجمات، أمس الثلاثاء، بينما توعد "حزب الله" اللبناني بأن ينال العدو قصاصا عادلا، في إشارة إلى تل أبيب.
وتسببت الانفجارات في مقتل 12 لبنانيا وإصابة نحو 2800 آخرين، حسب إحصاءات رسمية.
وتتصاعد المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" وسط تحذيرات من انفلات الأمور وتحولها إلى حرب إقليمية واسعة، في ذات الوقت الذي تستمر فيه الحرب في قطاع غزة.
وبينما توعد "حزب الله
" بالرد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن مركز الثقل العسكري للجيش ينتقل شمالا، مضيفا: "نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب".