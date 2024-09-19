https://sarabic.ae/20240919/آيكوم-اليابانية-تكشف-عن-معلومة-غير-متوقعة-حول-أجهزة-آي-سي-في-82-التي-انفجرت-في-لبنان-1092878827.html
"آيكوم" اليابانية تكشف عن معلومة غير متوقعة حول أجهزة "آي سي في 82" التي انفجرت في لبنان
"آيكوم" اليابانية تكشف عن معلومة غير متوقعة حول أجهزة "آي سي في 82" التي انفجرت في لبنان
سبوتنيك عربي
أكدت شركة "آيكوم" اليابانية أن إنتاجها انتهى منذ 10 سنوات، ولا يمكن تأكيد أن المنتج مرتبط بانفجارات لبنان، مما قد يشير إلى احتمال وجود منتجات مزيفة. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت الشركة في بيان: "طراز "IC-V82" هو جهاز راديو محمول أنتجته شركتنا وتم شحنه إلى الخارج، بما في ذلك إلى الشرق الأوسط، من عام 2004 إلى عام 2014. ومنذ حوالي 10 سنوات، اكتملت مبيعاته، ومنذ ذلك الحين لم تقم شركتنا بشحنه كما تم بالفعل الانتهاء من إنتاج البطاريات لضمان تشغيل الجهاز، ولم يتم لصق الصور المجسمة، المصممة للحماية من التزييف، على الأجهزة، لذا لا يمكننا التحقق مما إذا كانت هذه المنتجات من تصنيع شركتنا أم لا". وتحقق الشركة في انفجار الأجهزة ، وتعهدت الشركة بنشر المعلومات المحدثة فور توافرها، على موقعها الإلكتروني.وقال راي نوفاك، مدير المبيعات في قسم اللاسلكي للهواة في "آيكوم أميركا": "يمكنني أن أؤكد لكم أنها لم تكن منتجاتنا".وتابع: "كان مشغلو اللاسلكي الهواة يفضلون هذا الجهاز، ويستخدمونه في الاتصالات الاجتماعية أو الطارئة، بما في ذلك من قبل الأشخاص الذين يتتبعون الأعاصير أو العواصف".وأشار نوفاك إلى أنه أمضى اليوم بأكمله في الرد على مكالمات ومحاولة دحض المعلومات المضللة حول جهاز "آيكوم" الذي توقف إنتاجه، وتصفح هاتفه لتوضيح مدى سهولة العثور على إصدارات مقلدة من المنتج تُباع عبر الإنترنت.وأشارت الصحيفة إلى أنه، بدأ شحن أجهزة الاستدعاء "البيجر" إلى لبنان في صيف عام 2022 بكميات صغيرة، لكن الإنتاج زاد بسرعة بعد أن حظرحسن نصر الله استخدام الهواتف المحمولة التي يمكن تتبعها بسهولة وقرر الاعتماد على الأجهزة منخفضة التقنية مثل "البيجر".وفي وقت سابق، قالت الشركة اليابانية " آيكوم"، وهي الشركة المصنعة المحتملة لأجهزة الاتصال اللاسلكي التي انفجرت في لبنان، إن إنتاجها انتهى قبل 10 سنوات، مما يشير إلى أنه من الممكن أن تكون أجهزة الاتصال اللاسلكي مزيفة.نائب رئيس البرلمان الجزائري: الهجوم الإسرائيلي على لبنان إرهابي ويجب ردع تل أبيبنتنياهو يجدد التزامه بـ"الوعد" بعد اتهامات لإسرائيل بتفجير أجهزة في لبنانرئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله": العدوان الإسرائيلي على لبنان لن يمر دون عقاب
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أخبار لبنان, العالم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار لبنان, العالم, إسرائيل, العالم العربي
"آيكوم" اليابانية تكشف عن معلومة غير متوقعة حول أجهزة "آي سي في 82" التي انفجرت في لبنان
أكدت شركة "آيكوم" اليابانية أن إنتاجها انتهى منذ 10 سنوات، ولا يمكن تأكيد أن المنتج مرتبط بانفجارات لبنان، مما قد يشير إلى احتمال وجود منتجات مزيفة.
وقالت الشركة في بيان: "طراز "IC-V82" هو جهاز راديو محمول أنتجته شركتنا وتم شحنه إلى الخارج، بما في ذلك إلى الشرق الأوسط، من عام 2004 إلى عام 2014. ومنذ حوالي 10 سنوات، اكتملت مبيعاته، ومنذ ذلك الحين لم تقم شركتنا بشحنه كما تم بالفعل الانتهاء من إنتاج البطاريات لضمان تشغيل الجهاز، ولم يتم لصق الصور المجسمة، المصممة للحماية من التزييف، على الأجهزة، لذا لا يمكننا التحقق مما إذا كانت هذه المنتجات من تصنيع شركتنا أم لا".
وأوضحت الشركة أن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز تم إيقاف إنتاجها أيضاً. وشددت الشركة على أن منتجاتها المصدرة إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية.
وتحقق الشركة في انفجار الأجهزة ، وتعهدت الشركة بنشر المعلومات المحدثة فور توافرها، على موقعها الإلكتروني.
وقال راي نوفاك، مدير المبيعات في قسم اللاسلكي للهواة في "آيكوم أميركا": "يمكنني أن أؤكد لكم أنها لم تكن منتجاتنا".
وأوضح نوفاك أن شركة "آيكوم" طرحت جهاز الإرسال والاستقبال طراز V82 منذ أكثر من عقدين، وتوقف إنتاجه منذ فترة طويلة.
وتابع: "كان مشغلو اللاسلكي الهواة يفضلون هذا الجهاز، ويستخدمونه في الاتصالات الاجتماعية أو الطارئة، بما في ذلك من قبل الأشخاص الذين يتتبعون الأعاصير أو العواصف".
وأشار نوفاك إلى أنه أمضى اليوم بأكمله في الرد على مكالمات ومحاولة دحض المعلومات المضللة حول جهاز "آيكوم" الذي توقف إنتاجه، وتصفح هاتفه لتوضيح مدى سهولة العثور على إصدارات مقلدة من المنتج تُباع عبر الإنترنت.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، بدأ شحن أجهزة الاستدعاء "البيجر" إلى لبنان في صيف عام 2022 بكميات صغيرة، لكن الإنتاج زاد بسرعة بعد أن حظرحسن نصر الله استخدام الهواتف المحمولة التي يمكن تتبعها بسهولة وقرر الاعتماد على الأجهزة منخفضة التقنية مثل "البيجر".
وقالت مصادر الصحيفة: "بالنسبة لـ"حزب الله" ، كانت هذه الأجهزة إجراء وقائيا، لكنها في إسرائيل كانت مثل الأزرار التي يمكن الضغط عليها عندما يبدو أن الوقت مناسبا".
وفي وقت سابق، قالت الشركة اليابانية " آيكوم"، وهي الشركة المصنعة المحتملة لأجهزة الاتصال اللاسلكي التي انفجرت في لبنان، إن إنتاجها انتهى قبل 10 سنوات، مما يشير إلى أنه من الممكن أن تكون أجهزة الاتصال اللاسلكي مزيفة.