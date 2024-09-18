https://sarabic.ae/20240918/إسرائيل-تكشف-تفاصيل-أكبر-اختراق-حققه-حزب-الله-في-أراضيها-1092862077.html

إسرائيل تكشف تفاصيل أكبر اختراق حققه "حزب الله" في أراضيها

إسرائيل تكشف تفاصيل أكبر اختراق حققه "حزب الله" في أراضيها

سبوتنيك عربي

كشفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل أكبر اختراق حققه "حزب الله" اللبناني في أراضيها. 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T14:49+0000

2024-09-18T14:49+0000

2024-09-18T14:49+0000

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ونشر الحساب الرسمي للشرطة الإسرائيلية على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة، أكد من خلالها أن حزب الله خطط لاغتيال الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، عبر تفجير عبوة ناسفة في حديقة عامة بتل أبيب قبل عام.وأفادت الشرطة بأنه "في 15 سبتمبر/أيلول 2023، انفجرت عبوة ناسفة في حديقة ياركون في تل أبيب دون إصابات"، مؤكدة أن "محققي الشرطة والشاباك توصلوا إلى الأفراد الذين شاركوا في زرع العبوة التي جرى تفجيرها عن بعد، وتم اعتقال ثمانية مشتبه بهم".وأشارت في بيانها إلى استنتاج أن الهجوم كان يستهدف وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون، الذي تولى حقيبة الدفاع في بلاده في الفترة من (2013-2016). ونوهت إلى أنه لم يصب أحد في الحادث.وفي السياق نفسه، قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن انفجار أجهزة "بيجر" أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة نحو 2800 آخرين، نحو 200 منهم في حالة حرجة.وبحسب البيانات الأولية، فإن الشركة المصنعة لهذه الأجهزة هي الشركة التايوانية "غولدن أبولو". وأصدرت شركة "غولدن أبولو" بيانًا، في 18 أغسطس/ آب الماضي، قائلة إن الشركة تمنح تراخيص فقط للعلامات التجارية غير المتعلقة بتصميم المنتجات وتصنيعها.وذكرت صحيفة "تشاينا تايمز" التايوانية، نقلاً عن مصادر في الدائرة الاقتصادية التايوانية، أنه بعد التحقق تبين أن شركة "غولدن أبولو" لم تصدّر هذه المنتجات مباشرة إلى لبنان.وأخبر مسؤولو الشركة السلطات التايوانية أن أجهزة "بيجر" المصنوعة في تايوان يمكنها فقط استقبال إشارة، وتحتوي على بطارية مدمجة بسعة بطارية "أ أ" تقريبًا، وأنه لا توجد طريقة يمكن أن تنفجر بها وتتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة. وتعتقد الشركة أنه تم إجراء تعديلات على أجهزة "بيجر" بعد تصديرها من تايوان.بالإضافة إلى ذلك، وبحسب بيانات التصدير، صدّرت الشركة 260 ألف جهاز "بيجر"، في الفترة من 2022 إلى أغسطس/ آب 2024. وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب من هذا العام، تم تصدير 40.929 جهازًا، معظمها إلى الدول الأوروبية وأمريكا، ولم يتم تسجيل أي انفجارات في هذه البلدان.ووفقًا للبوابة التايوانية "يونايتد ديلي نيوز"، قال رئيس شركة "غولدن أبولو"، شو تشينغ قوانغ، إن هذه الدفعة من البضائع لم تنتجها شركته بنسبة 100٪% وليست في تايوان.وأصدرت شركة "غولدن أبولو" لاحقًا، أيضًا بيانًا يفيد بأن الشركة أنشأت علاقة ترخيص ووكالة إقليمية طويلة الأمد مع شركة "باك"، وبموجب اتفاقية التعاون، سمحت شركة "غولدن أبولو" لشركة "باك" باستخدام اسم العلامة التجارية "غولدن أبولو" لبيع المنتجات في مناطق معينة. ولكن تصميم المنتجات وإنتاجها كان من مسؤولية شركة "باك".وبالتالي، فإن جهاز الاستدعاء "إي أر-924" (بيجر)، المملوك لشركة "باك"، يتم تصنيعه وبيعه من قبل هذه الشركة، وتوفر "غولدن أبولو" فقط الحق في استخدام علامتها التجارية، ولا تشارك في تصميم أو إنتاج هذا المنتج.

https://sarabic.ae/20240918/الكشف-عن-الطرف-الرابع-المتورط-بتفجير-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092847725.html

https://sarabic.ae/20240918/تقرير-هل-تدخلت-أمريكا-في-هجوم--بيجر-حزب-الله-في-لبنان؟-1092849712.html

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