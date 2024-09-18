https://sarabic.ae/20240918/الكشف-غن-الآلية-المتطورة-التي-انفجرت-فيها-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092854737.html
الكشف غن الآلية "المتطورة" التي انفجرت فيها أجهزة "البيجر" في لبنان
الكشف غن الآلية "المتطورة" التي انفجرت فيها أجهزة "البيجر" في لبنان
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصدر أمني مسؤول، أ، أجهزة "البيجر" التي انفجرت كانت مفخخة من المصدر عبر قطعة "آي سي" في جهاز "البيجر" واحتوت المواد المتفجرة. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T11:28+0000
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وبحسب البيانات الني تشرتها قناة "الميادين" على قناتها في تلغرام نقلا عن مصدر أمني لم تحدد هويتيه، أن "هذه المواد المفخخة والمتفجرة لا تكشف عند أي فحص عبر الأجهزة المتعارف عليها". ووفقا للمصد، فإنه "لم تكن بطارية "البيجر" في ذاتها من أوجد الموجة الانفجارية بل كانت مادة الليثيوم التي تغذي "البيجر" عند استقبال رسالة المتسببة في التفجير، وبحدود 4 ثوان، بعد تلقي صوت الاتصال برسالة خطية، انفجرت الأجهزة تلقائياً، سواءً في وجه من فتحها أو من لم يفتحها".وأشار المصدر إلى أن "إسرائيل "قد استخدمت شركة عالمية وجهازاً مدنياً مع تحكم بالعالم السيبراني واتخذت قراراً بالقتل الجماعي المتعمد".وأوضحت الوسائل الغربية أن تايوان قد دخلت على خط واقعة تفجيرات أجهزة المناداة "بيجر" التي يستخدمها عناصر حزب الله، والتي تتهم إسرائيل بترتيبها، خاصة وأن تلك الأجهزة تقوم بتصنيعها شركة "غولد أبوللو" التايوانية.
https://sarabic.ae/20240918/الكشف-عن-الطرف-الرابع-المتورط-بتفجير-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092847725.html
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العالم, العالم العربي, لبنان
العالم, العالم العربي, لبنان
الكشف غن الآلية "المتطورة" التي انفجرت فيها أجهزة "البيجر" في لبنان
ذكرت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصدر أمني مسؤول، أ، أجهزة "البيجر" التي انفجرت كانت مفخخة من المصدر عبر قطعة "آي سي" في جهاز "البيجر" واحتوت المواد المتفجرة.
وبحسب البيانات الني تشرتها قناة "الميادين" على قناتها في تلغرام نقلا عن مصدر أمني لم تحدد هويتيه، أن "هذه المواد المفخخة والمتفجرة لا تكشف عند أي فحص عبر الأجهزة المتعارف عليها".
وأضاف المصدر، أن "جهازا "الموساد" و"أمان" الإسرائيليان هما وراء هذه الضربة العدوانية، كما أن التفجير نُفّذ عبر الرسالة بتكنولوجيا متطورة أيقظت المادة المخفية المتفجرة".
ووفقا للمصد، فإنه "لم تكن بطارية "البيجر" في ذاتها من أوجد الموجة الانفجارية بل كانت مادة الليثيوم التي تغذي "البيجر" عند استقبال رسالة المتسببة في التفجير، وبحدود 4 ثوان، بعد تلقي صوت الاتصال برسالة خطية، انفجرت الأجهزة تلقائياً، سواءً في وجه من فتحها أو من لم يفتحها".
وأشار المصدر إلى أن "إسرائيل "قد استخدمت شركة عالمية وجهازاً مدنياً مع تحكم بالعالم السيبراني واتخذت قراراً بالقتل الجماعي المتعمد".
وأفادت وسائل إعلام غربية بأن هناك طرفا رابعا بخلاف حزب الله وإسرائيل وتايوان، يبدو أنه متورط في تفجير أجهزة "البيجر"، أمس الثلاثاء.
وأوضحت الوسائل الغربية أن تايوان قد دخلت على خط واقعة تفجيرات أجهزة المناداة "بيجر" التي يستخدمها عناصر حزب الله، والتي تتهم إسرائيل بترتيبها، خاصة وأن تلك الأجهزة تقوم بتصنيعها شركة "غولد أبوللو" التايوانية.