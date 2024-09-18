https://sarabic.ae/20240918/تقرير-هل-تدخلت-أمريكا-في-هجوم--بيجر-حزب-الله-في-لبنان؟-1092849712.html

تقرير: هل تدخلت أمريكا في هجوم "بيجر حزب الله" في لبنان؟

تقرير: هل تدخلت أمريكا في هجوم "بيجر حزب الله" في لبنان؟

سبوتنيك عربي

تساءلت وسائل إعلام غربية عن مدى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في تفجير أجهزة "البيجر" بلبنان، أمس الثلاثاء. 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T08:33+0000

2024-09-18T08:33+0000

2024-09-18T08:33+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني (MenchOsint) المتخصص بمراقبة الأنشطة العسكرية، مساء أمس الثلاثاء، أنه ربما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في استهداف قادة وعناصر "حزب الله" في كلا من لبنان وسوريا، بتفجير أجهزة النداء الآلي الخاصة بهم "البيجر". ولفت إلى أنه تم رصد طائرتين من طراز "EC-130H Compass Call" تابعتين للقوات الجوية الأمريكية، وهما فوق منطقة شرق البحر المتوسط قبل أيام من الهجوم.وأشار الموقع إلى أن "هذا النوع الأمريكي من الطائرات تستخدم في مسارات الحرب الإلكترونية، وأنه بإمكانها تعطيل اتصالات القيادة والسيطرة للعدو، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات هجومية مضادة للمعلومات، خاصة أنها تحمل أجهزة وبرمجيات تمنحها القدرة على اختراق الأجهزة اللاسلكية وغيرها". وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية، قُتل 9 أشخاص وأصيب نحو 2800 آخرون جراء انفجار عدد كبير من أجهزة اتصالات لاسلكية من طراز "بيدجر" في عدة أنحاء بلبنان. وتأتي تلك التطورات فيما تستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 11 شهرا.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مع استمرار الجهود الحكومية والتواصل مع الأصدقاء والشركاء العرب والدوليين للتهدئة ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على موقف الحكومة اللبنانية الرافض للحرب.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة مارغليلوت، فيما لم تنجح أية جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.

https://sarabic.ae/20240918/الكشف-عن-الطرف-الرابع-المتورط-بتفجير-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092847725.html

https://sarabic.ae/20240918/تقرير-إسرائيل-فجرت-أجهزة-البيجر-في-لبنان-من-خلال-رسائل-نصية-1092846437.html

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