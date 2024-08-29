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مصر وقبرص تبحثان إنشاء ممر بالبحر المتوسط لنقل الغاز إلى أوروبا
مصر وقبرص تبحثان إنشاء ممر بالبحر المتوسط لنقل الغاز إلى أوروبا
سبوتنيك عربي
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، ونظيره القبرصي جورج باباناستاسيو، الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مصر وقبرص في إنشاء ممر موثوق للطاقة من شرق... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T16:50+0000
2024-08-29T16:50+0000
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وحسب بيان وزارة البترول المصرية، جاء ذلك خلال زيارة بدوي للعاصمة القبرصية نيقوسيا بدعوة من نظيره القبرصى جورج باباناستاسيو من أجل تبادل الرؤى بين الجانبين.وخلال الزيارة، تباحث الوزيران في سبل تعزيز التعاون لاستغلال اكتشافات الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.واستعرض الجانبان أيضا خيارات ووسائل الإسراع بتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في قبرص بإستخدام البنية التحتية الحالية في مصر، ونقل الغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر، لتسييله وتصديره إلى الأسواق العالمية.وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن طرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.يشار إلى أن مصر تأمل أن تصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الحديثة مثل حقل "ظهر" البحري العملاق للغاز، والذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
https://sarabic.ae/20240827/مصر-تطرح-مزايدة-عالمية-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-في-البحر-المتوسط-ودلتا-النيل-1092125529.html
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مصر, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار

مصر وقبرص تبحثان إنشاء ممر بالبحر المتوسط لنقل الغاز إلى أوروبا

16:50 GMT 29.08.2024
© YouTube.comغاز طبيعي
غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© YouTube.com
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أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، ونظيره القبرصي جورج باباناستاسيو، الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مصر وقبرص في إنشاء ممر موثوق للطاقة من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا لنقل الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء.
وحسب بيان وزارة البترول المصرية، جاء ذلك خلال زيارة بدوي للعاصمة القبرصية نيقوسيا بدعوة من نظيره القبرصى جورج باباناستاسيو من أجل تبادل الرؤى بين الجانبين.
وخلال الزيارة، تباحث الوزيران في سبل تعزيز التعاون لاستغلال اكتشافات الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
واستعرض الجانبان أيضا خيارات ووسائل الإسراع بتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في قبرص بإستخدام البنية التحتية الحالية في مصر، ونقل الغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر، لتسييله وتصديره إلى الأسواق العالمية.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل
27 أغسطس, 08:51 GMT
وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن طرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.
يشار إلى أن مصر تأمل أن تصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الحديثة مثل حقل "ظهر" البحري العملاق للغاز، والذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
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