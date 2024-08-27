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القوات الروسية تحرر بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل
مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل
سبوتنيك عربي
طرحت مصر مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل، وحددت موعدا لإغلاق المزايدة في فبراير/ شباط العام المقبل. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T08:51+0000
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وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "المزايدة الجديدة للتنقيب ستكون في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وتمتد فترة تلقي العروض في المزايدة، حتى 25 فبراير 2025".وأضاف البيان أن "المزايدة تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين"، بحسب بيان الوزارة.وأوضح أن "هذه المزايدة في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي".وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، منذ أيام قليلة، قد أكد أن "مصر تخطط لإعادة مستويات إنتاج النفط والغاز إلى حدودها الطبيعية بدءا من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب".وأشار مدبولي إلى أن "هناك خطة واضحة لإعادة حجم الإنتاج من الزيت والغاز إلى المعدلات وزيادتها الفترة المقبلة"، مشددًا على أهمية تشجيع الاستثمار من خلال الشركاء الأجانب.وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على "زيادة إنتاجية الآبار والحقول الموجودة في مصر، اعتبارا من 2025، لعودة الأرقام إلى معدلاتها".يشار إلى أن مصر تأمل أن تصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الحديثة مثل حقل "ظهر" البحري العملاق للغاز، والذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
https://sarabic.ae/20240822/رئيس-الوزراء-المصري-إعادة-حجم-إنتاج-النفط-والغاز-لطبيعته-اعتبارا-من-2025-1092007434.html
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مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل

08:51 GMT 27.08.2024
© Sputnik . Axel Schmidtإنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
إنشاء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Axel Schmidt
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طرحت مصر مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل، وحددت موعدا لإغلاق المزايدة في فبراير/ شباط العام المقبل.
وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "المزايدة الجديدة للتنقيب ستكون في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وتمتد فترة تلقي العروض في المزايدة، حتى 25 فبراير 2025".
وأضاف البيان أن "المزايدة تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين"، بحسب بيان الوزارة.
وأوضح أن "هذه المزايدة في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي".
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، منذ أيام قليلة، قد أكد أن "مصر تخطط لإعادة مستويات إنتاج النفط والغاز إلى حدودها الطبيعية بدءا من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب".
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
رئيس الوزراء المصري: إعادة حجم إنتاج النفط والغاز لطبيعته اعتبارا من 2025
22 أغسطس, 15:43 GMT
وأشار مدبولي إلى أن "هناك خطة واضحة لإعادة حجم الإنتاج من الزيت والغاز إلى المعدلات وزيادتها الفترة المقبلة"، مشددًا على أهمية تشجيع الاستثمار من خلال الشركاء الأجانب.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على "زيادة إنتاجية الآبار والحقول الموجودة في مصر، اعتبارا من 2025، لعودة الأرقام إلى معدلاتها".
يشار إلى أن مصر تأمل أن تصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الحديثة مثل حقل "ظهر" البحري العملاق للغاز، والذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
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