https://sarabic.ae/20240526/وزارة-البترول-المصرية-تنفي-توقف-أعمال-التطوير-في-حقل-ظهر-للغاز-الطبيعي-1089230283.html
وزارة البترول المصرية تنفي توقف أعمال التطوير في حقل ظهر للغاز الطبيعي
وزارة البترول المصرية تنفي توقف أعمال التطوير في حقل ظهر للغاز الطبيعي
سبوتنيك عربي
نفت وزارة البترول المصرية ما تم تداوله عن سحب شركة "إيني" الإيطالية سفينة الحفر الخاصة بها من موقع حقل ظُهر للغاز الطبيعي وتوقف أعمال التطوير بالحقل. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T19:38+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأحد، على لسان الناطق الرسمي، حمدي عبد العزيز، تأكيدها "عدم صحة ما نشر على موقع الطاقة جملة وتفصيلًا، بسحب شركة "إيني" سفينة الحفر "سانتوريني" من موقع أكبر حقل غاز في مصر وتوقف أعمال التطوير".وأضاف عبد العزيز أن "هذا الحفار كان يعمل في حفر بئر في منطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط، وأنهى عمله وتحرك عن المنطقة".وأكد الناطق باسم وزارة البترول أنه "بالنسبة لبرنامج الحفر في حقل ظهر سيتم لاحقا في الربع الأخير من العام الحالي وفقا لبرنامج الحفر المخطط مع شركة "إيني" من خلال جهاز حفر آخر".وكان موقع "الطاقة"، الذين يتخذ من واشنطن مقراً له، قد نسب إلي مصادر في شركة "إيني" الإيطالية، أنها "اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني من موقع أكبر حقل غاز في مصر نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة المصرية".وتعدّ "سانتوريني" سفينة حفر من الجيل السابع، ولديها القدرة على العمل في أعماق مائية تصل إلى 12 ألف قدم (أكثر من 3500 متر)، وتضمن معايير عالية من السلامة واحترام البيئة.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا
وزارة البترول المصرية تنفي توقف أعمال التطوير في حقل ظهر للغاز الطبيعي
نفت وزارة البترول المصرية ما تم تداوله عن سحب شركة "إيني" الإيطالية سفينة الحفر الخاصة بها من موقع حقل ظُهر للغاز الطبيعي وتوقف أعمال التطوير بالحقل.
القاهرة - سبوتنيك
. وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأحد، على لسان الناطق الرسمي، حمدي عبد العزيز، تأكيدها "عدم صحة ما نشر على موقع الطاقة جملة وتفصيلًا، بسحب شركة "إيني" سفينة الحفر "سانتوريني" من موقع أكبر حقل غاز في مصر وتوقف أعمال التطوير".
23 أكتوبر 2022, 10:30 GMT
وأضاف عبد العزيز أن "هذا الحفار كان يعمل في حفر بئر في منطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط، وأنهى عمله وتحرك عن المنطقة".
وأكد الناطق باسم وزارة البترول
أنه "بالنسبة لبرنامج الحفر في حقل ظهر سيتم لاحقا في الربع الأخير من العام الحالي وفقا لبرنامج الحفر المخطط مع شركة "إيني" من خلال جهاز حفر آخر".
وكان موقع "الطاقة"، الذين يتخذ من واشنطن مقراً له، قد نسب إلي مصادر في شركة "إيني" الإيطالية، أنها "اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني من موقع أكبر حقل غاز في مصر نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة المصرية
".
وتعدّ "سانتوريني" سفينة حفر من الجيل السابع، ولديها القدرة على العمل في أعماق مائية تصل إلى 12 ألف قدم (أكثر من 3500 متر)، وتضمن معايير عالية من السلامة واحترام البيئة.