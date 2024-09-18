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الجوع يفتك باليمنيين
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ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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https://sarabic.ae/20240918/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-الهجوم-الإسرائيلي-على-لبنان-إرهابي-ويجب-ردع-تل-أبيب-1092864078.html
نائب رئيس البرلمان الجزائري: الهجوم الإسرائيلي على لبنان إرهابي ويجب ردع تل أبيب
نائب رئيس البرلمان الجزائري: الهجوم الإسرائيلي على لبنان إرهابي ويجب ردع تل أبيب
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، إن الهجوم الذي شنته إسرائيل على لبنان، هو هجوم إرهابي وجبان. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T15:59+0000
2024-09-18T16:00+0000
الجزائر
أخبار لبنان
إسرائيل
العدوان
العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر لن تقف صامتة أمام هذا الهجوم الإرهابي، وأنها لن تقف متفرجة أمام هذه الخطوة وستتحرك على مستوى مجلس الأمن.وتابع خرفي: "دائما نحذر من الجوسسة وتغلغل الموساد في الدول العربية، وأنه على المقاومة أن تكون حذرة حيث تسعى قوى الاستعمار لإضعاف عزيمة فصائل المقاومة في كل الدول العربية".وتابع: "ستتحرك الجزائر على مستوى مجلس لإدانة الهجوم الإسرائيلي لاعتباره جريمة إرهابية يجب إدانتها دوليا، خاصة أن الجريمة الإسرائيلية لم يسبق لها مثيل وتحتاج لموقف دولي جاد لمكافحة هذا النوع من الأعمال الإرهابية".وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان تفاقم مخاطر التصعيد، داعيًا إلى بذل كل الجهود الممكنة لتجنبه.وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، "هذا الحدث يؤكد وجود مخاطر جدية للتصعيد في لبنان، ويجب بذل كل الجهود لتجنبه.ولفت إلى أن "منطق" مثل هذه العمليات هو توجيه ضربة استباقية قبل إطلاق عملية عسكرية كبيرة.وأثارت انفجارات أجهزة "بيجر" الأخيرة، يوم أمس، في لبنان، عدة تساؤلات عن الشركة المصنعة لهذه الأجهزة، ما أجبر الشركة التايوانية على الرد في بيان لها.وقعت انفجارات أجهزة "بيجر" في العاصمة اللبنانية بيروت، وكذلك في المناطق الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد خلال اجتماع للحكومة اللبنانية المؤقتة على المستوى الوزاري.وقال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن انفجار أجهزة "بيجر" أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة نحو 2800 آخرين، نحو 200 منهم في حالة حرجة.
https://sarabic.ae/20240918/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-تفجير-أجهزة-بيجر-في-لبنان-يمهد-للتصعيد-العسكري-في-المنطقة-1092862295.html
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الجزائر, أخبار لبنان, إسرائيل, العدوان, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري
الجزائر, أخبار لبنان, إسرائيل, العدوان, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري

نائب رئيس البرلمان الجزائري: الهجوم الإسرائيلي على لبنان إرهابي ويجب ردع تل أبيب

15:59 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 16:00 GMT 18.09.2024)
© AP Photo / Maya Alleruzzo الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح
 الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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حصري
قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، إن الهجوم الذي شنته إسرائيل على لبنان، هو هجوم إرهابي وجبان.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر لن تقف صامتة أمام هذا الهجوم الإرهابي، وأنها لن تقف متفرجة أمام هذه الخطوة وستتحرك على مستوى مجلس الأمن.
وتابع خرفي: "دائما نحذر من الجوسسة وتغلغل الموساد في الدول العربية، وأنه على المقاومة أن تكون حذرة حيث تسعى قوى الاستعمار لإضعاف عزيمة فصائل المقاومة في كل الدول العربية".
وتابع: "ستتحرك الجزائر على مستوى مجلس لإدانة الهجوم الإسرائيلي لاعتباره جريمة إرهابية يجب إدانتها دوليا، خاصة أن الجريمة الإسرائيلية لم يسبق لها مثيل وتحتاج لموقف دولي جاد لمكافحة هذا النوع من الأعمال الإرهابية".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
الأمين العام للأمم المتحدة: تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان يمهد للتصعيد العسكري في المنطقة
14:57 GMT
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان تفاقم مخاطر التصعيد، داعيًا إلى بذل كل الجهود الممكنة لتجنبه.
وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، "هذا الحدث يؤكد وجود مخاطر جدية للتصعيد في لبنان، ويجب بذل كل الجهود لتجنبه.
ولفت إلى أن "منطق" مثل هذه العمليات هو توجيه ضربة استباقية قبل إطلاق عملية عسكرية كبيرة.
وأثارت انفجارات أجهزة "بيجر" الأخيرة، يوم أمس، في لبنان، عدة تساؤلات عن الشركة المصنعة لهذه الأجهزة، ما أجبر الشركة التايوانية على الرد في بيان لها.
وقعت انفجارات أجهزة "بيجر" في العاصمة اللبنانية بيروت، وكذلك في المناطق الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد خلال اجتماع للحكومة اللبنانية المؤقتة على المستوى الوزاري.
وقال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن انفجار أجهزة "بيجر" أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة نحو 2800 آخرين، نحو 200 منهم في حالة حرجة.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنان05:14 GMT
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