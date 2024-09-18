https://sarabic.ae/20240918/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-الهجوم-الإسرائيلي-على-لبنان-إرهابي-ويجب-ردع-تل-أبيب-1092864078.html

نائب رئيس البرلمان الجزائري: الهجوم الإسرائيلي على لبنان إرهابي ويجب ردع تل أبيب

نائب رئيس البرلمان الجزائري: الهجوم الإسرائيلي على لبنان إرهابي ويجب ردع تل أبيب

سبوتنيك عربي

قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، إن الهجوم الذي شنته إسرائيل على لبنان، هو هجوم إرهابي وجبان. 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T15:59+0000

2024-09-18T15:59+0000

2024-09-18T16:00+0000

الجزائر

أخبار لبنان

إسرائيل

العدوان

العدوان الإسرائيلي على غزة

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092602166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87566486927657bf687e6fa06ee0859c.jpg

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر لن تقف صامتة أمام هذا الهجوم الإرهابي، وأنها لن تقف متفرجة أمام هذه الخطوة وستتحرك على مستوى مجلس الأمن.وتابع خرفي: "دائما نحذر من الجوسسة وتغلغل الموساد في الدول العربية، وأنه على المقاومة أن تكون حذرة حيث تسعى قوى الاستعمار لإضعاف عزيمة فصائل المقاومة في كل الدول العربية".وتابع: "ستتحرك الجزائر على مستوى مجلس لإدانة الهجوم الإسرائيلي لاعتباره جريمة إرهابية يجب إدانتها دوليا، خاصة أن الجريمة الإسرائيلية لم يسبق لها مثيل وتحتاج لموقف دولي جاد لمكافحة هذا النوع من الأعمال الإرهابية".وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان تفاقم مخاطر التصعيد، داعيًا إلى بذل كل الجهود الممكنة لتجنبه.وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، "هذا الحدث يؤكد وجود مخاطر جدية للتصعيد في لبنان، ويجب بذل كل الجهود لتجنبه.ولفت إلى أن "منطق" مثل هذه العمليات هو توجيه ضربة استباقية قبل إطلاق عملية عسكرية كبيرة.وأثارت انفجارات أجهزة "بيجر" الأخيرة، يوم أمس، في لبنان، عدة تساؤلات عن الشركة المصنعة لهذه الأجهزة، ما أجبر الشركة التايوانية على الرد في بيان لها.وقعت انفجارات أجهزة "بيجر" في العاصمة اللبنانية بيروت، وكذلك في المناطق الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد خلال اجتماع للحكومة اللبنانية المؤقتة على المستوى الوزاري.وقال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن انفجار أجهزة "بيجر" أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة نحو 2800 آخرين، نحو 200 منهم في حالة حرجة.

https://sarabic.ae/20240918/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-تفجير-أجهزة-بيجر-في-لبنان-يمهد-للتصعيد-العسكري-في-المنطقة-1092862295.html

الجزائر

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, أخبار لبنان, إسرائيل, العدوان, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري