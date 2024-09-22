https://sarabic.ae/20240922/السفير-الإيراني-لدى-لبنان-إصابتي-في-تفجيرات-البيجر-شرف-لي-1092989889.html

السفير الإيراني لدى لبنان: إصابتي في "تفجيرات البيجر" شرف لي

السفير الإيراني لدى لبنان: إصابتي في "تفجيرات البيجر" شرف لي

سبوتنيك عربي

صرح سفير جمهورية إيران لدى لبنان، مجتبى أماني، أن تعرضه للإصابة إلى جانب العديد من اللبنانيين، الذين تأذوا من تفجيرات الاتصال اللاسلكي "البيجر" في لبنان "شرف... 22.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-22T13:44+0000

2024-09-22T13:44+0000

2024-09-22T13:44+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار حزب الله

لبنان

أخبار لبنان

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091848667_0:114:1100:733_1920x0_80_0_0_b04bb96c466ee9e8372bf98392f3b9ce.jpg

وقال إنه يعتبر هذه الإصابة شرف له "لأنه كان مع شعب لبنان المظلوم في جريمة الحرب هذه"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف السفير الإيراني لدى لبنان، اليوم الأحد، أن "سير عملية علاجه يتقدم بشكل جيد، بفضل الإسعافات الأولية، والإجراءات الطبية الهامة التي قام بها الأطباء اللبنانيون، وكذلك بفضل الجهود القيمة للأطباء الإيرانيين".وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم".وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر تموز/ يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قتل فيها، من بين آخرين، إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم "تحسين" الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".

https://sarabic.ae/20240922/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-اتهامها-بالتورط-في-تفجيرات-البيجر-بلبنان-1092986054.html

إيران

أخبار إيران

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن