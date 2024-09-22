أول تعليق من إسرائيل على اتهامها بالتورط في "تفجيرات البيجر" بلبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماهي خيارات حزب الله في مواجهة موجة الاغتيالات لقياداته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لافروف: روسيا تمتلك أسلحة ستكون لها عواقب وخيمة على رعاة النظام الأوكراني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ماهي خيارات حزب الله في مواجهة موجة الاغتيالات لقياداته؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240922/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-اتهامها-بالتورط-في-تفجيرات-البيجر-بلبنان-1092986054.html
أول تعليق من إسرائيل على اتهامها بالتورط في "تفجيرات البيجر" بلبنان
أول تعليق من إسرائيل على اتهامها بالتورط في "تفجيرات البيجر" بلبنان
سبوتنيك عربي
رد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، على الاتهامات الموجهة لبلاده، بأنها "متورطة في تفجير أجهزة النداء الآلي (البيجر)، الذي نفذ ضد "حزب الله" اللبناني، الأسبوع... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T11:37+0000
2024-09-22T11:37+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غارات إسرائيلية
أخبار حزب الله
لبنان
أخبار لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/12/1092848890_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_3c9690a87c95d022b65963ff03ba4699.jpg
ولم تدل إسرائيل بأي تعليقات بشأن تورطها في الهجمات القاتلة قبل صباح اليوم، إذ قال هرتزوغ، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إنه "يرفض تماما أي صلة بهذا المصدر أو ذاك للعملية".وأضاف: "هناك العديد من أعداء "حزب الله" اللبناني في بيروت، عدد غير قليل منهم هذه الأيام. لقد كان "حزب الله" يخنق لبنان ويدمره ويخلق الفوضى في لبنان، مرارا وتكرارا. نحن هنا ببساطة للدفاع عن أنفسنا، وهذا كل ما نفعله".وتابع: "كل ما أود قوله هو أنه في افتتاح الألعاب الأولمبية، قُتل 12 طفلا إسرائيليا من الطائفة الدرزية بهجوم صاروخي رهيب، هجوم صاروخي شنّه "حزب الله" في مجدل شمس، حيث كانوا يلعبون كرة القدم".وواصل هرتزوغ، بالقول: "هناك مآس مروعة في هذه الحرب، ونحن لا نريد الوصول إلى هناك أبدا، ولكن لدينا الحق الأصيل في الدفاع عن أنفسنا، والحقيقة هي أن المنازل هُدمت وقُتل إسرائيليون، مسلمين ومسيحيين ودروز ويهود، كلهم ​​في الجزء الشمالي من إسرائيل، حيث يعيشون بسلام، وتم إجلاؤهم من منازلهم لمدة عام، ويستمر "حزب الله" في إرسال صواريخه ضد شعبنا بلا نهاية، وفي النهاية لديك الحق في الدفاع عن نفسك".وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل في حالة حرب حالية مع لبنان، أكد هرتزوغ أن البلاد "ليست مهتمة بالحرب مع لبنان، لكن لبنان اختطفته منظمة إرهابية، وهي أيضا حزب سياسي يُدعى "حزب الله".وتأتي تعليقات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، بعد أيام من شهود لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق، يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء الآلي والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله"، اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم".وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وقتل القيادي في "حزب الله"، فؤاد شكر، أواخر تموز/ يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قتل فيها إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم "الحاج عبد القادر" الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".
https://sarabic.ae/20240921/الرئيس-الفنزويلي-يوجه-نداء-عاجلا-لشعبه-بعد-تفجيرات-البيجر-فيديو-1092974262.html
https://sarabic.ae/20240921/حسناء-البيجر-تحت-حماية-أجهزة-المخابرات-الهنغارية-1092968869.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/12/1092848890_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_d7ff6bb4fb5c169f3a3485b9b9d062bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أول تعليق من إسرائيل على اتهامها بالتورط في "تفجيرات البيجر" بلبنان

11:37 GMT 22.09.2024
© Photo / wikipediaجهاز الاتصال "البيجر"
جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
جهاز الاتصال "البيجر"
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
رد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، على الاتهامات الموجهة لبلاده، بأنها "متورطة في تفجير أجهزة النداء الآلي (البيجر)، الذي نفذ ضد "حزب الله" اللبناني، الأسبوع الماضي.
ولم تدل إسرائيل بأي تعليقات بشأن تورطها في الهجمات القاتلة قبل صباح اليوم، إذ قال هرتزوغ، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إنه "يرفض تماما أي صلة بهذا المصدر أو ذاك للعملية".
وأضاف: "هناك العديد من أعداء "حزب الله" اللبناني في بيروت، عدد غير قليل منهم هذه الأيام. لقد كان "حزب الله" يخنق لبنان ويدمره ويخلق الفوضى في لبنان، مرارا وتكرارا. نحن هنا ببساطة للدفاع عن أنفسنا، وهذا كل ما نفعله".
وتابع: "كل ما أود قوله هو أنه في افتتاح الألعاب الأولمبية، قُتل 12 طفلا إسرائيليا من الطائفة الدرزية بهجوم صاروخي رهيب، هجوم صاروخي شنّه "حزب الله" في مجدل شمس، حيث كانوا يلعبون كرة القدم".
نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
الرئيس الفنزويلي يوجه نداء عاجلا لشعبه بعد "تفجيرات البيجر"... فيديو
أمس, 16:29 GMT
وواصل هرتزوغ، بالقول: "هناك مآس مروعة في هذه الحرب، ونحن لا نريد الوصول إلى هناك أبدا، ولكن لدينا الحق الأصيل في الدفاع عن أنفسنا، والحقيقة هي أن المنازل هُدمت وقُتل إسرائيليون، مسلمين ومسيحيين ودروز ويهود، كلهم ​​في الجزء الشمالي من إسرائيل، حيث يعيشون بسلام، وتم إجلاؤهم من منازلهم لمدة عام، ويستمر "حزب الله" في إرسال صواريخه ضد شعبنا بلا نهاية، وفي النهاية لديك الحق في الدفاع عن نفسك".

وشدد على أن إسرائيل في "وضع خطير"، وأن "هناك احتمالا واضحا لتصعيد كبير"، بحسب قوله.

وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل في حالة حرب حالية مع لبنان، أكد هرتزوغ أن البلاد "ليست مهتمة بالحرب مع لبنان، لكن لبنان اختطفته منظمة إرهابية، وهي أيضا حزب سياسي يُدعى "حزب الله".
الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
"حسناء البيجر"... تحت حماية أجهزة المخابرات الهنغارية
أمس, 13:53 GMT
وتأتي تعليقات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، بعد أيام من شهود لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق، يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء الآلي والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.
وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله"، اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم".
وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وقتل القيادي في "حزب الله"، فؤاد شكر، أواخر تموز/ يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قتل فيها إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم "الحاج عبد القادر" الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым от пожара после ракет, выпущенных из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يعلن قصف شركة تصنيع عسكرية إسرائيلية10:11 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала