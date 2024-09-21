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"حسناء البيجر"... تحت حماية أجهزة المخابرات الهنغارية
"حسناء البيجر"... تحت حماية أجهزة المخابرات الهنغارية
سبوتنيك عربي
كريستيانا بارسوني أرسيدياكونو، السيدة الهنغارية التي ارتبط اسمها بتفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان تخضع الآن لحماية أجهزة المخابرات الهنغارية، وفقا لما ذكرته... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T13:53+0000
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وقالت والدة كريستيانا إن "ابنتها تلقت تهديدات غير محددة وهي حاليا في مكان آمن تحرسه الخدمات الخاصة المجرية"، مؤكدة أن "الأجهزة السرية الهنغارية نصحتها بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام".وكشف صديق مقرب سابق من كريستيانا، والذي تحدث لوسائل إعلام بريطانية، أن "هذه السيدة كانت تحيط حياتها المهنية بالسرية والغموض".ووفقا لوسائل إعلام غربية، فإن كريستيانا تبلغ من العمر 49 عاما، وتحمل الجنسيتين الإيطالية والهنغارية، وتتحدث 7 لغات، وحاصلة على درجة الدكتوراه في فيزياء الجسيمات، وشقتها في بودابست مليئة بلوحات من رسمها، وتتضمن مسيرتها المهنية أعمالا إنسانية أخذتها إلى أنحاء أفريقيا وأوروبا.وبعد الكشف عن أن شركة "بي.إيه.سي كونسالتينغ" للاستشارات، التي تشغل كريستيانا منصب الرئيسة التنفيذية والمالكة لها، التي لديها رخصة تصميم أجهزة "البيجر" من شركة التصنيع الأساسية التايوانية "غولد أبوللو"، قالت المرأة لقناة "إن.بي.سي نيوز"، إنها لم تصنع تلك الأجهزة وإنها "مجرد وسيطة. أعتقد أنكم فهمتم الأمر على نحو خاطئ".أكد المكتب المجري لحماية الدستور، أنه وفقا لنتائج التحقيقات، لم تشارك أي شركة محلية أو متخصصة في إنتاج أو تعديل أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي انفجرت في لبنان، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.وفي وقت سابق، قال مصنع أجهزة النداء الآلي التايواني "غولد أبوللو"، إن "مجموعة الأجهزة التي انفجرت في لبنان، تم إنتاجها بموجب ترخيص من شركة "بي. أيه.سي كونسلتينغ" في بودابست".نصر الله بعد "تفجيرات البيجر": تلقينا ضربة غير مسبوقة وسنتجاوزها برؤوس مرفوعة
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لبنان, المجر, إسرائيل, العالم, العالم العربي, قطاع غزة, طوفان الأقصى

"حسناء البيجر"... تحت حماية أجهزة المخابرات الهنغارية

13:53 GMT 21.09.2024
© Sputnikالأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان
الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
كريستيانا بارسوني أرسيدياكونو، السيدة الهنغارية التي ارتبط اسمها بتفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان تخضع الآن لحماية أجهزة المخابرات الهنغارية، وفقا لما ذكرته صحف غربية.
وقالت والدة كريستيانا إن "ابنتها تلقت تهديدات غير محددة وهي حاليا في مكان آمن تحرسه الخدمات الخاصة المجرية"، مؤكدة أن "الأجهزة السرية الهنغارية نصحتها بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام".

وفي وقت سابق، كشف تقرير بريطاني تفاصيل جديدة حول سيدة الأعمال المجرية كريستيانا بارسوني أرسيدياكونو، التي أصبحت محط الأنظار بعد تورط شركتها في تصنيع أجهزةالنداء الآلي، التي فُجرت في لبنان، يومي 17و18 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكشف صديق مقرب سابق من كريستيانا، والذي تحدث لوسائل إعلام بريطانية، أن "هذه السيدة كانت تحيط حياتها المهنية بالسرية والغموض".
ووفقا لوسائل إعلام غربية، فإن كريستيانا تبلغ من العمر 49 عاما، وتحمل الجنسيتين الإيطالية والهنغارية، وتتحدث 7 لغات، وحاصلة على درجة الدكتوراه في فيزياء الجسيمات، وشقتها في بودابست مليئة بلوحات من رسمها، وتتضمن مسيرتها المهنية أعمالا إنسانية أخذتها إلى أنحاء أفريقيا وأوروبا.
الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
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وبعد الكشف عن أن شركة "بي.إيه.سي كونسالتينغ" للاستشارات، التي تشغل كريستيانا منصب الرئيسة التنفيذية والمالكة لها، التي لديها رخصة تصميم أجهزة "البيجر" من شركة التصنيع الأساسية التايوانية "غولد أبوللو"، قالت المرأة لقناة "إن.بي.سي نيوز"، إنها لم تصنع تلك الأجهزة وإنها "مجرد وسيطة. أعتقد أنكم فهمتم الأمر على نحو خاطئ".

وبعد ذلك لم تظهر كريستيانا علنا مرة أخرى، ويقول جيرانها إنهم لم يروها، كما بقيت رسائل تطلب منها التعليق دون رد، حتى شقتها في في بودابست أُغلقت.

أكد المكتب المجري لحماية الدستور، أنه وفقا لنتائج التحقيقات، لم تشارك أي شركة محلية أو متخصصة في إنتاج أو تعديل أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي انفجرت في لبنان، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وفي وقت سابق، قال مصنع أجهزة النداء الآلي التايواني "غولد أبوللو"، إن "مجموعة الأجهزة التي انفجرت في لبنان، تم إنتاجها بموجب ترخيص من شركة "بي. أيه.سي كونسلتينغ" في بودابست".
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