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وزير الداخلية: لبنان كله يتعرض للحرب والوضع خطير
وزير الداخلية: لبنان كله يتعرض للحرب والوضع خطير
سبوتنيك عربي
قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، إن الوضع الحالي في لبنان دقيق وخطير، محذرا جميع اللبنانيين من استهدافهم بالضربات الإسرائيلية. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T17:22+0000
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جاء ذلك في تصريحات متلفزة، اليوم الاثنين، قال فيها إن سكان الجنوب اللبناني نزحوا بصورة كثيفة بسبب الغارات الإسرائيلية.وتابع: "تم فتح المدارس والمعاهد لإيواء النازحين، بينما يعمل الصليب الأحمر على إحصاء أعدادهم لتلبية مطالبهم.وأضاف: "لبنان كله يتعرض للحرب وعلى المواطنين التماسك"، مشيرا إلى أن مطالبة الدول رعاياها بمغادرة لبنان أمر طبيعي.وتابع: "نأمل ألا تندلع حرب شاملة على لبنان، مؤكدا أن الاعتداءات الحالية كبيرة وتستهدف عددا كبيرا من المدنيين".ولفت وزير الداخلية اللبناني إلى أن بلاده تطالب المجتمع الدولي بحماية لبنان من الاعتداءات، مؤكدا أن إسرائيل خرقت قرارات مجلس الأمن باعتدائها على لبنان.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".وأفادت وسائل إعلام، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات حولا ومجدل سلم وطلوسة والصوانة وعيتا الشعب جنوبي لبنان، مشيرةً إلى أن "هجمات الجيش الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان حيث يخزن "حزب الله" أسلحته".كما أفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.
https://sarabic.ae/20240923/نائب-لبناني-إسرائيل-لديها-أهداف-معلنة-وأخرى-غير-معلنة-من-التصعيد-في-لبنان---1093027297.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل

وزير الداخلية: لبنان كله يتعرض للحرب والوضع خطير

17:22 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 17:36 GMT 23.09.2024)
© AP Photoقصف إسرائيلي يستهدف بيروت
قصف إسرائيلي يستهدف بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، إن الوضع الحالي في لبنان دقيق وخطير، محذرا جميع اللبنانيين من استهدافهم بالضربات الإسرائيلية.
جاء ذلك في تصريحات متلفزة، اليوم الاثنين، قال فيها إن سكان الجنوب اللبناني نزحوا بصورة كثيفة بسبب الغارات الإسرائيلية.
وتابع: "تم فتح المدارس والمعاهد لإيواء النازحين، بينما يعمل الصليب الأحمر على إحصاء أعدادهم لتلبية مطالبهم.

نأمل ألا يتحول لبنان إلى غزة ثانية

بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني
وأضاف: "لبنان كله يتعرض للحرب وعلى المواطنين التماسك"، مشيرا إلى أن مطالبة الدول رعاياها بمغادرة لبنان أمر طبيعي.
وتابع: "نأمل ألا تندلع حرب شاملة على لبنان، مؤكدا أن الاعتداءات الحالية كبيرة وتستهدف عددا كبيرا من المدنيين".
ولفت وزير الداخلية اللبناني إلى أن بلاده تطالب المجتمع الدولي بحماية لبنان من الاعتداءات، مؤكدا أن إسرائيل خرقت قرارات مجلس الأمن باعتدائها على لبنان.
استمرار عمليات الإنقاذ بعد قصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية وسط إدانات رسمية وتزايد التوتر على الجبهة الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
نائب لبناني: إسرائيل لديها أهداف معلنة وأخرى غير معلنة من التصعيد في لبنان
15:52 GMT
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".
وأفادت وسائل إعلام، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات حولا ومجدل سلم وطلوسة والصوانة وعيتا الشعب جنوبي لبنان، مشيرةً إلى أن "هجمات الجيش الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان حيث يخزن "حزب الله" أسلحته".
كما أفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.
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