https://sarabic.ae/20240923/وزير-الداخلية-لبنان-كله-يتعرض-للحرب-والوضع-خطير---عاجل-1093029835.html

وزير الداخلية: لبنان كله يتعرض للحرب والوضع خطير

وزير الداخلية: لبنان كله يتعرض للحرب والوضع خطير

سبوتنيك عربي

قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، إن الوضع الحالي في لبنان دقيق وخطير، محذرا جميع اللبنانيين من استهدافهم بالضربات الإسرائيلية. 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T17:22+0000

2024-09-23T17:22+0000

2024-09-23T17:36+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093029946_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_6a72ecc236b48c19e3fc26565bd64dc2.jpg

جاء ذلك في تصريحات متلفزة، اليوم الاثنين، قال فيها إن سكان الجنوب اللبناني نزحوا بصورة كثيفة بسبب الغارات الإسرائيلية.وتابع: "تم فتح المدارس والمعاهد لإيواء النازحين، بينما يعمل الصليب الأحمر على إحصاء أعدادهم لتلبية مطالبهم.وأضاف: "لبنان كله يتعرض للحرب وعلى المواطنين التماسك"، مشيرا إلى أن مطالبة الدول رعاياها بمغادرة لبنان أمر طبيعي.وتابع: "نأمل ألا تندلع حرب شاملة على لبنان، مؤكدا أن الاعتداءات الحالية كبيرة وتستهدف عددا كبيرا من المدنيين".ولفت وزير الداخلية اللبناني إلى أن بلاده تطالب المجتمع الدولي بحماية لبنان من الاعتداءات، مؤكدا أن إسرائيل خرقت قرارات مجلس الأمن باعتدائها على لبنان.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".وأفادت وسائل إعلام، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات حولا ومجدل سلم وطلوسة والصوانة وعيتا الشعب جنوبي لبنان، مشيرةً إلى أن "هجمات الجيش الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان حيث يخزن "حزب الله" أسلحته".كما أفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.

https://sarabic.ae/20240923/نائب-لبناني-إسرائيل-لديها-أهداف-معلنة-وأخرى-غير-معلنة-من-التصعيد-في-لبنان---1093027297.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل