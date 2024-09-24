https://sarabic.ae/20240924/نقيب-الصيادلة-في-لبنان-يعلن-عبر-سبوتنيك-مخزون-الأدوية-للأمراض-المزمنة-يكفي-لـ5-إلى-6-أشهر--1093055522.html
نقيب الصيادلة في لبنان يعلن عبر "سبوتنيك": مخزون الأدوية للأمراض المزمنة يكفي لـ5 إلى 6 أشهر
نقيب الصيادلة في لبنان يعلن عبر "سبوتنيك": مخزون الأدوية للأمراض المزمنة يكفي لـ5 إلى 6 أشهر
سبوتنيك عربي
أعلن نقيب الصيادلة في لبنان، الدكتور جو سلّوم، أنّ "نقابة الصيادلة تقوم بكل ما يلزم من أجل ضمان استمرارية تأمين الأدوية لجميع المرضى"، مشيرًا إلى أنّ مخزون... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T14:06+0000
2024-09-24T14:06+0000
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وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "النقابة أصدرت التعليمات اللازمة لترشيد توزيع الأدوية، لمنع التخزين وضمان استمرار المخزون لأطول فترة ممكنة".وتابع: "أما المشكلة الثانية، فتتعلق بالأمراض المستعصية، حيث تعاني الصيدليات من نقص في الكميات المتوفرة، ويعاني مرضى السرطان والتصلب اللويحي بشكل خاص للحصول على الأدوية، وهذه القضية تتجاوز نطاق الصيدليات".واعتبر سلّوم أنّ "من منافع الأزمة الاقتصادية الحالية أنّ المواطن غير قادر على شراء الأدوية وتخزينها، مما أدى إلى عدم حدوث تهافت على الصيدليات".وكشف سلّوم أنّ "الخطة الوحيدة التي وضعت تتمثل في كيفية إيصال الأدوية إلى الصيدليات، خاصة في المناطق الحدودية التي عجزنا عن الوصول إليها، وفي ظل الظروف الحالية، يواجه البلد تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعلنا نفتقد إلى الرؤية الواضحة، لكننا نعمل بكل جهدنا، متكلين على عزيمة الصيادلة وإرادة اللبنانيين".
https://sarabic.ae/20240924/الكرملين-الضربات-الإسرائيلية-على-لبنان-حدث-خطير-يتسبب-بزعزعة-شاملة-لاستقرار-المنطقة-1093042992.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, العالم العربي
نقيب الصيادلة في لبنان يعلن عبر "سبوتنيك": مخزون الأدوية للأمراض المزمنة يكفي لـ5 إلى 6 أشهر
حصري
أعلن نقيب الصيادلة في لبنان، الدكتور جو سلّوم، أنّ "نقابة الصيادلة تقوم بكل ما يلزم من أجل ضمان استمرارية تأمين الأدوية لجميع المرضى"، مشيرًا إلى أنّ مخزون الأدوية يكفي لخمسة إلى ستة أشهر في المصانع والشركات للأمراض المزمنة".
وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "النقابة أصدرت التعليمات اللازمة لترشيد توزيع الأدوية، لمنع التخزين وضمان استمرار المخزون لأطول فترة ممكنة".
وأوضح سلّوم عن مشكلتين أساسيتين يواجهها هذا القطاع "الأولى تتعلق بالتخوف من قطع الطرقات، مما قد يمنع وصول الأدوية إلى الصيدليات، وبالتالي وضعت خطة بالتعاون مع المسؤولين لضمان استمرارية تأمين الأدوية للصيدليات، بغض النظر عن الوضع الأمني".
وتابع: "أما المشكلة الثانية، فتتعلق بالأمراض المستعصية، حيث تعاني الصيدليات من نقص في الكميات المتوفرة، ويعاني مرضى السرطان والتصلب اللويحي بشكل خاص للحصول على الأدوية، وهذه القضية تتجاوز نطاق الصيدليات".
واعتبر سلّوم أنّ "من منافع الأزمة الاقتصادية الحالية أنّ المواطن غير قادر على شراء الأدوية وتخزينها، مما أدى إلى عدم حدوث تهافت على الصيدليات".
وأضاف: "لقد نجحنا في بناء الثقة بين الصيادلة والمرضى، حيث نطمئنهم بأن هناك خططًا معينة لضمان بقاء الأدوية لأطول فترة ممكنة".
وكشف سلّوم أنّ "الخطة الوحيدة التي وضعت تتمثل في كيفية إيصال الأدوية إلى الصيدليات، خاصة في المناطق الحدودية التي عجزنا عن الوصول إليها، وفي ظل الظروف الحالية، يواجه البلد تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعلنا نفتقد إلى الرؤية الواضحة، لكننا نعمل بكل جهدنا، متكلين على عزيمة الصيادلة وإرادة اللبنانيين".