https://sarabic.ae/20240924/الكرملين-الضربات-الإسرائيلية-على-لبنان-حدث-خطير-يتسبب-بزعزعة-شاملة-لاستقرار-المنطقة-1093042992.html

الكرملين: الضربات الإسرائيلية على لبنان حدث خطير يتسبب بزعزعة شاملة لاستقرار المنطقة

الكرملين: الضربات الإسرائيلية على لبنان حدث خطير يتسبب بزعزعة شاملة لاستقرار المنطقة

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الضربات الإسرائيلية على لبنان قد تؤدي إلى توسعة الصراع وتهدد بزعزعة الاستقرار بشكل كامل في... 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T09:48+0000

2024-09-24T09:48+0000

2024-09-24T09:48+0000

روسيا

لبنان

طوفان الأقصى

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيف ينظر الكرملين للضربات الإسرائيلية على لبنان: "هذا بالطبع، حدث قد يكون خطيرا للغاية من ناحية اتساع الصراع، وزعزعة شاملة للاستقرار في المنطقة، وهذا بالطبع يثير قلقنا البالغ".كما أكد بيسكوف أنه من الصعب الحديث عن تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط، وذلك لأن المسار السلمي تحتكره دولة واحدة.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان"، وأفادت أن هجمات الجيش الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان حيث يخزن "حزب الله" أسلحته".كما أفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.بعد ارتفاع عدد الضحايا.. هل تحول إسرائيل لبنان إلى غزة أخرى؟وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.وتشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الاثنين، على مناطق مختلفة في لبنان، تسببت في مقتل أكثر من 500، وإصابة نحو 1650 شخصا، ونزوح عشرات الآلاف.

https://sarabic.ae/20240924/اجتماع-وزراء-الخارجية-العرب-يحمل-إسرائيل-مسؤولية-التصعيد-في-لبنان-1093037703.html

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روسيا, لبنان, طوفان الأقصى