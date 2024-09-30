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https://sarabic.ae/20240930/أكثر-من-مليون-إسرائيلي-يفرون-إلى-الملاجئ-بسبب-صواريخ-حزب-الله-1093256481.html
أكثر من مليون إسرائيلي يفرون إلى الملاجئ بسبب صواريخ "حزب الله"
أكثر من مليون إسرائيلي يفرون إلى الملاجئ بسبب صواريخ "حزب الله"
سبوتنيك عربي
قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إن أكثر من مليون إسرائيلي ركضوا بحثا عن ملاجئ هربا من صورايخ أطلقها "حزب الله". 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T03:37+0000
2024-09-30T03:36+0000
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قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، عبر منصة "إكس"، إن أكثر من مليون إسرائيلي ركضوا بحثا عن ملاجئ هربا من صورايخ أطلقها "حزب الله".استهدف الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، شقة سكنية ضمن بناية مؤلفة من عدة طبقات، في منطقة الكولا في بيروت، في أول اعتداء على العاصمة اللبنانية منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على "حزب الله".وقالت قناة "الميادين" اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا ضمن بناية من عدة طبقات، في منطقة الكولا في العاصمة بيروت، وتشير الأنباء الأولية إلى أن العدوان نفذ عبر مسيّرة.في السياق ذاته، نفذت إسرائيل 5 غارات استهدفت محيط مدينة الهرمل شمال شرق لبنان، كما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدتي المنصوري والقليلة في قضاء صور جنوبي البلاد، فيما نفت تقارير إعلامية الأنباء التي تم تداولها بشأن محاولة إنزال إسرائيلي جنوب مدينة صور.وفي وقت سابق، أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في لبنان، حصيلة العدوان الإسرائيلي، ليوم أمس الأحد، حيث أعلن مقتل 105 أشخاص وإصابة 359، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت.يذكر أن "حزب الله" اللبناني قد أعلن، يوم السبت الماضي، رسميا مقتل أمينه العام حسن نصر الله إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيما سبقه الجيش الإسرائيلي في الإعلان عن مقتل نصر الله وقائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب، في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20240929/بعد-اغتيال-حسن-نصر-الله-ما-سيناريوهات-المرحلة-المقبلة-بين-لبنان-وحزب-الله؟-1093249117.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

أكثر من مليون إسرائيلي يفرون إلى الملاجئ بسبب صواريخ "حزب الله"

03:37 GMT 30.09.2024
© AP Photo / Fadi Amunدخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Fadi Amun
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قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إن أكثر من مليون إسرائيلي ركضوا بحثا عن ملاجئ هربا من صورايخ أطلقها "حزب الله".
قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، عبر منصة "إكس"، إن أكثر من مليون إسرائيلي ركضوا بحثا عن ملاجئ هربا من صورايخ أطلقها "حزب الله".
استهدف الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، شقة سكنية ضمن بناية مؤلفة من عدة طبقات، في منطقة الكولا في بيروت، في أول اعتداء على العاصمة اللبنانية منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على "حزب الله".
وقالت قناة "الميادين" اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا ضمن بناية من عدة طبقات، في منطقة الكولا في العاصمة بيروت، وتشير الأنباء الأولية إلى أن العدوان نفذ عبر مسيّرة.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
بعد اغتيال حسن نصر الله.. ما سيناريوهات المرحلة المقبلة بين لبنان وحزب الله؟
أمس, 17:51 GMT
في السياق ذاته، نفذت إسرائيل 5 غارات استهدفت محيط مدينة الهرمل شمال شرق لبنان، كما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدتي المنصوري والقليلة في قضاء صور جنوبي البلاد، فيما نفت تقارير إعلامية الأنباء التي تم تداولها بشأن محاولة إنزال إسرائيلي جنوب مدينة صور.
وفي وقت سابق، أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في لبنان، حصيلة العدوان الإسرائيلي، ليوم أمس الأحد، حيث أعلن مقتل 105 أشخاص وإصابة 359، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت.
يذكر أن "حزب الله" اللبناني قد أعلن، يوم السبت الماضي، رسميا مقتل أمينه العام حسن نصر الله إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيما سبقه الجيش الإسرائيلي في الإعلان عن مقتل نصر الله وقائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب، في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
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Поврежденный автомобиль на поле, пострадавшем в результате израильского авиаудара в деревне Наби-Шит в восточной части долины Бекаа в Ливане - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل أمس, 21:20 GMT
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