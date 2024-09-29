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خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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الولايات المتحدة ترصد مؤشرات على استعداد إسرائيل لغزو بري للبنان
الولايات المتحدة ترصد مؤشرات على استعداد إسرائيل لغزو بري للبنان
سبوتنيك عربي
ترصد الولايات المتحدة الأمريكية مؤشرات على استعداد إسرائيل لغزو بري للبنان، دون الإشارة إلى التوقيت المحتمل لهذه العملية، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T00:58+0000
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سبوتنيك. ولفتت التقارير الأمريكية إلى أن التقييم الأمريكي في هذا الصدد يعتمد على تعبئة الجنود الإسرائيليين وعمليات "تطهير الأراضي" التي يجريها الجيش الإسرائيلي كجزء من الاستعدادات المحتملة لشن هجوم بري.وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، أن إسرائيل تستعد لعملية برية محدودة في لبنان، فيما قال رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي، يوم الأربعاء الماضي، إن الاستعدادات جارية لعملية برية في جنوب لبنان.تأتي تلك المؤشرات رغم ما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة الماضي، بأن واشنطن لا تعتقد أن التوغل البري الإسرائيلي في لبنان هو السبيل الصحيح للمضي قدمًا، لافتة إلى أن واشنطن ستواصل الحث على الحل الدبلوماسي للصراع المستمر في الشرق الأوسط.وأضافت سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم البنتاغون، خلال مؤتمر صحفي، أن "الولايات المتحدة لم تشارك ولم تتلق تحذيرًا مسبقًا من إسرائيل، بشأن الهجوم الجوي على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي يُعتقد أنه استهدف مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية وأن المستهدف قائد الحزب حسن نصر الله".وقالت سينغ، خلال مؤتمر صحفي: "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن، عبر الهاتف في وقت سابق اليوم، إلى نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت"، وأكدت أن "واشنطن غير ضالعة في الهجوم على بيروت، ولم تتلق تحذيرا مسبقا من إسرائيل".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الغارات الأخيرة التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، كانت تستهدف الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أنه "ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا كان حسن نصر الله، داخل مقر القيادة المركزي عند القصف".وصرح مصدر عسكري إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "الجيش الإسرائيلي، أبلغ الإدارة الأمريكية قبل تنفيذ الغارات على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بدقائق عدة".
https://sarabic.ae/20240928/السيسي-لميقاتي-مصر-تدعم-لبنان-تماما-في-هذه-الظروف-الدقيقة-1093225918.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

الولايات المتحدة ترصد مؤشرات على استعداد إسرائيل لغزو بري للبنان

00:58 GMT 29.09.2024 (تم التحديث: 01:04 GMT 29.09.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان
تداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
ترصد الولايات المتحدة الأمريكية مؤشرات على استعداد إسرائيل لغزو بري للبنان، دون الإشارة إلى التوقيت المحتمل لهذه العملية، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين رفيعي المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
سبوتنيك. ولفتت التقارير الأمريكية إلى أن التقييم الأمريكي في هذا الصدد يعتمد على تعبئة الجنود الإسرائيليين وعمليات "تطهير الأراضي" التي يجريها الجيش الإسرائيلي كجزء من الاستعدادات المحتملة لشن هجوم بري.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، أن إسرائيل تستعد لعملية برية محدودة في لبنان، فيما قال رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي، يوم الأربعاء الماضي، إن الاستعدادات جارية لعملية برية في جنوب لبنان.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
السيسي لميقاتي: مصر تدعم لبنان تماما "في هذه الظروف الدقيقة"
أمس, 19:04 GMT
تأتي تلك المؤشرات رغم ما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة الماضي، بأن واشنطن لا تعتقد أن التوغل البري الإسرائيلي في لبنان هو السبيل الصحيح للمضي قدمًا، لافتة إلى أن واشنطن ستواصل الحث على الحل الدبلوماسي للصراع المستمر في الشرق الأوسط.
وأضافت سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم البنتاغون، خلال مؤتمر صحفي، أن "الولايات المتحدة لم تشارك ولم تتلق تحذيرًا مسبقًا من إسرائيل، بشأن الهجوم الجوي على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي يُعتقد أنه استهدف مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية وأن المستهدف قائد الحزب حسن نصر الله".
وقالت سينغ، خلال مؤتمر صحفي: "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن، عبر الهاتف في وقت سابق اليوم، إلى نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت"، وأكدت أن "واشنطن غير ضالعة في الهجوم على بيروت، ولم تتلق تحذيرا مسبقا من إسرائيل".
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
خامنئي: إسرائيل أصغر من أن توجه ضربة لبنية "حزب الله" القوية
أمس, 10:15 GMT
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الغارات الأخيرة التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، كانت تستهدف الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أنه "ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا كان حسن نصر الله، داخل مقر القيادة المركزي عند القصف".
وصرح مصدر عسكري إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "الجيش الإسرائيلي، أبلغ الإدارة الأمريكية قبل تنفيذ الغارات على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بدقائق عدة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل أمس, 21:22 GMT
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