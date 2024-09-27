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https://sarabic.ae/20240927/الحرس-الثوري-الإيراني-الكيان-الصهيوني-غير-قادر-على-شن-هجوم-بري-على-حزب-الله-1093158079.html
الحرس الثوري الإيراني: "الكيان الصهيوني" غير قادر على شن هجوم بري على "حزب الله"
الحرس الثوري الإيراني: "الكيان الصهيوني" غير قادر على شن هجوم بري على "حزب الله"
سبوتنيك عربي
قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، اليوم الجمعة، إن "الكيان الصهيوني غير قادر على خوض معركة برية مع "حزب الله"، ولو حاول دخول لبنان برا... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T05:51+0000
2024-09-27T05:51+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، عن حسين طائب، أن "حزب الله أطلق إنذارًا خطيرًا لإسرائيل بإطلاق صاروخ باليستي على تل أبيب، وهذا الشعور بالخطر دفع الولايات المتحدة لبذل جهود لوقف إطلاق النار بسرعة".وأشار طائب إلى أنه "قبل طوفان الأقصى كانت المبادرة دائماً في يد إسرائيل، وكانت دائماً في موقع الهجوم وكانت فصائل المقاومة في موقع الدفاع"، منوها إلى أن "فصائل المقاومة الفلسطينية، كسرت الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية بعلمها بخطة العدو وتخطيها 4 أجهزة مخابرات إسرائيلية، وقيامها بعمل استباقي بتنفيذ عملية طوفان الأقصى".ولم يكتف مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، بل أضاف أن "إطلاق الصواريخ والقصف العنيف على غزة ولبنان وقتل الأطفال والنساء يعود لفشل إسرائيل في مواجهة قوى المقاومة الباسلة".ويأتي ذلك بينما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهراً بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
https://sarabic.ae/20240927/بلينكن-تصعيد-الصراع-بين-حزب-الله-وإسرائيل-سيجعل-عودة-المدنيين-أكثر-صعوبة-1093157168.html
https://sarabic.ae/20240926/وزير-العدل-اللبناني-الحرب-أعلنت-على-لبنان-والمشهد-يزداد-تعقيدا-1093152403.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

الحرس الثوري الإيراني: "الكيان الصهيوني" غير قادر على شن هجوم بري على "حزب الله"

05:51 GMT 27.09.2024
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، اليوم الجمعة، إن "الكيان الصهيوني غير قادر على خوض معركة برية مع "حزب الله"، ولو حاول دخول لبنان برا سيواجه هزيمة ثقيلة".
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، عن حسين طائب، أن "حزب الله أطلق إنذارًا خطيرًا لإسرائيل بإطلاق صاروخ باليستي على تل أبيب، وهذا الشعور بالخطر دفع الولايات المتحدة لبذل جهود لوقف إطلاق النار بسرعة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب، 19 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
بلينكن: تصعيد الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل سيجعل عودة المدنيين أكثر صعوبة
04:57 GMT
وأشار طائب إلى أنه "قبل طوفان الأقصى كانت المبادرة دائماً في يد إسرائيل، وكانت دائماً في موقع الهجوم وكانت فصائل المقاومة في موقع الدفاع"، منوها إلى أن "فصائل المقاومة الفلسطينية، كسرت الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية بعلمها بخطة العدو وتخطيها 4 أجهزة مخابرات إسرائيلية، وقيامها بعمل استباقي بتنفيذ عملية طوفان الأقصى".
ولم يكتف مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، بل أضاف أن "إطلاق الصواريخ والقصف العنيف على غزة ولبنان وقتل الأطفال والنساء يعود لفشل إسرائيل في مواجهة قوى المقاومة الباسلة".
ويأتي ذلك بينما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهراً بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
وزير العدل اللبناني: الحرب أعلنت على لبنان والمشهد يزداد تعقيدا
أمس, 18:06 GMT
وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.
وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 05:02 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 14:26 GMT
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