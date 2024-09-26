https://sarabic.ae/20240926/وزير-العدل-اللبناني-الحرب-أعلنت-على-لبنان-والمشهد-يزداد-تعقيدا-1093152403.html
وزير العدل اللبناني: الحرب أعلنت على لبنان والمشهد يزداد تعقيدا
وزير العدل اللبناني: الحرب أعلنت على لبنان والمشهد يزداد تعقيدا
سبوتنيك عربي
أكّد وزير العدل اللبناني هنري خوري، على "أهمية التضامن الوطني في مواجهة التحديات، التي يمر بها لبنان، في ظل الأوضاع الراهنة"، مشيرًا إلى أن "الحرب قد أُعلنت... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T18:06+0000
2024-09-26T18:06+0000
2024-09-26T18:06+0000
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وشدّد خوري، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الحرب تتخذ أشكالاً متعددة، بينما تجرى محادثات في واشنطن، دون تحقيق نتائج واضحة حتى الآن".واختتم الوزير تصريحه بدعوة الشعب اللبناني إلى "الصمود والتكاتف"، لافتاً إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يتحد فيها اللبنانيون لمواجهة الأزمات".
https://sarabic.ae/20240926/-محافظة-اللاذقية-السورية-تجهز-4-مراكز-ضخمة-لاستضافة-الوافدين-اللبنانيين-1093151488.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
وزير العدل اللبناني: الحرب أعلنت على لبنان والمشهد يزداد تعقيدا
حصري
أكّد وزير العدل اللبناني هنري خوري، على "أهمية التضامن الوطني في مواجهة التحديات، التي يمر بها لبنان، في ظل الأوضاع الراهنة"، مشيرًا إلى أن "الحرب قد أُعلنت على لبنان".
وشدّد خوري، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الحرب تتخذ أشكالاً متعددة، بينما تجرى محادثات في واشنطن، دون تحقيق نتائج واضحة حتى الآن".
وأضاف: "نحن في وزارة العدل نقوم بواجباتنا، وفقاً للظروف التي تفرضها التطورات، ونعمل على تنفيذ خطط وضعتها لجنة الطوارئ"، موضحًا أن "الحكومة لم تتلقَ تفاصيل دقيقة عن المفاوضات الجارية في الأمم المتحدة، مما يضيف تعقيداً إلى المشهد".
كما أشار خوري إلى أن "الجيش الإسرائيلي يستخدم كل الوسائل لضرب لبنان"، مُبيناً أن "الاعتداءات تشمل جميع المناطق اللبنانية بدون استثناء"، وأكّد وزير العدل اللبناني على "ضرورة استمرار العمل القضائي في ظل هذه الظروف الاستثنائية"، معرباً عن أمله في أن "تعود المفاوضات إلى مسارها الصحيح لوقف الحرب".
واختتم الوزير تصريحه بدعوة الشعب اللبناني إلى "الصمود والتكاتف"، لافتاً إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يتحد فيها اللبنانيون لمواجهة الأزمات".