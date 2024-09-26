https://sarabic.ae/20240926/-محافظة-اللاذقية-السورية-تجهز-4-مراكز-ضخمة-لاستضافة-الوافدين-اللبنانيين-1093151488.html
محافظة اللاذقية السورية تجهز 4 مراكز ضخمة لاستضافة الوافدين اللبنانيين
محافظة اللاذقية السورية تجهز 4 مراكز ضخمة لاستضافة الوافدين اللبنانيين
سبوتنيك عربي
شكّلت محافظة اللاذقية السورية، لجنة خاصة لإغاثة العائلات الوافدة من لبنان إلى المحافظة، مهمتها تجهيز مراكز الإقامة المؤقتة والتنسيق مع الجهات كافة لتأمين... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T17:22+0000
2024-09-26T17:22+0000
2024-09-26T17:22+0000
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وقال رئيس لجنة الإغاثة، عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية، بشار نديم أسد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "اللجنة بحثت اليوم، خطة الاستجابة لاستقبال الوافدين من لبنان، وتطورها وفق عدد العائلات التي تقصد المحافظة، وآلية العمل والتنسيق بين كل الجهات الفاعلة، ومتابعة تجهيز مراكز الإقامة المؤقتة بالمستلزمات اللازمة".وحول مراكز الإقامة المؤقتة، أشار أسد إلى تجهيز كل من مدينة الأسد الرياضية وشاليهات شاطئ النخيل وشاليهات في منطقة رأس البسيط، بالأضافة إلى مركز إيواء في منطقة القرداحة.ولفت أسد إلى أن "اللجنة تضم إلى جانب ممثلين عن مديريات كل من الشؤون الاجتماعية والصحة والسورية للتجارة، ممثلين عن جهات أهلية وإنسانية عدة، كالأمانة السورية للتنمية، فرع الهلال الأحمر العربي السوري، دائرة العلاقات المسكونية في بطريركية أنطاكية وسائر المشروق للروم الأرثوذكس".كما أشار أسد أيضاً إلى صدور قرارات خاصة بتشكيل لجان على مستوى مناطق المحافظة، تضم أعضاء مجلس المحافظة، مهمتها تأمين الاستضافة ومستلزمات الإقامة للوافدين، حسب كل منطقة.
https://sarabic.ae/20240926/الأمين-العام-المساعد-لحزب-البعث-في-سوريا-لـسبوتنيك-محور-المقاومة-مستعد-لمواجهة-أية-تطور-1093148503.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
محافظة اللاذقية السورية تجهز 4 مراكز ضخمة لاستضافة الوافدين اللبنانيين
حصري
شكّلت محافظة اللاذقية السورية، لجنة خاصة لإغاثة العائلات الوافدة من لبنان إلى المحافظة، مهمتها تجهيز مراكز الإقامة المؤقتة والتنسيق مع الجهات كافة لتأمين مستلزمات الإستضافة اللائقة، في الوقت الذي يتزايد فيه توافد اللبنانيين إلى الأراضي السورية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.
وقال رئيس لجنة الإغاثة، عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية، بشار نديم أسد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "اللجنة بحثت اليوم، خطة الاستجابة لاستقبال الوافدين من لبنان، وتطورها وفق عدد العائلات التي تقصد المحافظة، وآلية العمل والتنسيق بين كل الجهات الفاعلة، ومتابعة تجهيز مراكز الإقامة المؤقتة بالمستلزمات اللازمة".
وحول مراكز الإقامة المؤقتة، أشار أسد إلى تجهيز كل من مدينة الأسد الرياضية وشاليهات شاطئ النخيل وشاليهات في منطقة رأس البسيط، بالأضافة إلى مركز إيواء في منطقة القرداحة.
ولفت أسد إلى أن "اللجنة تضم إلى جانب ممثلين عن مديريات كل من الشؤون الاجتماعية والصحة والسورية للتجارة، ممثلين عن جهات أهلية وإنسانية عدة، كالأمانة السورية للتنمية، فرع الهلال الأحمر العربي السوري، دائرة العلاقات المسكونية في بطريركية أنطاكية وسائر المشروق للروم الأرثوذكس".
كما أشار أسد أيضاً إلى صدور قرارات خاصة بتشكيل لجان على مستوى مناطق المحافظة، تضم أعضاء مجلس المحافظة، مهمتها تأمين الاستضافة ومستلزمات الإقامة للوافدين، حسب كل منطقة.