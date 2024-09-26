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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تبيع الوهم للعرب ودعمها لإسرائيل بالسلاح يكشف حقيقتها
مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تبيع الوهم للعرب ودعمها لإسرائيل بالسلاح يكشف حقيقتها
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن "تزويد الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل بحزمة مساعدات لدعم جهودها الحربية، يعبر عن انفصام وازدواجية في... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T19:21+0000
2024-09-26T19:21+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "دعم واشنطن لإسرائيل بالسلاح بالتزامن مع تقديم مبادرات لوقف الحرب في غزة، يكشف حقيقة السياسة الأمريكية، التي تبيع الوهم للدول العربية، وتعطي السلاح لإسرائيل".وأوضح الهباش أن "المصالح الأمريكية ستكون أول المتضررين من هذه السياسة، حيث لن تبقى الأمور على هذا الوضع، أمريكا ليست القدر المحتوم للعالم الذي يمكن أن يتغير في لحظة، وعليها أن تختار بين القانون الدولي وإقامة علاقات بين الدول والشعوب على أساس الاحترام المتبادل، وما بين محاولات الهيمنة التي لن تفضي إلا لمزيد من مشاعر الكراهية ضد أمريكا، وتهديد مصالحها وسياساتها في المنطقة".وفيما يتعلق بالمبادرة الأمريكية الأخيرة لوقف الحرب في لبنان وغزة، أكد الهباش أن "الأمر مرتبط بصدق النوايا الأمريكية، وهو أمر مشكوك فيه، باعتبار أن واشنطن لا تحتاج إلى تقديم مبادرات، فقط يكفيها أن تطلب من إسرائيل وقف عدوانها وستفعل".وأتم مستشار الرئيس الفلسطيني، قائلًا: "هذا الأمر لا يحتاج إلى مبادرة أو أفكار، فقط لإرادة لوقف الحرب، وواشنطن غير صادقة وغير جادة في توجهها لوقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة، على العكس من ذلك، تمد إسرائيل بكل أدوات الحرب".وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية، قد أعلنت اليوم الخميس، أن إسرائيل ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 8.7 مليارات دولار لتزويد الجيش بوسائل حربية وشراء أنظمة أسلحة دفاعية.وأشار المكتب الصحفي للوزارة، إلى أنه تم بالفعل تحويل 3.5 مليارات دولار من حزمة المساعدات هذه إلى حساب وزارة الدفاع الإسرائيلية.ووفقا للبيان، فإن هذه المساعدات مخصصة للمشتريات العسكرية الأساسية، وسيتم إنفاق الـ5.2 مليارات دولار المتبقية على أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، بالإضافة إلى نظام ليزر متقدم.وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن هناك خطر اندلاع "حرب شاملة" في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.كما نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة تقارير إعلامية تشير إلى قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
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https://sarabic.ae/20240926/نتنياهو-يرفض-التهدئة-في-لبنان-ويأمر-الجيش-بمواصلة-القتال-بكامل-قوته-1093134665.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى

مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تبيع الوهم للعرب ودعمها لإسرائيل بالسلاح يكشف حقيقتها

19:21 GMT 26.09.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIمحمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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صرح الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن "تزويد الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل بحزمة مساعدات لدعم جهودها الحربية، يعبر عن انفصام وازدواجية في المعايير وتناقض في المواقف والسياسة".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "دعم واشنطن لإسرائيل بالسلاح بالتزامن مع تقديم مبادرات لوقف الحرب في غزة، يكشف حقيقة السياسة الأمريكية، التي تبيع الوهم للدول العربية، وتعطي السلاح لإسرائيل".

وتابع: "أمريكا تبيع الكلام المعسول الذي لا يثمن ولا يغني من جوع للعرب والمسلمين والعالم، وتقدم السلاح لإسرائيل من أجل قتل الفلسطينيين واللبنانيين والاعتداء على العرب"، مؤكدًا أن "هذه السياسة الأمريكية لا يمكن أن تقود إلا إلى مزيد من التوتر والعنف والصراع والحروب".

وأوضح الهباش أن "المصالح الأمريكية ستكون أول المتضررين من هذه السياسة، حيث لن تبقى الأمور على هذا الوضع، أمريكا ليست القدر المحتوم للعالم الذي يمكن أن يتغير في لحظة، وعليها أن تختار بين القانون الدولي وإقامة علاقات بين الدول والشعوب على أساس الاحترام المتبادل، وما بين محاولات الهيمنة التي لن تفضي إلا لمزيد من مشاعر الكراهية ضد أمريكا، وتهديد مصالحها وسياساتها في المنطقة".
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
الدفاع الإسرائيلية: ستحصل بلادنا على 8.7 مليارات دولار من الولايات المتحدة للاحتياجات العسكرية
16:16 GMT
وفيما يتعلق بالمبادرة الأمريكية الأخيرة لوقف الحرب في لبنان وغزة، أكد الهباش أن "الأمر مرتبط بصدق النوايا الأمريكية، وهو أمر مشكوك فيه، باعتبار أن واشنطن لا تحتاج إلى تقديم مبادرات، فقط يكفيها أن تطلب من إسرائيل وقف عدوانها وستفعل".
وأتم مستشار الرئيس الفلسطيني، قائلًا: "هذا الأمر لا يحتاج إلى مبادرة أو أفكار، فقط لإرادة لوقف الحرب، وواشنطن غير صادقة وغير جادة في توجهها لوقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة، على العكس من ذلك، تمد إسرائيل بكل أدوات الحرب".
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية، قد أعلنت اليوم الخميس، أن إسرائيل ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 8.7 مليارات دولار لتزويد الجيش بوسائل حربية وشراء أنظمة أسلحة دفاعية.
وأشار المكتب الصحفي للوزارة، إلى أنه تم بالفعل تحويل 3.5 مليارات دولار من حزمة المساعدات هذه إلى حساب وزارة الدفاع الإسرائيلية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
نتنياهو يرفض التهدئة في لبنان ويأمر الجيش بمواصلة القتال بكامل قوته
11:39 GMT
ووفقا للبيان، فإن هذه المساعدات مخصصة للمشتريات العسكرية الأساسية، وسيتم إنفاق الـ5.2 مليارات دولار المتبقية على أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، بالإضافة إلى نظام ليزر متقدم.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن هناك خطر اندلاع "حرب شاملة" في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
كما نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة تقارير إعلامية تشير إلى قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:26 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:06 GMT
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