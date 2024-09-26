https://sarabic.ae/20240926/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-أمريكا-تبيع-الوهم-للعرب-ودعمها-لإسرائيل-بالسلاح-يكشف-حقيقتها-1093153803.html

مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تبيع الوهم للعرب ودعمها لإسرائيل بالسلاح يكشف حقيقتها

مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تبيع الوهم للعرب ودعمها لإسرائيل بالسلاح يكشف حقيقتها

سبوتنيك عربي

صرح الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن "تزويد الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل بحزمة مساعدات لدعم جهودها الحربية، يعبر عن انفصام وازدواجية في... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T19:21+0000

2024-09-26T19:21+0000

2024-09-26T19:21+0000

حصري

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

الأخبار

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089781669_107:0:1245:640_1920x0_80_0_0_e25f101331181dc80cebe992b20d7688.jpg

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "دعم واشنطن لإسرائيل بالسلاح بالتزامن مع تقديم مبادرات لوقف الحرب في غزة، يكشف حقيقة السياسة الأمريكية، التي تبيع الوهم للدول العربية، وتعطي السلاح لإسرائيل".وأوضح الهباش أن "المصالح الأمريكية ستكون أول المتضررين من هذه السياسة، حيث لن تبقى الأمور على هذا الوضع، أمريكا ليست القدر المحتوم للعالم الذي يمكن أن يتغير في لحظة، وعليها أن تختار بين القانون الدولي وإقامة علاقات بين الدول والشعوب على أساس الاحترام المتبادل، وما بين محاولات الهيمنة التي لن تفضي إلا لمزيد من مشاعر الكراهية ضد أمريكا، وتهديد مصالحها وسياساتها في المنطقة".وفيما يتعلق بالمبادرة الأمريكية الأخيرة لوقف الحرب في لبنان وغزة، أكد الهباش أن "الأمر مرتبط بصدق النوايا الأمريكية، وهو أمر مشكوك فيه، باعتبار أن واشنطن لا تحتاج إلى تقديم مبادرات، فقط يكفيها أن تطلب من إسرائيل وقف عدوانها وستفعل".وأتم مستشار الرئيس الفلسطيني، قائلًا: "هذا الأمر لا يحتاج إلى مبادرة أو أفكار، فقط لإرادة لوقف الحرب، وواشنطن غير صادقة وغير جادة في توجهها لوقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة، على العكس من ذلك، تمد إسرائيل بكل أدوات الحرب".وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية، قد أعلنت اليوم الخميس، أن إسرائيل ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 8.7 مليارات دولار لتزويد الجيش بوسائل حربية وشراء أنظمة أسلحة دفاعية.وأشار المكتب الصحفي للوزارة، إلى أنه تم بالفعل تحويل 3.5 مليارات دولار من حزمة المساعدات هذه إلى حساب وزارة الدفاع الإسرائيلية.ووفقا للبيان، فإن هذه المساعدات مخصصة للمشتريات العسكرية الأساسية، وسيتم إنفاق الـ5.2 مليارات دولار المتبقية على أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، بالإضافة إلى نظام ليزر متقدم.وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن هناك خطر اندلاع "حرب شاملة" في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.كما نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة تقارير إعلامية تشير إلى قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20240926/الدفاع-الإسرائيلية-ستحصل-بلادنا-على-87-مليارات-دولار-من-الولايات-المتحدة-للاحتياجات-العسكرية-1093148956.html

https://sarabic.ae/20240926/نتنياهو-يرفض-التهدئة-في-لبنان-ويأمر-الجيش-بمواصلة-القتال-بكامل-قوته-1093134665.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى