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الدفاع الإسرائيلية: ستحصل بلادنا على 8.7 مليارات دولار من الولايات المتحدة للاحتياجات العسكرية
الدفاع الإسرائيلية: ستحصل بلادنا على 8.7 مليارات دولار من الولايات المتحدة للاحتياجات العسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 8.7 مليارات دولار... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T16:16+0000
2024-09-26T16:16+0000
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وأشار المكتب الصحفي للوزارة، إلى أنه تم بالفعل تحويل 3.5 مليارات دولار من حزمة المساعدات هذه إلى حساب وزارة الدفاع الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن هناك خطر اندلاع "حرب شاملة" في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.وقال أوستن، خلال مؤتمر صحفي ثلاثي في لندن، عقب اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي: "نحن نواجه الآن خطر اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط".وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن "الخبر المتعلق بوقف إطلاق النار غير صحيح، وهذا اقتراح أمريكي فرنسي، ولم يستجب له رئيس الوزراء".
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, إسرائيل
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, إسرائيل

الدفاع الإسرائيلية: ستحصل بلادنا على 8.7 مليارات دولار من الولايات المتحدة للاحتياجات العسكرية

16:16 GMT 26.09.2024
© AP Photo / Gil Cohen-Magenرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 8.7 مليارات دولار لتزويد الجيش بوسائل حربية وشراء أنظمة أسلحة دفاعية.
وأشار المكتب الصحفي للوزارة، إلى أنه تم بالفعل تحويل 3.5 مليارات دولار من حزمة المساعدات هذه إلى حساب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ووفقا للبيان، فإن هذه المساعدات مخصصة للمشتريات العسكرية الأساسية، وسيتم إنفاق الـ5.2 مليارات دولار المتبقية على أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، بالإضافة إلى نظام ليزر متقدم.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن هناك خطر اندلاع "حرب شاملة" في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
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وقال أوستن، خلال مؤتمر صحفي ثلاثي في لندن، عقب اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي: "نحن نواجه الآن خطر اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط".
ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة تقارير إعلامية تشير إلى قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن "الخبر المتعلق بوقف إطلاق النار غير صحيح، وهذا اقتراح أمريكي فرنسي، ولم يستجب له رئيس الوزراء".
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