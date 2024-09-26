https://sarabic.ae/20240926/نتنياهو-يرفض-التهدئة-في-لبنان-ويأمر-الجيش-بمواصلة-القتال-بكامل-قوته-1093134665.html
نتنياهو يرفض التهدئة في لبنان ويأمر الجيش بمواصلة القتال بكامل قوته
نتنياهو يرفض التهدئة في لبنان ويأمر الجيش بمواصلة القتال بكامل قوته
سبوتنيك عربي
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة تقارير إعلامية تشير إلى قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T11:39+0000
2024-09-26T11:39+0000
2024-09-26T11:40+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
لبنان
أخبار حزب الله
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092409156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09744e2627073dd3a30daca9c2c10830.jpg
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "الخبر المتعلق بوقف إطلاق النار غير صحيح، وهذا اقتراح أمريكي فرنسي، ولم يستجب له رئيس الوزراء حتى".وأضاف البيان أن "الخبر عن التوجيه المفترض بتهدئة القتال في الشمال هو أيضا عكس الحقيقة".ووفقا للبيان، فإن "نتنياهو أصدر تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال بكامل قوته، ووفقاً للخطط المقدمة إليه. كما أن القتال في غزة سيستمر حتى تحقيق كافة أهداف الحرب".وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد كشف، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء، عن مقترح فرنسي أمريكي مشترك لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.كما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات والسعودية ودول أخرى، اليوم الخميس، إلى وقف إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان لمدة 21 يوما، وجاء ذلك وفقًا لبيان مشترك نشر على موقع البيت الأبيض.
https://sarabic.ae/20240926/الخارجية-الفرنسية-باريس-وواشنطن-تعملان-على-خطة-لوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1093111907.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092409156_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_220a698e40a1382696f819a496a30e3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
نتنياهو يرفض التهدئة في لبنان ويأمر الجيش بمواصلة القتال بكامل قوته
11:39 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 11:40 GMT 26.09.2024)
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة تقارير إعلامية تشير إلى قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "الخبر المتعلق بوقف إطلاق النار غير صحيح، وهذا اقتراح أمريكي فرنسي، ولم يستجب له رئيس الوزراء حتى".
وأضاف البيان أن "الخبر عن التوجيه المفترض بتهدئة القتال في الشمال هو أيضا عكس الحقيقة".
ووفقا للبيان، فإن "نتنياهو أصدر تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال بكامل قوته، ووفقاً للخطط المقدمة إليه. كما أن القتال في غزة سيستمر حتى تحقيق كافة أهداف الحرب".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد كشف، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء، عن مقترح فرنسي أمريكي مشترك لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
كما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات والسعودية ودول أخرى، اليوم الخميس، إلى وقف إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان لمدة 21 يوما، وجاء ذلك وفقًا لبيان مشترك نشر على موقع البيت الأبيض.