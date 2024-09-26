نتنياهو يرفض التهدئة في لبنان ويأمر الجيش بمواصلة القتال بكامل قوته

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بث مباشر... بوتين يشارك بالمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو
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29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
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لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
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59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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https://sarabic.ae/20240926/نتنياهو-يرفض-التهدئة-في-لبنان-ويأمر-الجيش-بمواصلة-القتال-بكامل-قوته-1093134665.html
نتنياهو يرفض التهدئة في لبنان ويأمر الجيش بمواصلة القتال بكامل قوته
نتنياهو يرفض التهدئة في لبنان ويأمر الجيش بمواصلة القتال بكامل قوته
سبوتنيك عربي
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة تقارير إعلامية تشير إلى قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "الخبر المتعلق بوقف إطلاق النار غير صحيح، وهذا اقتراح أمريكي فرنسي، ولم يستجب له رئيس الوزراء حتى".وأضاف البيان أن "الخبر عن التوجيه المفترض بتهدئة القتال في الشمال هو أيضا عكس الحقيقة".ووفقا للبيان، فإن "نتنياهو أصدر تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال بكامل قوته، ووفقاً للخطط المقدمة إليه. كما أن القتال في غزة سيستمر حتى تحقيق كافة أهداف الحرب".وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد كشف، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء، عن مقترح فرنسي أمريكي مشترك لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.كما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات والسعودية ودول أخرى، اليوم الخميس، إلى وقف إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان لمدة 21 يوما، وجاء ذلك وفقًا لبيان مشترك نشر على موقع البيت الأبيض.
https://sarabic.ae/20240926/الخارجية-الفرنسية-باريس-وواشنطن-تعملان-على-خطة-لوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1093111907.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو يرفض التهدئة في لبنان ويأمر الجيش بمواصلة القتال بكامل قوته

11:39 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 11:40 GMT 26.09.2024)
© AP Photo / Abir Sultanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Abir Sultan
تابعنا عبر
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة تقارير إعلامية تشير إلى قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "الخبر المتعلق بوقف إطلاق النار غير صحيح، وهذا اقتراح أمريكي فرنسي، ولم يستجب له رئيس الوزراء حتى".
وأضاف البيان أن "الخبر عن التوجيه المفترض بتهدئة القتال في الشمال هو أيضا عكس الحقيقة".
ووفقا للبيان، فإن "نتنياهو أصدر تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال بكامل قوته، ووفقاً للخطط المقدمة إليه. كما أن القتال في غزة سيستمر حتى تحقيق كافة أهداف الحرب".
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
الخارجية الفرنسية: باريس وواشنطن تعملان على خطة لوقف إطلاق النار في لبنان
05:22 GMT
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد كشف، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء، عن مقترح فرنسي أمريكي مشترك لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
كما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات والسعودية ودول أخرى، اليوم الخميس، إلى وقف إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان لمدة 21 يوما، وجاء ذلك وفقًا لبيان مشترك نشر على موقع البيت الأبيض.
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