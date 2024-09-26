https://sarabic.ae/20240926/نتنياهو-يرفض-التهدئة-في-لبنان-ويأمر-الجيش-بمواصلة-القتال-بكامل-قوته-1093134665.html

نتنياهو يرفض التهدئة في لبنان ويأمر الجيش بمواصلة القتال بكامل قوته

نتنياهو يرفض التهدئة في لبنان ويأمر الجيش بمواصلة القتال بكامل قوته

سبوتنيك عربي

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة تقارير إعلامية تشير إلى قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني. 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T11:39+0000

2024-09-26T11:39+0000

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وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "الخبر المتعلق بوقف إطلاق النار غير صحيح، وهذا اقتراح أمريكي فرنسي، ولم يستجب له رئيس الوزراء حتى".وأضاف البيان أن "الخبر عن التوجيه المفترض بتهدئة القتال في الشمال هو أيضا عكس الحقيقة".ووفقا للبيان، فإن "نتنياهو أصدر تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال بكامل قوته، ووفقاً للخطط المقدمة إليه. كما أن القتال في غزة سيستمر حتى تحقيق كافة أهداف الحرب".وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد كشف، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء، عن مقترح فرنسي أمريكي مشترك لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.كما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات والسعودية ودول أخرى، اليوم الخميس، إلى وقف إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان لمدة 21 يوما، وجاء ذلك وفقًا لبيان مشترك نشر على موقع البيت الأبيض.

https://sarabic.ae/20240926/الخارجية-الفرنسية-باريس-وواشنطن-تعملان-على-خطة-لوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1093111907.html

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طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار