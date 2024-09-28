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دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
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السيسي لميقاتي: مصر تدعم لبنان تماما "في هذه الظروف الدقيقة"
السيسي لميقاتي: مصر تدعم لبنان تماما "في هذه الظروف الدقيقة"
سبوتنيك عربي
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، استمرار دعم مصر للبنان، على جميع الأصعدة، وذلك في أعقاب اغتيال إسرائيل للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T19:04+0000
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ونقلت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم السبت، عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن تصريحات الرئيس السيسي، جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن "الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث وجّه الرئيس السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، وذلك للتضامن مع شعبه الشقيق".ويأتي هذا فيما ثمّن رئيس الوزراء اللبناني، الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، حيث ناقش مع الرئيس السيسي، نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف.وأشاد نجيب ميقاتي، في هذ السياق، بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه، أمس الجمعة.وأضاف أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.
https://sarabic.ae/20240928/تقرير-إسرائيل-اخترقت-اتصالات-مطار-بيروت-وهددت-بعدم-السماح-للطائرات-الإيرانية-بالهبوط-1093210877.html
https://sarabic.ae/20240928/رئيس-حزب-إسرائيلي-اغتيال-نصر-الله-إنجاز-مهم-وبدأنا-عصرا-جديدا-في-الشرق-الأوسط-1093212209.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

السيسي لميقاتي: مصر تدعم لبنان تماما "في هذه الظروف الدقيقة"

19:04 GMT 28.09.2024
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، استمرار دعم مصر للبنان، على جميع الأصعدة، وذلك في أعقاب اغتيال إسرائيل للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.
ونقلت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم السبت، عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن تصريحات الرئيس السيسي، جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
تقرير: إسرائيل اخترقت اتصالات مطار بيروت وهددت بعدم السماح للطائرات الإيرانية بالهبوط
11:45 GMT
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن "الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث وجّه الرئيس السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، وذلك للتضامن مع شعبه الشقيق".
ويأتي هذا فيما ثمّن رئيس الوزراء اللبناني، الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، حيث ناقش مع الرئيس السيسي، نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف.
وأشاد نجيب ميقاتي، في هذ السياق، بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
رئيس حزب إسرائيلي: اغتيال نصر الله إنجاز مهم وبدأنا عصرا جديدا في الشرق الأوسط
12:30 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه، أمس الجمعة.
© Sputnikبعد اغتياله.. من هو "نصرالله" أمين عام "حزب الله"؟
بعد اغتياله.. من هو نصرالله أمين عام حزب الله؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
بعد اغتياله.. من هو "نصرالله" أمين عام "حزب الله"؟
© Sputnik
وأضاف أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.
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Разрушенные здания в поселении Ас-Саксакия в южном Ливане после израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 15:33 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:19 GMT
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