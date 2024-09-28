https://sarabic.ae/20240928/السيسي-لميقاتي-مصر-تدعم-لبنان-تماما-في-هذه-الظروف-الدقيقة-1093225918.html

السيسي لميقاتي: مصر تدعم لبنان تماما "في هذه الظروف الدقيقة"

السيسي لميقاتي: مصر تدعم لبنان تماما "في هذه الظروف الدقيقة"

سبوتنيك عربي

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، استمرار دعم مصر للبنان، على جميع الأصعدة، وذلك في أعقاب اغتيال إسرائيل للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر... 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T19:04+0000

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ونقلت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم السبت، عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن تصريحات الرئيس السيسي، جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن "الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث وجّه الرئيس السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، وذلك للتضامن مع شعبه الشقيق".ويأتي هذا فيما ثمّن رئيس الوزراء اللبناني، الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، حيث ناقش مع الرئيس السيسي، نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف.وأشاد نجيب ميقاتي، في هذ السياق، بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه، أمس الجمعة.وأضاف أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.

https://sarabic.ae/20240928/تقرير-إسرائيل-اخترقت-اتصالات-مطار-بيروت-وهددت-بعدم-السماح-للطائرات-الإيرانية-بالهبوط-1093210877.html

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