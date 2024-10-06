https://sarabic.ae/20241006/إيران-تعلن-جهوزية-خطة-الرد-على-أي-تحرك-إسرائيلي-محتمل-1093480944.html
إيران تعلن جهوزية خطة الرد على أي تحرك إسرائيلي محتمل
إيران تعلن جهوزية خطة الرد على أي تحرك إسرائيلي محتمل
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية جهوزية خطة الرد اللازم على أي تحرك محتمل من قبل الجيش الإسرائيلي. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T12:01+0000
2024-10-06T12:01+0000
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وقال المصدر المطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية إن الخطة جاهزة تماما، مؤكدا أنه إذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية.وأوضح المصدر أن الخطة الإيرانية لديها عدة أنواع من الضربات المضادة والمحددة، وبحسب نوع التحرك الإسرائيلي، سيتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ واحدة أو أكثر منها.وأضاف المصدر ذاته أن إيران لديها بنك أهداف كبير داخل إسرائيل، مؤكدا أن "عملية الوعد الصادق 2 أظهرت قدرة إيران على تدمير أي نقطة تريدها وتسويتها بالأرض".أقر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، بتضرر قاعدتين عسكريتين خلال الهجوم الإيراني الاخير، الذي وقع الثلاثاء الماضي.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هجوم إيران أصاب قاعدتي "نيفاتيم وتل نوف" لكن لم تتضرر أي من مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي.وشدد هاغاري على أن قوات الجيش الإسرائيلي دمرت ألفي هدف لـ"حزب الله"، بينها مبان عسكرية وبنى تحت الأرض، وكذلك نفقا بطول 250 مترا يضم غرف قيادة كانت معدة للهجوم على الجليل الأعلى، شمالي إسرائيل.وأوضح هاغاري أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بإصرار على تدمير البنى التحتية لحزب الله وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم"، على حد زعمه.وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران تعلن جهوزية خطة الرد على أي تحرك إسرائيلي محتمل
12:01 GMT 06.10.2024 (تم التحديث: 12:24 GMT 06.10.2024)
أعلن مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية جهوزية خطة الرد اللازم على أي تحرك محتمل من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقال المصدر المطلع لوكالة
"تسنيم" الإيرانية إن الخطة جاهزة تماما، مؤكدا أنه إذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية.
وأوضح المصدر أن الخطة الإيرانية لديها عدة أنواع من الضربات المضادة والمحددة، وبحسب نوع التحرك الإسرائيلي، سيتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ واحدة أو أكثر منها.
وأضاف المصدر ذاته أن إيران لديها بنك أهداف كبير داخل إسرائيل، مؤكدا أن "عملية الوعد الصادق 2 أظهرت قدرة إيران على تدمير أي نقطة تريدها وتسويتها بالأرض".
أقر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، بتضرر قاعدتين عسكريتين خلال الهجوم الإيراني الاخير، الذي وقع الثلاثاء الماضي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هجوم إيران أصاب قاعدتي "نيفاتيم وتل نوف" لكن لم تتضرر أي من مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي.
وشدد هاغاري على أن قوات الجيش الإسرائيلي دمرت ألفي هدف لـ"حزب الله"، بينها مبان عسكرية وبنى تحت الأرض، وكذلك نفقا بطول 250 مترا يضم غرف قيادة كانت معدة للهجوم على الجليل الأعلى، شمالي إسرائيل.
وأوضح هاغاري أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بإصرار على تدمير البنى التحتية لحزب الله وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم"، على حد زعمه.
وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله،
بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.
وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"
، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.
بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن
، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.