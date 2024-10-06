إيران تعلن جهوزية خطة الرد على أي تحرك إسرائيلي محتمل

عربي
الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:16 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:03 GMT
15 د
On air
11:19 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
العنوان: إيران تدعم أي هدنة يعقدها لبنان تضمن وقف كامل لإطلاق النار في غزة.. جهود سياسية لبنانية لإطلاق مبادرة لإنهاء الشغور الرئاسي
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
08:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:39 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
16:33 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241006/إيران-تعلن-جهوزية-خطة-الرد-على-أي-تحرك-إسرائيلي-محتمل-1093480944.html
إيران تعلن جهوزية خطة الرد على أي تحرك إسرائيلي محتمل
إيران تعلن جهوزية خطة الرد على أي تحرك إسرائيلي محتمل
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية جهوزية خطة الرد اللازم على أي تحرك محتمل من قبل الجيش الإسرائيلي. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T12:01+0000
2024-10-06T12:24+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081369355_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15dec370c379b0ee6b10d8c02b318ebd.jpg
وقال المصدر المطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية إن الخطة جاهزة تماما، مؤكدا أنه إذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية.وأوضح المصدر أن الخطة الإيرانية لديها عدة أنواع من الضربات المضادة والمحددة، وبحسب نوع التحرك الإسرائيلي، سيتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ واحدة أو أكثر منها.وأضاف المصدر ذاته أن إيران لديها بنك أهداف كبير داخل إسرائيل، مؤكدا أن "عملية الوعد الصادق 2 أظهرت قدرة إيران على تدمير أي نقطة تريدها وتسويتها بالأرض".أقر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، بتضرر قاعدتين عسكريتين خلال الهجوم الإيراني الاخير، الذي وقع الثلاثاء الماضي.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هجوم إيران أصاب قاعدتي "نيفاتيم وتل نوف" لكن لم تتضرر أي من مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي.وشدد هاغاري على أن قوات الجيش الإسرائيلي دمرت ألفي هدف لـ"حزب الله"، بينها مبان عسكرية وبنى تحت الأرض، وكذلك نفقا بطول 250 مترا يضم غرف قيادة كانت معدة للهجوم على الجليل الأعلى، شمالي إسرائيل.وأوضح هاغاري أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بإصرار على تدمير البنى التحتية لحزب الله وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم"، على حد زعمه.وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
https://sarabic.ae/20241006/إيران-تلوح-بورقة-مضيق-هرمز-ومستعدة-لجميع-الاحتمالات--1093476683.html
https://sarabic.ae/20241005/تقرير-إسرائيل-تخطط-لرد-قاس-على-إيران-ثم-التحرك-نحو-العراق-1093454889.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081369355_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_999b094359d919062116714e9e7b2735.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إيران تعلن جهوزية خطة الرد على أي تحرك إسرائيلي محتمل

12:01 GMT 06.10.2024 (تم التحديث: 12:24 GMT 06.10.2024)
© AP Photo / Vahid Salemiطلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
طلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أعلن مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية جهوزية خطة الرد اللازم على أي تحرك محتمل من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقال المصدر المطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية إن الخطة جاهزة تماما، مؤكدا أنه إذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية.
وأوضح المصدر أن الخطة الإيرانية لديها عدة أنواع من الضربات المضادة والمحددة، وبحسب نوع التحرك الإسرائيلي، سيتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ واحدة أو أكثر منها.
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
إيران تلوح بورقة مضيق هرمز ومستعدة لجميع الاحتمالات
08:26 GMT
وأضاف المصدر ذاته أن إيران لديها بنك أهداف كبير داخل إسرائيل، مؤكدا أن "عملية الوعد الصادق 2 أظهرت قدرة إيران على تدمير أي نقطة تريدها وتسويتها بالأرض".
أقر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، بتضرر قاعدتين عسكريتين خلال الهجوم الإيراني الاخير، الذي وقع الثلاثاء الماضي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هجوم إيران أصاب قاعدتي "نيفاتيم وتل نوف" لكن لم تتضرر أي من مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي.
وشدد هاغاري على أن قوات الجيش الإسرائيلي دمرت ألفي هدف لـ"حزب الله"، بينها مبان عسكرية وبنى تحت الأرض، وكذلك نفقا بطول 250 مترا يضم غرف قيادة كانت معدة للهجوم على الجليل الأعلى، شمالي إسرائيل.
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
تقرير: إسرائيل تخطط لرد قاس على إيران ثم التحرك نحو العراق
أمس, 08:53 GMT
وأوضح هاغاري أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بإصرار على تدمير البنى التحتية لحزب الله وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم"، على حد زعمه.
وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.
وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.
بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:26 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала