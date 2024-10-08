https://sarabic.ae/20241008/لن-تفرقوا-بين-العرب-طائرات-تتوجه-من-قطر-إلى-لبنان-وسط-هجمات-إسرائيل-1093542130.html

"لن تفرقوا بين العرب".. طائرات تتوجه من قطر إلى لبنان وسط هجمات إسرائيل

"لن تفرقوا بين العرب".. طائرات تتوجه من قطر إلى لبنان وسط هجمات إسرائيل

سبوتنيك عربي

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر، في السرايا الحكومية، بحضور سفير قطر في لبنان،... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T11:56+0000

2024-10-08T11:56+0000

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خلال اللقاء، أعرب ميقاتي عن تقديره لزيارة الوزيرة، مشيرًا إلى موقف دولة قطر المستمر والداعم للبنان، في مواجهة التحديات الراهنة، وفقا لبيان الحكومة اللبنانية.كما توجّه ميقاتي بالتحية والشكر إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.من جانبها، قالت الوزيرة القطرية إن "دعم قطر للبنان مستمر، ويشمل دعم مؤسسات الدولة والجيش اللبناني، بالإضافة إلى القطاع الصحي وقطاع الإغاثة".وأضافت الخاطر أنها تأمل في "دعم لبنان وشعبه خلال الأوقات الصعبة"، ونددت بالاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة على "حق لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره".كما شددت على "ضرورة وقوف المجتمع الدولي بجدية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين اللبنانيين من التصعيد المستمر".وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.وتشير تقديرات وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله".

https://sarabic.ae/20241007/1093504011.html

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