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لقاء سبوتنيك
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
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عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
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شؤون عسكرية
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"لن تفرقوا بين العرب".. طائرات تتوجه من قطر إلى لبنان وسط هجمات إسرائيل
"لن تفرقوا بين العرب".. طائرات تتوجه من قطر إلى لبنان وسط هجمات إسرائيل
سبوتنيك عربي
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر، في السرايا الحكومية، بحضور سفير قطر في لبنان،... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
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خلال اللقاء، أعرب ميقاتي عن تقديره لزيارة الوزيرة، مشيرًا إلى موقف دولة قطر المستمر والداعم للبنان، في مواجهة التحديات الراهنة، وفقا لبيان الحكومة اللبنانية.كما توجّه ميقاتي بالتحية والشكر إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.من جانبها، قالت الوزيرة القطرية إن "دعم قطر للبنان مستمر، ويشمل دعم مؤسسات الدولة والجيش اللبناني، بالإضافة إلى القطاع الصحي وقطاع الإغاثة".وأضافت الخاطر أنها تأمل في "دعم لبنان وشعبه خلال الأوقات الصعبة"، ونددت بالاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة على "حق لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره".كما شددت على "ضرورة وقوف المجتمع الدولي بجدية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين اللبنانيين من التصعيد المستمر".وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.وتشير تقديرات وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله".
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لبنان, أخبار لبنان, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الأخبار

"لن تفرقوا بين العرب".. طائرات تتوجه من قطر إلى لبنان وسط هجمات إسرائيل

11:56 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 12:42 GMT 08.10.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر، في السرايا الحكومية، بحضور سفير قطر في لبنان، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفد مرافق.
خلال اللقاء، أعرب ميقاتي عن تقديره لزيارة الوزيرة، مشيرًا إلى موقف دولة قطر المستمر والداعم للبنان، في مواجهة التحديات الراهنة، وفقا لبيان الحكومة اللبنانية.
كما توجّه ميقاتي بالتحية والشكر إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.
من جانبها، قالت الوزيرة القطرية إن "دعم قطر للبنان مستمر، ويشمل دعم مؤسسات الدولة والجيش اللبناني، بالإضافة إلى القطاع الصحي وقطاع الإغاثة".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر
1/5
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر
2/5
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر
3/5
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر
4/5
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر
5/5
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر

وكشفت عن إطلاق جسر جوي من الدوحة إلى بيروت، مع توقع إرسال 10 طائرات محملة بالمواد الطبية والغذائية، خلال الشهر الجاري، بحسب قولها.

وأضافت الخاطر أنها تأمل في "دعم لبنان وشعبه خلال الأوقات الصعبة"، ونددت بالاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة على "حق لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره".
كما شددت على "ضرورة وقوف المجتمع الدولي بجدية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين اللبنانيين من التصعيد المستمر".
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
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مبان مدمرة وسيارات متفحمة... صور محزنة من لبنان
أمس, 13:21 GMT
وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
وتشير تقديرات وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله".
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